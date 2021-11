4 giorni di Festa del Cioccolato Artigianale nel centro di Avellino

ph Choco Italia in Tour

Ad Avellino per quattro giorni un evento dedicato alla promozione e alla valorizzazione del buon Cioccolato Artigianale prodotto in Italia

Arriva nel centro di Avellino, al Corso Vittorio Emanuele, il Choco Italia in Tour il grande Festival Mercatino del Cioccolato e dell’Artigianato, un evento itinerante dedicato alla promozione e alla valorizzazione del buon Cioccolato Artigianale prodotto in Italia.

Il Choco Italia tour sarà ad ingresso libero e farà tappa ad Avellino, al Corso Vittorio Emanuele, per ben quattro giorni, dal 4 al 7 novembre 2021, presentando dell’ottimo cioccolato prodotto dalle migliori cioccolaterie artigianali d’Italia.

Cioccolato artigianale e prodotti tipici da tutt’Italia al Choco Tour

Al Choco Italia in Tour troveremo tanta buona cioccolata e prodotti tipici di ogni regione presentati nei tanti stand che saranno aperti per degustazioni e acquisti dalle ore 10 del mattino a mezzanotte. Tante specialità di cioccolato e non solo dalle varie regioni italiane, dal Piemonte alla Toscana fino alla Calabria e alla Sicilia con anche torrone croccante, cannoli siciliani e lo squisito Cioccolato di Modica.

Non mancheranno naturalmente i maestri cioccolatai della Campania che verranno dal salernitano e naturalmente dall’Irpinia con le loro specialità. Tanti artigiani del buon cioccolato e della grande pasticceria proveniente da tutta Italia nella strada principale di Avellino.

