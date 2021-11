Festa del Cioccolato Artigianale vicino la Reggia di Caserta

Anche a Caserta si terrà un bellissimo weekend di dolcezza, a due passi dalla straordinaria Reggia, con quattro giorni tutti dedicati alla promozione e alla valorizzazione del buon Cioccolato Artigianale prodotto in Italia

Si terrà anche a Caserta dal 25 al 28 novembre 2021 la grande festa del buon cioccolato artigianale che ha già riscosso un grande successo nelle scorse settimane nelle tappe di Benevento ed in quella di Avellino.

Anche a Caserta l’evento sarà sempre organizzato da Choco Italia in Tour, il grande Festival-Mercatino del Cioccolato e dell’Artigianato, e si terrà in viale Douhet vicino la splendida Reggia di Caserta. Un gande evento itinerante dedicato alla promozione e alla valorizzazione del buon Cioccolato Artigianale prodotto in Italia. Il Choco Italia Tour di Caserta sarà ad ingresso libero e proporrà per ben quattro giorni, da giovedì 25 a domenica 28 novembre 2021, tanto ottimo cioccolato prodotto dalle migliori cioccolaterie artigianali d’Italia.

Choco Italia Tour a Caserta con Cioccolato artigianale e prodotti tipici da tutt’Italia

Choco Italia Tour propone nei suoi Festival-Mercatini sempre tanta buona cioccolata artigianale e prodotti tipici che provengono da ogni regione d’Italia, presentati in tanti tipici stand che saranno aperti per degustazioni e acquisti dalle ore 10 del mattino alle 24 nei quattro giorni della fiera.

Ed anche a Caserta in viale Douhet ci saranno tante specialità di buon cioccolato, e non solo, dalle varie regioni italiane, dal Piemonte alla Toscana fino alla Calabria e alla Sicilia con anche torrone croccante, cannoli siciliani e lo squisito Cioccolato di Modica, sempre proposte dai migliori Cioccolattieri Italiani.

E, naturalmente, non mancheranno i maestri cioccolatai della Campania che verranno dalle varie province della nostra terra con le loro specialità. Tutti artigiani e maestri Cioccolattieri Italiani, aderenti al Choco Italia in Tour che saranno nel centro di Caserta per 4 giorni.

Maggiori informazioni – Choco Italia in Tour a Caserta- infoline 375 5643840

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata