Saperi e Sapori: a Sant’Agata de’ Goti un weekend di festa dedicato alla Mela Annurca

Grande festa nell’antico borgo di Sant’Agata de’ Goti nei giorni 27 e 28 Novembre 2021 per “Saperi e Sapori di Mela Annurca” un evento che dedicherà un intero weekend alla ottima e buona Mela Annurca della Campania e agli altri squisiti prodotti tipici della zona. Un’altra grande festa a Sant’Agata de’ Goti dopo il successo della festa del vino “Sorsi D’autore” che si è svolto a settembre 2021

Una due giorni di festa in cui non mancheranno anche momenti musicali, mostre fotografiche e visite a monumenti e chiese. Un evento che è stato patrocinato dal Consorzio Mela Annurca, dalla Provincia di Benevento, dalla Camera di Commercio di Benevento, dall’Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro e dal Comune di Sant’Agata de Goti che prevede anche la degustazione della ottima mela annurca, dei prodotti locali in quello che è uno dei borghi antichi più belli d’Italia.

La festa si svolgerà nel centro storico di Sant’Agata de Goti e vede anche la collaborazione della Pro Loco e di altre associazioni che operano sul territorio. Saperi e Sapori di Mela Annurca si terrà bei giorni di sabato 27 Novembre dalle ore 17:30 alle 20:30 e poi domenica 28 novembre 2021 dalle ore 10-13 e poi dalle 16 alle 22:30.

