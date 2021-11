4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 26 al 28 novembre 2021

Ripartite in sicurezza le visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con tanti eventi interessanti, perlopiù all’aperto, per scoprire, con degli esperti e in sicurezza, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend dal 26 al 28 novembre 2021 ci saranno delle visite guidate in sicurezza nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra.

Chiedete sempre informazioni sulle misure specifiche che verranno applicate per rispettare le normative per l’emergenza e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Domenica 28 Novembre – Alla corte del Re: Il Palazzo Reale di Napoli

Una visita guidata inedita e insolita alla scoperta del Palazzo Reale di Napoli, l’edificio che ha rappresentato per oltre tre secoli il centro del potere a Napoli e in tutta l’Italia meridionale. Il palazzo è affacciato su piazza Plebiscito e sullo splendido Golfo di Napoli e costituisce una vera e propria porta della città verso il mare. Dentro questo imponente e severo edificio si celano una serie di porticati, cortili e giardini che conducono a spazi un tempo occupati dalla corte e dalle tante funzioni di servizio di una Reggia. Oggi quelle funzioni sono state sostituite da un Museo e da altri istituti culturali (la Biblioteca Nazionale, il Teatro di San Carlo). Nell’Appartamento Storico dipinti, marmi, stucchi, arazzi e arredi preziosi raccontano le vite degli occupanti del Palazzo e con esse tanti momenti salienti della storia d’Italia e d’Europa.

L’evento è a cura di InsolitArt Tour a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento : ore 11.00 davanti all’ingresso del Palazzo Reale di Napoli, in piazza Plebiscito.

: ore 11.00 davanti all’ingresso del Palazzo Reale di Napoli, in piazza Plebiscito. Contributo : 12 € per gli adulti – 10 € dai 18 ai 25 anni – 6 € per i ragazzi dai 6 ai 18 anni – fino qui 5 anni gratis – comprensivi di Guida Turistica Autorizzata- assistenza – Ticket d’Ingresso Palazzo Reale di Napoli

: 12 € per gli adulti – 10 € dai 18 ai 25 anni – 6 € per i ragazzi dai 6 ai 18 anni – fino qui 5 anni gratis – comprensivi di Guida Turistica Autorizzata- assistenza – Ticket d’Ingresso Palazzo Reale di Napoli Organizzazione : InsolitArt Tour Solo su Prenotazione Obbligatoria, posti limitati, Info e prenotazioni: 329 2625153 – 349 3090636 anche whatsapp – Obbligatoria mascherina e green pass

: Solo su Prenotazione Obbligatoria, posti limitati, Info e prenotazioni: 329 2625153 – 349 3090636 anche whatsapp – Obbligatoria mascherina e green pass Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale

Domenica 28 Novembre – “Pagine di Seta”- Roberto Capucci

Visita guidata all’originale progetto culturale Pagine di Seta ideato da Rossella Paliotto, presidente della Fondazione Banco di Napoli ed Enrico Minio Capucci, direttore della Fondazione Roberto Capucci, che vede ventuno opere d’arte di Capucci provenienti dall’omonima fondazione a Villa Manin (UD) esposte tra i documenti custoditi nel museo dell’Archivio Storico del Banco di Napoli. La seta è la preziosa fibra scelta dal maestro romano per le sue opere-scultura, indiscussa protagonista nella storia sartoriale italiana e napoletana in età moderna. In omaggio a Roberto Capucci e alle meravigliose cromie delle sue ricercate ‘composizioni’, un rilievo particolare assumono i colori, pregni di sfumature di significato, che sembrano ridare vita ai documenti inediti, custoditi nell’archivio del Banco di Napoli ulteriore testimonianza del passato di Napoli, centro di eccellenza per la produzione e la lavorazione della seta. 21 abiti scultura del maestro Capucci in mostra all’archivio che dialogano con l’antico in una cornice densa di storia.

L’evento è curato dall’ Associazione Culturale Medea Art cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento : ore 10,30 Archivio Storico del Banco di Napoli, Via dei Tribunali, 214, Napoli

: ore 10,30 Archivio Storico del Banco di Napoli, Via dei Tribunali, 214, Napoli Contributo : contributo 13 euro comprensivi di biglietto per l’ingresso

: contributo 13 euro comprensivi di biglietto per l’ingresso Organizzazione : Associazione Culturale Medea Art . Prenotazioni obbligatorie fino al giorno 26 novembre per motivi di ordine organizzativo. telefonando o inviando wapp al 3404778572 o info@medeart.eu

: . Prenotazioni obbligatorie fino al giorno 26 novembre per motivi di ordine organizzativo. telefonando o inviando wapp al 3404778572 o info@medeart.eu Maggiori Informazioni: pagina ufficiale

Domenica 28 novembre – La Baia dei poeti e degli imperatori: le Terme di Baia

“Nessun golfo al mondo è splendido come quello di Baia”: così scriveva il poeta Orazio verso la fine del I secolo a.C. Luogo di ozio, vizi e piaceri; luogo prescelto dagli Imperatori e dall’alta aristocrazia romana che qui decisero di costruire le loro lussuose ville di villeggiatura. Oggi è possibile riscoprire le testimonianze di quella gloriosa epoca, attraverso una visita al parco archeologico delle terme di Baia .

L’evento è a cura dell’ Associazione Misenum a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento : ore 10.30 ingresso in via sella di Baia (ingresso alto) Parcheggio lungo la strada oppure piazzale nei pressi di pizzeria gotha.Durata visita 2 ore circa

: ore 10.30 ingresso in via sella di Baia (ingresso alto) Parcheggio lungo la strada oppure piazzale nei pressi di pizzeria gotha.Durata visita 2 ore circa Contributo : Costo biglietto d’ingresso al sito 4 euro/ 2 euro ridotto/gratuito per i minori A cui aggiungere il Costo per la visita guidata con guida abilitata 10 euro p.p / riduzione 5 euro minori di 18 anni/ gratuito minori di 10 anni (N.b. I bambini sono sempre i benvenuti ma specifichiamo che la visita guidata è rivolta soprattutto ad un pubblico adulto. )

: Costo biglietto d’ingresso al sito 4 euro/ 2 euro ridotto/gratuito per i minori A cui aggiungere il Costo per la visita guidata con guida abilitata 10 euro p.p / riduzione 5 euro minori di 18 anni/ gratuito minori di 10 anni (N.b. I bambini sono sempre i benvenuti ma specifichiamo che la visita guidata è rivolta soprattutto ad un pubblico adulto. Organizzazione : Associazione Misenum Prenotazione obbligatoria ai numeri 328 6892886 – 347 7776690 ( anche whatsapp) misenum@libero.it ( indicare nome, numero di persone ed un recapito telefonico. Obbligo Green Pass, Mascherina, Utilizzo Gel Sanificante Mani, Distanza Superiore Ad 1 Metro, Gruppo A Numero Chiuso. Ci riserviamo di annullare la visita a causa di condizioni meteo avverse o per il mancato raggiungimento del numero minimo di partecipant

: Prenotazione obbligatoria ai numeri 328 6892886 – 347 7776690 ( anche whatsapp) misenum@libero.it ( indicare nome, numero di persone ed un recapito telefonico. Obbligo Green Pass, Mascherina, Utilizzo Gel Sanificante Mani, Distanza Superiore Ad 1 Metro, Gruppo A Numero Chiuso. Ci riserviamo di annullare la visita a causa di condizioni meteo avverse o per il mancato raggiungimento del numero minimo di partecipant Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale

Sabato 27 e domenica 28 novembre – Il Miglio Sacro alla Sanità

Una straordinaria passeggiata che si chiama Il Miglio Sacro che ci porterà alla scoperta di luoghi bellissimi che si trovano nel giro di un miglio a partire dalle Catacombe di San Gennaro. Percorrere il Miglio Sacro significa andare alla scoperta delle bellezze del Rione Sanità, quel rione di Napoli dove hanno vissuto popoli diversi e dove un tempo passavano in carrozza papi, re e cardinali. Una visita guidata ed un percorso speciale che ci porterà in ben sei luoghi diversi e straordinari che ci faranno scoprire un altro e bellissimo volto nascosto della città. Si parte alle 9: 00 dall’ingresso delle Catacombe di San Gennaro, le grandi Catacombe di Napoli in Via Capodimonte 13 vicino alla Basilica del Buon Consiglio. La passeggiata termina nei pressi di Piazza Cavour dopo aver visitato ben sei straordinari luoghi di Napoli. Il tour dura circa 3 ore e 30 minuti.

Ecco le tappe: Catacombe di San Gennaro, Basilica di San Gennaro extra moenia, Basilica di Santa Maria della Sanità, Cripta delle Catacombe di San Gaudioso (esterno), Basilica di San Severo fuori le mura e Cappella dei Bianchi con visita esclusiva all’opera “Il figlio velato” di Jago, Palazzo Sanfelice e dello Spagnuolo. Porta San Gennaro, con il dipinto di Mattia Preti da poco restaurato. Il tour termina nei pressi di P.zza Cavour

Appuntamento : L’appuntamento è alle ore 9:00 presso la biglietteria delle catacombe di San Gennaro in Via Capodimonte 13, accanto alla basilica del Buon Consiglio.

: L’appuntamento è alle ore 9:00 presso la biglietteria delle catacombe di San Gennaro in Via Capodimonte 13, accanto alla basilica del Buon Consiglio. Contributo : € 15 intero o € 13 per under 18, over 65, studenti.0-6 anni gratuito.

: € 15 intero o € 13 per under 18, over 65, studenti.0-6 anni gratuito. Organizzazione : Catacombe di Napoli – Le visite guidate saranno effettuate nel rispetto delle misure di prevenzione previste dall’emergenza. Mascherina obbligatoria – Obbligatoria la prenotazione: 081 744 3714

: Catacombe di Napoli – Le visite guidate saranno effettuate nel rispetto delle misure di prevenzione previste dall’emergenza. Mascherina obbligatoria – Obbligatoria la prenotazione: 081 744 3714 Maggiori Informazioni: – Il Miglio Sacro alla Sanità

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata