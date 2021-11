Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 26 al 28 novembre 2021

Alcune idee per gustare il buon cibo della nostra terra e passare delle giornate in allegria conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania. Ritornano in tutta sicurezza le sagre e le feste in Campania con Green Pass e altre precauzioni

Riprendono lentamente le sagre e le feste in Campania in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza con Green Pass e rispettando tutte le normative vigenti.

Alcuni eventi nel weekend nel casertano e nel beneventano che sono sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della Campania e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi e prodotti particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

Saperi e Sapori di Mela Annurca a Sant’Agata dei Goti (BN)

Due giorni di festa nel centro storico dell’antico borgo di Sant’Agata de’ Goti, sabato 27 e domenica 28 Novembre 2021 per “Saperi e Sapori di Mela Annurca” un evento che dedicherà un intero weekend alla ottima e buona Mela Annurca della Campania e agli altri squisiti prodotti tipici della zona. Una festa completa che apre l’evento Natale al Borgo che vede a Sant’Agata dei Goti tanti weekend di festa con mercatini natalizi, villaggio di Babbo Natale, Gospel e tanto altro fino a Natale. Sabato e domenica prossima si inizia con Saperi e Sapori di Mela Annurca una due giorni di festa in cui non mancheranno anche momenti musicali, mostre fotografiche e visite a monumenti e chiese. Un evento che è stato patrocinato dal Consorzio Mela Annurca e da vari enti e associazioni che prevede anche la degustazione della ottima mela annurca, dei prodotti locali in quello che è uno dei borghi antichi più belli d’Italia. Gli orari di Saperi e Sapori di Mela Annurca sono i seguenti 27 Novembre dalle ore 17,30 alle 20,30 e poi 28 novembre 2021 dalle ore 10-13 e poi dalle 16 alle 22,30. Maggiori informazioni “Saperi e Sapori di Mela Annurca”

Festa del Cioccolato Artigianale a Caserta

Dal giovedì 25 a domenica 28 novembre 2021 a Caserta, su viale Douhet vicino la splendida Reggia di Caserta, si terrà la Festa del Cioccolato Artigianale di Choco Italia in Tour. Anche a Caserta quattro giorni tutti dedicati alla promozione e alla valorizzazione del buon Cioccolato Artigianale prodotto in Italia nel centro della città con il grande Festival Mercatino del Cioccolato e dell’Artigianato. Un grande evento itinerante dedicato alla promozione e alla valorizzazione del buon Cioccolato Artigianale prodotto in Italia che si sposta nelle grandi città proponendo tanta buona cioccolata e prodotti tipici che provengono da ogni regione d’Italia che sono presentati in tanti tipici stand che saranno aperti per degustazioni e acquisti dalle ore 10 del mattino alle 24 nei quattro giorni della fiera. Tante specialità di cioccolato e non solo dalle varie regioni italiane, dal Piemonte, Toscana, Calabria, Sicilia e dalla Campania con tanti artigiani del buon cioccolato e maestri cioccolatieri. Caserta Choco Italia in Tour

Vi segnaliamo anche altre feste e sagre che si terranno in Campania nel weekend

27-28 novembre – Mercatini di Natale – Apice Vecchia (BN) – Vicino a Benevento, nel borgo fantasma di Apice Vecchia iniziano partire dal weekend del 27-28 novembre 2021gli straordinari mercatini natalizi nel Castello dell’Ettore . Nel Castello del borgo ci saranno tante novità come le aperture in tutti i weekend ed anche le visite guidate al Borgo fantasma di Apice Vecchia. Oltre a tanti stand natalizi ci saranno anche stand con prodotti artigianali e ottimi prodotti gastronomici della zona e non mancheranno spettacoli, musiche e atmosfera natalizia. Ci saranno anche espositori, degustazioni di prodotti tipici, botteghe degli artigiani e tanto altro. Da non perdere anche Betlemme in corte scene di vita quotidiana nell’antica Betlemme e Alice nel paese delle meraviglie un evento con i vari personaggi della fiaba, con una spettacolare scenografia per la gioia di grandi e piccoli. Mercatini natalizi nel Castello dell’Ettore

28 novembre – Domeniche dell'Olio – Cerreto Sannita (BN) – Nel bel borgo di Cerreto appuntamento con le Domeniche dell'Olio, rassegna che vuole valorizzare la tipicità e la bontà dell'oro verde sannita. Il territorio di Cerreto è famoso per i grandi uliveti e per la produzione del suo olio extravergine d'oliva. L'olio del Titerno è un olio con molti riconoscimenti e premi nazionali. Alle Domeniche dell'Olio degustazioni e dimostrazioni nella splendida cornice dei suoi palazzi barocchi con frangiture in piazza e a visite a frantoi locali. Poi animazione e degustazioni e passeggiate tra le vaste ed eleganti piazze e le strade cerretesi, tra belle chiese e straordinarie ceramiche. Durante le mattine delle Domeniche dell'Olio la Societa' Operaia Aperta organizza anche Esposizione di Artigianato, Mostra Pittorica, Laboratori Per Bambini e Percorsi Guidati "Cerreto insolita e segreta" Ore 11 e 15,30 (prenotazioni al box informazioni in piazza o ai contatti 3272675776 e somscerretosannita@gmail.com ). Maggiori informazioni – Domeniche dell'Olio

