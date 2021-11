Festa del Cioccolato Artigianale nel centro di Benevento

Ph Festa del cioccolato Choco italia in Tour

Un bellissimo weekend di dolcezza a Benevento con quattro giorni tutti dedicati alla promozione e alla valorizzazione del buon Cioccolato Artigianale prodotto in Italia

Dal 18 al 21 novembre 2021 la grande festa del buon cioccolato artigianale arriva a Benevento nel centralissimo Corso Giuseppe Garibaldi con il Choco Italia in Tour il grande Festival-Mercatino del Cioccolato e dell’Artigianato. Il Choco Italia Tour è un grande evento itinerante dedicato alla promozione e alla valorizzazione del buon Cioccolato Artigianale prodotto in Italia ed ha avuto un grande successo anche nella tappa di Avellino all’inizio di novembre.

A Benevento, lungo Corso Giuseppe Garibaldi, il Choco Italia Tour sarà ad ingresso libero e proporrà per ben quattro giorni, da giovedì 18 a domenica 21 novembre 2021, tanto ottimo cioccolato prodotto dalle migliori cioccolaterie artigianali d’Italia.

Choco Italia Tour con Cioccolato artigianale e prodotti tipici da tutt’Italia

Tanta buona cioccolata e prodotti tipici che provengono da ogni regione d’Italia sono presentati in tanti tipici stand che saranno aperti per degustazioni e acquisti dalle ore 10 del mattino alle 24 nei quattro giorni della fiera.

Ci saranno anche a Benevento tante specialità di cioccolato, e non solo, dalle varie regioni italiane, dal Piemonte alla Toscana fino alla Calabria e alla Sicilia con anche torrone croccante, cannoli siciliani e lo squisito Cioccolato di Modica. Presenti i migliori Cioccolattieri Italiani, il Cioccolato Artigianale, le Creazioni in finissimo Cioccolato.

Non mancheranno naturalmente i maestri cioccolatai della Campania che verranno dalle varie province della nostra terra con le loro specialità. Tanti artigiani del buon cioccolato e della grande pasticceria proveniente da tutta Italia nel centro di Benevento per 4 giorni per Choco Italia in Tour

Maggiori informazioni – Choco Italia in Tour Benevento

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata