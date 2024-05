Villaggio della Mozzarella e Festival di Alvignano: Gusto e Musica sotto le stelle

Ph Facebook Insieme per l'Unità dei Popoli ONLUS

Due giorni da non perdere il 4 e 5 maggio 2024 dalle ore 19:00 ad Alvignano, in provincia di Caserta, alle pendici dei Monti Trebulani per il ritorno del Villaggio della Mozzarella che quest’anno si terrà assieme al Festival di Alvignano che sarà condotto da Gianni Simioli.

Previste degustazioni di ottima mozzarella ma anche musica dal vivo e attività per i più piccoli al Villaggio della Mozzarella che si terrà a Piazza Notarpaoli, ad Alvignano. Tanta ottima Mozzarella di Bufala Campana DOP ad Alvignano assieme a tante delizie culinaria.

Anche tanta musica al Villaggio della Mozzarella e Festival di Alvignano

Al Villaggio della Mozzarella oltre degustazioni e attività per i più piccoli ci sarà quest’anno il Festival di Alvignano che sarà condotto Gianni Simioli e che vedrà tanti concerti gratuiti di alcuni tra gli artisti napoletani più amati: ci saranno infatti concerti live per 2 giorni. In particolare

4 maggio 2024 live di – Mavi,Gabriele Esposito, Vesuviano e Le Famelle

5 maggio 2024 live di – 99 Posse, Tartaglia, Ste, Rayo e Francesco Da Vinci

Al Villaggio della mozzarella spettacoli, musica dal vivo e ottimo cibo da gustare. Sponsor dell’evento i produttori locali come “Il Casolare”, “Caseificio Ponticorvo” e “Lattai Ponticorvo” che offriranno mostreranno i loro prodotti e effettueranno dimostrazioni di filatura della mozzarella.

Dettagli del Villaggio della Mozzarella

Quando: 4 e 5 maggio 2024, dalle ore 19:00

