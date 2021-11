Il Lunedì di Napoli da Vivere: 4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 22 al 27 novembre 2021

© Napoli da Vivere

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 22 a sabato 27 novembre 2021, Anche questa settimana cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli durante la settimana da lunedì 22 a sabato 27 novembre 2021 perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti o a pochi euro. Vi ricordiamo per alcuni eventi potrebbe essere necessario il green pass per accedere.

Navigare il Salone Nautico Internazionale di Napoli, con ingresso libero e prove in mare

Fino a domenica 28 novembre 2021, tutti i giorni, a Posillipo al ciricolo Nautoco Posillipo e a Mergellina al Molo Luise, a Napoli si terrà la 34ma edizione di Navigare, il Salone Nautico Internazionale di Napoli. Ingresso libero alle esposizioni e prove in mare. Il Salone è aperto il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 17.00, mentre dal lunedì al venerdì l’orario sarà dalle 12.30 alle 17.00. Navigare il Salone Nautico Internazionale

Concerti gratuiti al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli

Sono ripartiti in presenza Venerdì musicali del Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli, interessanti concerti gratuiti organizzati dallo storico Conservatorio napoletano. Prossimo Venerdì 26 novembre 2021 – ore 18.00 – Sala Scarlatti del Conservatorio – Quintetti per pianoforte e fiati di Mozart e Beethoven Venerdì musicali a San Pietro a Majella

Aperture serali a 2 euro il venerdì al Museo e Real Bosco di Capodimonte

Anche venerdì 26 novembre un’apertura serale a soli 2 euro del grande museo di Capodimonte a Napoli per ammirare di sera le grandi collezioni e le belle mostre che ci propongono dalle ore 19.30. Oltre alle grandi collezioni visitabili anche le mostre in corso ed in particolare Raffaello a Capodimonte. L’officina dell’artista (fino al 28 novembre 2021) e Paolo La Motta. Capodimonte incontra la Sanità (16 gennaio 2021). Prossima apertura venerdì 12 novembre. Aperture serali a 2 euro a Capodimonte

A Napoli la rassegna gratuita di film “Europa – Cinema al femminile”

Presso l’istituto francese di Napoli si terrà la rassegna gratuita di film dedicata alle registe del vecchio continente con tante proiezioni e incontri. Fino al 20 dicembre 2021, con due proiezioni ogni settimana a ingresso libero. Lunedì 22 novembre – h 17.30 UNGHERIA – Hab – di Nora Lakos, fiction, 90 m, Ungheria 2020 – Sarà presente il Direttore Accademia d’Ungheria in Roma Dr. Gábor Áron Kudar – Premio Gilda Festival Internazionale Cinema e Donne – Paris International Film Festival – miglior regista e premio speciale della giuria – New Renaissance Film Festival – Miglior Lungometraggio – h 19.30 AUSTRIA – The Trouble with Being Born – di Sandra Wollner, fiction, 94m, Austria, Germania, 2020 – Sarà presente in sala la regista con il Direttore Forum Austriaco di Cultura Roma, Dr. Georg Schnetzer – 70° edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino – Menzione speciale della critica. Maggiori informazioni – Europa – Cinema al femminile”

