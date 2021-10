Corsi gratuiti di Lingua Napoletana al Grenoble, l’Istituto Francese di Napoli

Al Grenoble si studia il napoletano con incontri gratuiti su tematiche differenti, dalla storia della lingua alla grammatica, dalla fonetica agli slang giovanili moderni, con tanto di esercitazioni, e comparazioni soprattutto dalla lingua francese

Ben 15 incontri-conferenze sulla lingua napoletana si terranno dal 13 ottobre 2021, ogni settimana, all’Istituto Francese Grenoble di via Crispi 86 a Napoli. In programma tanti incontri gratuiti con tematiche differenti che passano dalla storia della lingua napoletana, alla grammatica, dalla fonetica agli slang giovanili moderni, con tanto di esercitazioni, etimologie e comparazioni soprattutto dalla lingua francese.

L’evento è gratuito ed è stato promosso dal Console Francese a Napoli, Laurent Burin des Roziers, e realizzato da Davide Brandi, presidente dell’associazione i Lazzari e vice presidente dell’Alliance européenne des languages régionales (con sede a Arles, in Francia).

15 incontri gratuiti per conoscere la lingua napoletana

Durante i vari incontri verranno ospitati anche alcuni artisti che si esibiranno in napoletano con brani musicali, recitazioni e in danze partenopee. Il corso si terrà in 15 incontri in genere il mercoledì alle 18, a partire dal 13 ottobre 2021, ed è gratuito, salvo un contributo di 10 euro una tantum per il materiale. Per le disposizioni vigenti è a numero chiuso e su iscrizione e prenotazione.

Un precedente illustre al Grenoble

Al Grenoble furono già tenuti, circa 20 anni fa, dei corsi di lingua napoletana. Negli anni novanta l’allora direttore, lo scrittore Jean-Noël Schifano, che ama moltissimo la città di Napoli e ci regala splendidi libri sulla nostra città, organizzò un corso di lingua napoletana.

All’epoca qualcuno in città gridò allo scandalo ma oggi i tempi sono diversi e, nel mondo c’è una grande voglia di Napoli forse anche per i bellissimi libri dell’Amica geniale di Elena Ferrante. Ed anche oggi, grazie al console attuale Laurent Burin des Roziers, torneranno al Grenoble i corsi e la storia della lingua della nostra bellissima città.

Maggiori informazioni – Istituto Francese di Napoli

Prenotazione obbligatoria telefonando all’Institut Francais 081 76162 62 (selezionare accoglienza 1). E’ necessario il Green Pass per partecipare.

