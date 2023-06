Eventi vicino Napoli e in Campania nel weekend dal 1 al 4 giugno 2023

© Napoli da Vivere

Tante cose da fare vicino Napoli e in Campania anche nel prossimo weekend con tante proposte da non perdere. Tanti eventi e alla fine del post una piccola guida alle pizzerie e alle paninoteche da provare

Tanti eventi anche vicino Napoli e in tutta la Campania. Parchi e musei aperti, spettacoli dal vivo e visite guidate e tanto altro per un weekend con tanti eventi e cose da fare. Dopo gli eventi a Napoli città vi segnaliamo di seguito quelli nelle vicinanze e in Campania nel weekend dal 1 al 4 giugno 2023. Chiedete sempre conferma degli eventi perché alcuni potrebbero essere stati spostati o annullati.

Gli eventi nel weekend dal 1 al 4 giugno 2023 a Napoli e in Campania

Gli eventi da non perdere in Campania nel weekend dal 1 al 4 giugno 2023

Venerdì 2 giugno Festa della Repubblica: ingresso gratuito nei musei

Venerdì 2 giugno 2023, in occasione della Festa della Repubblica, ci sarà l’ingresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura del Ministero della Cultura. ingresso gratuito nei musei

Lucciole e Sibilla sul lago d’Averno: passeggiate notturne con degustazione

Venerdì 2 e sabato 3 giugno maggio 2023, e poi anche nelle altre serate di giugno 2023, si terrà una bella passeggiata notturna sul Lago d’Averno, nei Campi Flegrei alla scoperta delle ultime lucciole. Lucciole e Sibilla sul lago d’Averno

Artemisia Gentileschi a Puteoli Sacra: uno spettacolo itinerante che emoziona

Venerdì 2 giugno 2023 ritornerà in scena lo spettacolo itinerante “Artemisia Gentileschi: L’arte di avere coraggio” al Duomo di Pozzuoli con due repliche alle 18.15 e alle 19.45. Artemisia Gentileschi a Puteoli Sacra

Spettacolo itinerante in costume d’epoca alla Reggia di Portici

Sabato 3 giugno 2023, alle ore 18:30 e alle ore 20:15, ci sarà una nuova rappresentazione dello spettacolo itinerante, in costume d’epoca, “La reggia di Portici – Viaggio nella storia del regno di Napoli, da Carlo a Ferdinando II.” Viaggio nella storia

Meeting del Mare: tre giorni e tre notti di musica a Marina di Camerota nella Baia di Lentiscelle

Si terrà dal 1 al 3 giugno 2023 a Marina di Camerota, nella bellissima Baia di Lentiscelle, la XXVII edizione del Meeting del Mare il grande festival ideato e diretto da don Gianni Citro. Tre giorni e tre notti di grande musica con tante iniziative con un giorno gratis e due a pagamento con oltre 50 eventi con tre grandi artisti del calibro di Coma Cose, Bresh e Geolier e tanti altri gruppi musicali poi anche dj set, performance artistiche, danza e incontri. Meeting del Mare a Marina di Camerota

A Vico Equense “A Vico per Cacio” con 27 caseifici del territorio

Si terrà da giovedì 1 a sabato 3 giugno 2023 nella borgata di Arola la grande festa di A Vico per Cacio” che ci permetterà di gustare gli ottimi latticini della costiera e dei Monti Lattari con 27 caseifici del territorio di Vico Equense “A Vico per Cacio”

La grande Festa del Pescato di Paranza a Castellabate con voli in mongolfiera

Grande festa a Castellabate nel Cilento, il bel paese reso ancora più celebre dal film Benvenuti al Sud. Ritorna, da venerdì 2 a domenica 4 giugno 2023, per la 12 edizione la grande Festa del Pescato di Paranza

L’Isola di Vivara, a Procida, riapre al pubblico con visite guidate

Lo splendido isolotto di Vivara a Procida, riapre al pubblico, dopo un lungo periodo di chiusura dal martedì alla domenica e solo con visite guidate Visite guidate a Vivara

Ultrabeer la grande festa della Birra a Sarno su due weekend

Grande festa della birra e non solo a Sarno con doppio Weekend per Ultrabeer la festa della birra che si terrà dal 1 all’11 giugno 2023 con ben 11 giorni continuativi di grande festa.. Un Luna Park e oltre 50 stand gastronomici e di ottimo street food con tantissime birre anche artigianali e spettacoli gratis – poi giovedi 1 Giugno – Rosario Miraggio in concerto -Venerdi 2 Giugno – Mavi in concerto – Sabato 3 Giugno – Gianni Simioli show da Radio Marte – Domenica 4 Giugno – Lele Blade live. Ultrabeer 2023 festa della Birra a Sarno.

Apre l’Arena del Sound con Napolindie: una giornata speciale al Flava Beach

Venerdì 2 giugno 2023 una giornata speciale al Flava Beach di Castel Volturno con Napolindie un grande evento per l’apertura dell’Arena del Sound per un’estate di promozione culturale e musicale. Tanti grandi gruppi musicali come i 99 Posse o La Maschera ma anvhe scrittoi come De Giovanni e Pino Aprile. Apre l’Arena del Sound con Napolindie

Borgo in Festa a Cervinara (AV)

Tutti i buoni sapori dell’Irpinia a Cervinara nell’avellinese. nei giorni 2-3 e4 giugno 2023, per una bella festa dal titolo Borgo in Festa, evento all’insegna del Gusto e del Divertimento. A Cervinara (AV), il suggestivo Borgo Pirozza sarà tutto in Festa e verranno allestite, al suo interno oltre 30 Stand gastronomici con varie tipologie di prodotti tipici e specialità del territorio. Non mancherà anche l’immancabile tartufo di qualità! Borgo in Festa a Cervinara

La sagra da Chienulella e da Tagliarella ad Apice (BN) – Spostata a venerdì 2 giugno 2023 un particolare appuntamento con il gusto della tradizione locale che si terrà nel Convento Sant’Antonio di Apice (BN). Organizzata dal Comitato Festa Santuario Sant’Antonio di Apice, si terrà la 7° Edizione della Sagra da Chienunella e da Tagliarella, due specialità di Apice, due gustosi primi piatti che sono le Tagliarelle in beneventano e dei ravioli ripieni di ricotta chiamati Chienunella.. Maggiori informazioni 0824 920052 sagra da Chienulella e da Tagliarella

A Procida Gusto Italia in Tour, fiera dell’Enogastronomia e dell’Artigianato

Da giovedì 1 a domenica 4 giugno 2023, dalle 10 alle 24, sulla suggestiva Passeggiata di Marina Grande, di fronte al Porticciolo sull’isola di Procida si terrà Gusto Italia in Tour il grande Salone itinerante dell’Enogastronomia, dell’artigianato e del turismo. Una 3 giorni da non perdere all’insegna del Made in Italy. Un tour speciale che ospita tanti artigiani e produttori di eccellenze del Made in Italy. La grande fiera sarà ad ingresso libero ed aperta dalle ore 10 a mezzanotte fino a domenica 4 giugno 2023 presentando tante bontà enogastronomiche della Campania e di tante altre regioni italiane. Gusto Italia in tour Procida

Dove fare il bagno in Campania: quali sono le 19 spiagge Bandiera Blu per l’Estate 2023

Anche quest’anno alla Campania viene riconosciuta la bellezza e la qualità delle sue acque. Terza in Italia dopo la Liguria e la Puglia con ben 19 località in Campania, della provincia di Salerno e di Napoli, Le spiagge Bandiera Blu

Racconti per Ricominciare: festival di teatro al tramonto nei luoghi più belli della Campania

Fino al 4 giugno 2023 ritorna Racconti per Ricominciare, il festival di teatro diretto da Claudio Di Palma che si svolge al tramonto in 14 straordinari siti monumentali della Campania. Tanti spettacoli nei giorni dal 1 al 4 giugno a 10 euro. Racconti per Ricominciare

Lib(e)ri al Parco: rassegna letteraria gratuita a Villa Fernandes

Fino al 29 giugno 2023 a Villa Fernandes a Portici, si terrà la rassegna letteraria gratuita Lib(e)ri al Parco, a cura di Ileana Bonadies e in collaborazione con la Mondadori Point di Portici e NapoliCittàLibro. Prossimo Venerdì 2 giugno – EVENTO SPECIALE Lib(e)ri al Parco

“Le 13 Porte”: passeggiate ed escursioni gratuite a Vico Equense

Passeggiate ed escursioni gratuite assieme a guide turistiche per conoscere Vico Equense e una parte della costiera sorrentina, a piedi da aprile a ottobre 2023. 13 itinerari speciali da non perdere. “Le 13 Porte”

“Maradona, il genio ribelle”: una mostra gratuita con le belle foto di Sergio Siano

Ben 140 belle foto di Sergio Siano, uno dei più famosi fotoreporter napoletani, e poi anche circa 100 cimeli autentici di Maradona, tra palloni, maglie, scarpe, fasce da capitano e tanti altro in mostra gratuitamente “Maradona, il genio ribelle” fino al 9 giugno 2023 a Pompei. “Maradona, il genio ribelle”

A Pompei aperture straordinarie ogni giorno di Domus chiuse al pubblico

Dal 1 aprile 2023 nel Parco archeologico di Pompei apertura straordinaria delle antiche Domus temporaneamente chiuse. Un’apertura straordinaria ogni giorno della settimana di una casa (temporaneamente non aperta Domus aperte a Pompei

Terme Romane a Baia: scoperta una stanza con vista mozzafiato sul mare e sul lago Fusaro

Scoperta eccezionale alle Terme Romane di Baia durante degli interventi di manutenzione e pulizia di una zona coperta di folta vegetazione. Trovata una stanza monumentale, larga 10 metri, con una lussuosa decorazione in marmo e che dispone di una veduta sia su Baia che sul lago. La stanza panoramica e stanza monumentale

Puteoli Sacra By Night: le aperivisite di notte al Rione Terra

Oltre alle visite quotidiane, Puteoli Sacra offre l’opportunità di visitare il Rione Terra, il Tempio-Duomo di Pozzuoli e il Museo Diocesano con visite guidate o – in alcuni periodi dell’anno, con un piccolo supplemento – con una formula di aperivisita. Puteoli Sacra

Riparte la funivia del Monte Faito: in 8 minuti dal mare alla montagna

Sono riprese le corse della bellissima Funivia del Faito, che ci consentono in soli 8 minuti, di raggiungere gli splendidi boschi del Monte Faito dal mare di Castellammare di Stabia. funivia del Monte Faito

Riapre al pubblico il sentiero n° 6 del Parco Nazionale del Vesuvio “Lungo la Strada Matrone,”

Riaprono i cancelli del Sentiero n. 6 del Parco Nazionale del Vesuvio denominato “Lungo la Strada Matrone,” presso il Posto Fisso di Trecase, porta d’accesso al Cratere del Vesuvio dal versante dei Comuni di Trecase e Boscotrecase. Un altro degli 11 straordinari sentieri, per la visita Riapre il sentiero n. 6 del Vesuvio

Il pastry chef Rocco Cannavino lancia il brand “Zio Rocco the Italian baker”

Dopo il grande successo dei due suoi Lab Store di Napoli e Pomigliano d’Arco, che vedono clienti in fila per assaggiare le sue creazioni, il pastry chef Rocco Cannavino lancia il progetto “Zio Rocco the italian baker – coffee & more” per aprire nuovi punti vendita non solo in Italia ma anche all’estero, Zio Rocco the Italian baker”

Reggia di Portici: la mostra “Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano”

Alla Reggia di Portici fino al 31 dicembre 2023, la mostra “Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano” una testimonianza straordinaria di vita quotidiana al tempo dei Romani. Esposti mobili armadi, casse, tabernacoli, letti e tavolini in legno sopravvissuti all’eruzione Materia. Il legno che non bruciò

Riapre al pubblico, dopo 20 anni, la Casa dei Vetti di Pompei

Riapre al pubblico dopo 20 anni e dopo un accurato restauro, la Casa dei Vetti di Pompei, l’antica Domus che è uno dei gioielli del Parco Archeologico di Pompei, e che fu ritrovata tra il 1894 e il 1896. la Casa dei Vetti di Pompei

A Oplontis, dopo 2000 anni, ricollocate 15 statue originali nella grande Villa di Poppea

Un bel progetto di Museo diffuso permanente nella grande Villa di Poppea ad Oplontis. Sono state di recente ricollocate al loro posto, dopo 2000 anni 15 tra statue e reperti originali Villa di Poppea ad Oplontis

In Campania arriva Starbucks

In Campania arriva Starbucks, e aprirà vicino Caserta alla Reggia Outlet di Marcianise. La nota catena della caffetteria, fondata in America a Seattle nel 1971, che ad oggi vanta ben oltre 28.000 negozi in 78 paesi in tutto il mondo arriverà a breve anche in Campania. Apre Starbucks

Aperta al pubblico la Torre di Mercurio: dall’alto lo straordinario Parco di Pompei .

Riaperta in questi ultimi giorni al pubblico la Torre di Mercurio nello straordinario Parco Archeologico di Pompei. La torre è una delle torri di guardia che, agli inizi del I secolo a.C., furono inserite nella cinta muraria per migliorare il controllo della città. la Torre di Mercurio

Primark ha aperto in Campania a Caserta

Ha aperto lunedi 19 dicembre anche in Campania Primark la grande azienda irlandese dell’abbigliamento low-cost, e non solo, con oltre 360 negozi in tutto il mondo. Da Primark anche accessori, articoli per la casa, prodotti di bellezza e dolciumi e, in questo periodo un fornitissimo assortimento per i regali di Natale. Primark apre al Centro Commerciale Campania

Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana

Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi

Da questa estate il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno visitabili grazie a due partner privati. Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

Classifica 50 Top Pizza 2022: anche quest’anno le migliori pizzerie d’Italia sono a Napoli e in Campania

Anche la nuova edizione del 2022 di 50 Top pizza, la guida on line delle migliori pizzerie in Italia curata da Luciano Pignataro, Barbara Guerra e Albert Sapere, premia le pizzerie di Napoli e della Campania Classifica 50 Top Pizza 2022

I grandi vini della Campania premiati al Vinitaly

I grandi e ottimi vini campani protagonisti al VinItaly con oltre 220 aziende e tanti straordinari vini : Nel post scaricabile la grande guida-catalogo dei vini della Campania. I grandi vini della Campania

