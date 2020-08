Cosa fare gratis a Napoli e in Campania nel Weekend dal 28 al 30 agosto 2020

Il Vesuvio fotografato da ©ciro_long

Tanti eventi, cose da fare gratis e tanti luoghi da visitare gratuitamente nel weekend a Napoli e nelle vicinanze ma anche in altri splendidi luoghi della Campania

A Napoli ci sono sempre tante cose da fare, in particolare nel weekend e Napoli da Vivere pubblica, ogni fine settimana, la guida ai 100 migliori eventi del fine settimana, oramai un “classico” del fine settimana cittadino.

Di seguito troverete una guida alle cose gratuite da fare nel weekend che va dal 28 al 30 agosto 2020 con le proposte più interessanti per fare qualcosa in città in particolare nei weekend. Segnalateci anche voi altre iniziative gratuite a vostra conoscenza e verificate sempre eventuali cambiamenti di orari e date. Buon fine settimana a tutti.

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE GRATIS A NAPOLI

Gli spettacoli gratuiti per Estate a Napoli 2020 nel weekend dal 27 al 30 agosto 2020

Tanti eventi, spettacoli e concerti gratuiti per l’Estate a Napoli voluta dal Comune di Napoli con il progetto #ARTerie che presenta spettacoli gratuiti ma sempre con prenotazione obbligatoria . Gli spettacoli gratuiti per Estate a Napoli 2020

Spettacoli gratuiti al Tempio di Apollo sul lago d’Averno

Il 25, 26 e 27 agosto 2020, presso il Tempio di Apollo sul Lago d’Averno l’associazione I.C.R.A project presenta il progetto interattivo e itinerante in tre atti Teatro Spiritico: Avernus con Lina Salvatore, Michele Monetta, Antonello Paliotti, la partecipazione del filosofo Gianni Garrera e i mimi dell’Accademia Mediterranea di MimoDramma.La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria. Spettacoli gratuiti al Tempio di Apollo

Ridere 2020: il Festival del Teatro Comico, Musica e Cabaret gratis al Maschio Angioino

Fino al 30 agosto torna la rassegna Ridere, il festival del teatro comico di Napoli, che per i suoi “primi” 30 anni presenta i suoi 10 spettacoli in maniera gratuita sempre nel cortile del Maschio Angioino Ridere 2020: il Festival del Teatro Comico

Ingresso gratuito al Museo Madre per Agosto 2020

Per tutto il mese di agosto 2020, ed anche oltre, il Museo Madre di Napoli, il Museo di Arte Contemporanea Donnaregina, sarà aperto gratuitamente e si potranno vedere anche tre nuove mostre. Gratis al Madre

Spettacoli teatrali gratuiti al Maschio Angioino

Tanti spettacoli teatrali gratuiti per il progetto #ARTerie del Comune di Napoli e anche al Maschio Angioino dal 13 agosto al 25 settembre 2020. Spettacoli teatrali al Maschio Angioino

Carosello Carosone: una mostra gratuita per il grande artista a San Domenico Maggiore

A San Domenico Maggiore una mostra gratuita per ricordare Renato Carosone, nell’anno in cui avrebbe compiuto 100 anni con anche degli interessanti appuntamenti. fino al 28 agosto 2020 “Carosello Carosone”.

Spettacoli gratuiti nel cortile della Real Casa dell’Annunziata a Napoli

Per il progetto #ARTerie appuntamenti gratuiti di musica, teatro cinema e danza nel Cortile dell’Annunziata con grandi concerti dal vivo anche con Tony Tammaro, Ralph, Livio Cori, Javer Girotto e fino al 11 settembre. Spettacoli gratuiti all’Annunziata

Un bagno alla spiaggia libera della Gaiola a Napoli: come prenotare

Dal 3 luglio aprirà una delle spiagge libere più belle di Napoli, quella della Gaiola, che si trova all’interno dell’area marina protetta: come prenotare Riapre la spiaggia libera della Gaiola

Una passeggiata per il parco della Villa Floridiana al Vomero

Di nuovo aperti a Napoli Villa Pignatelli e il Museo delle carrozze e poi la Villa Floridiana dall’ingresso di via Cimarosa chiuso da sei mesi con i grandi viali che portano all’aiuola grande e al magnifico Belvedere. Riapre Villa Floridiana

Parco archeologico del Pausilypon e la Grotta di Seiano: storia, curiosità e come visitarli

Anche gratis. Riapre al pubblico il Parco Archeologico Ambientale del Pausilypon, uno dei posti più belli di Napoli. Come visitarlo e la storia di questo eccezionale luogo Parco archeologico del Pausilypon

Mostra d’Oltremare: il parco apre tutti i giorni a 1 euro e tanti eventi per l’estate

Costo 1 euro Dal 27 giugno al 20 settembre 2020 “Estate in Mostra” apre il grande parco della Mostra tutti i giorni fino alle 23 a 1 euro e tutti i venerdì, sabato e domenica alle ore 22:00, gli straordinari spettacoli di luci della Fontana Esedra. Sempre in tutti i weekend anche il mercatino del piccolo antiquariato, collezionismo, artigianato e modernariato. Mostra d’Oltremare il parco a 1 euro.

Riapre gratis il Parco e Tomba di Virgilio

Ha riaperto gratis anche lo splendido Parco della Tomba di Virgilio a Piedigrotta con la crypta Neapolitana vicino la stazione di Mergellina, Riaprono gratis i giardini

Riapre di nuovo al pubblico il Real Bosco di Capodimonte

Aperto e poi richiuso di nuovo il 30 maggio riapre di nuovo al pubblico il grande parco cittadino del Real Bosco di Capodimonte con più sorveglianza. Riapre il Real Bosco di Capodimonte

Aperto a Napoli il Pontile di Bagnoli e prolunga l’orario di apertura dei parchi pubblici

Riapre la bella passeggiata panoramica di quasi un chilometro in mezzo al mare di Bagnoli e vengono anche prolungati gli orari di accesso dei parchi pubblici. Riapre a Napoli il Pontile di Bagnoli.

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE CON POCHI EURO A NAPOLI

Viaggiatori e Musicisti del Gran Tour settecentesco al Parco Archeologico delle Terme di Baia

Prezzo max 5 euro – Giovedì 27 agosto 2020, ma anche i primi due giovedì di settembre, il 3 e il 10 settembre 2020, a Bacoli nello straordinario Parco Archeologico delle Terme di Baia si terrà uno spettacolo da non perdere dal titolo Viaggiatori e Musicisti del Gran Tour settecentesco. Spettacoli alle delle Terme di Baia

Festival del Cinema Spagnolo a Napoli

Prezzo 5 euro – La Spagna ritorna ai Quartieri Spagnoli per la seconda edizione del Festival del Cinema Spagnolo che si terrà dal 26 al 30 agosto 2020 nella Corte dell’Arte del cinquecentesco palazzo della Fondazione FOQUS ai Quartieri Spagnoli. Festival del Cinema Spagnolo

Cinema all’Aperto 2020 a Napoli: i film dal 24 al 30 agosto

Gratis o max 5 euro – Tutti i film nei tanti cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze per passare qualche ora al fresco in compagnia di un bel film in una location all’aperto. I titoli dei film dal 24 al 30 agosto Cinema all’Aperto 2020.

Summertime 2020: appuntamenti sotto le stelle nel centro di Sorrento

Alcuni eventi gratuiti – Continuano fino al 4 settembre gli appuntamenti sotto le stelle nel centro di Sorrento, a Villa Fiorentino su Corso Italia, con un’interessante programmazione tra concerti, appuntamenti teatrali e cinema con anche alcuni incontri gratuiti. Summertime

Il Museo del Tesoro di San Gennaro riapre tutti i giorni con biglietti a soli 5 euro

Prezzo 5 euro – Dall’8 agosto è visitabile di nuovo tutti i giorni lo straordinario Museo del Tesoro di San Gennaro a Napoli a soli 5 euro,. Potremo così ammirare uno dei tesori più importanti e preziosi al mondo dopo quello della Corona d’Inghilterra, Il Museo del Tesoro di San Gennaro a soli 5 euro

Concerti e spettacoli al Rione Terra a Pozzuoli

Prezzo 3,50 euro – Anche per Agosto ci sarà una la rassegna estiva al Rione Terra di Pozzuoli con Eugenio Bennato, Massimiliano Gallo, la Nuova Compagnia di Canto Popolare. e tanti altri artisti a prezzi popolarissimi – 28 agosto – Gianni Lanni con il Trio Scugnizzi e 31 agosto – Acustico Napoletano– ingresso 3,50 euro. spettacoli al Rione Terra a Pozzuoli

Spettacoli e concerti nei luoghi grandi monumenti dei Campi Flegrei

Prezzo max 4 euro – Un’estate con tantissimi spettacoli e concerti nei Campi Flegrei tra il Castello di Baia, l’Anfiteatro Flavio, nel Parco di Baia o di Cuma tra eventi gratuiti e altri con il solo biglietto d’ingresso di 4 euro. Spettacoli 27 Agosto – Tempio di Apollo. Spettacoli nei Campi Flegrei

Arena Puteolana 2020: il cinema sotto le stelle al Rione Terra a Pozzuoli: programma agosto

Prezzo 3,50 – Cinema all’aperto nel Rione Terra a Pozzuoli con ben 200 i posti disponibili e proiezioni all’aperto negli ampi spazi panoramici nel Largo sedile di porto tutte le sere. Cinema sotto le stelle al rione terra

Mostra virtuale e immersiva sulle opere di Vincent van Gogh nel centro di Pozzuoli

Prezzo 5 euro – 3 residenti – La mostra multimediale dedicata alle opere di Vincent van Gogh si terrà fino al 30 agosto 2020 nella grande Piazza a Mare di Pozzuoli. La mostra sarà virtuale e immersiva e i visitatori potranno ammirare le opere del grande pittore olandese con l’ausilio di visori tridimensionali. Mostra virtuale di Vincent van Gogh

Ritorna Fresko Film il cinema all’aperto a Portici

prezzo 3,50 €. Anche quest’anno dal 4 luglio al 6 settembre 2020 a Portici ritorna il buon cinema all’aperto con la rassegna Fresko Film. Ritorna Fresko Film

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE GRATIS IN CAMPANIA

Il Villaggio del gusto a Acciaroli

Dal 27 al 30 agosto 2020 sul Porto di Acciaroli ci sarà una nuova tappa in Campania del “Gusto Italia in tour” l’evento itinerante, nato per promuovere prodotti tipici ed artigianato di qualità. Il Villaggio del gusto a Acciaroli

Positano Mare, Sole e Cultura: la rassegna letteraria nei luoghi più belli di Positano

Torna a Positano dal 28 agosto al 12 dicembre 2020 “Positano Mare, Sole e Cultura”, la rassegna, presieduta da Aldo Grasso che è inclusa anche tra “Le Città del Libro” dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI). Positano Mare, Sole e Cultura

Sorrento riparte dai libri: incontri gratuiti di letteratura nel centro di Sorrento

Nel centro di Sorrento, durante il mese di Agosto 2020, si terranno quattro appuntamenti con degli scrittori e con le loro opere cui si potrà partecipare ma con prenotazione obbligatoria. Sorrento riparte dai libri

Cineforum gratuito a Procida a Palazzo d’Avalos, l’ex carcere borbonico

Anche quest’anno un interessante cineforum gratuito a Procida, a Palazzo d’Avalos, l’antico Carcere Borbonico, che si caratterizza per la partecipazione di attrici ed attori che hanno interpretato i film che verranno proiettati Giovedì 27 agosto – “Wash me” di Francesco Prisco e confronto/dibattito con l’artista e il regista Massimiliano Gallo. Cineforum gratuito a Procida

Le Notti Azzurre a Cetara: Tanti eventi gratuiti in Costiera Amalfitana

Fino al 29 Agosto 2020 tornano le “Notti Azzurre” a Cetara sulla Costiera Amlfitana con tanti eventi sotto le stelle per un’estate con un ricco calendario di manifestazioni “Notti Azzurre” a Cetara.

La grande musica arriva a Maiori con concerti gratuiti

Concerti gratuiti all’Arena del Mare nel Porto di Maiori con Eugenio ed Edoardo Bennato che presentano insieme uno straordinario live e poi anche altri due concerti di Bruno Venturini e del duo pianistico Maiello – Caponi tra classici napoletani rielaborati in composizioni jazz. Prossimi 28 e 30 agosto, A Maiori concerti gratuiti

Villammare Festival Film &Friends: 100 film, concerti e spettacoli gratuiti

A Villammare arriva anche diciannovesima edizione del Villammare Festival Film &Friends che si terrà da sabato 22 al 29 agosto 2020 in piazza Maria SS. di Portosalvo. . Villammare Festival Film &Friends

Festival Benevento Città Spettacolo 2020: eventi e spettacoli in tutta la città

Eventi gratuiti e a pagamento– Si terrà dal 24 al 30 agosto la 41° edizione del Festival “Benevento Città Spettacolo” con eventi di Teatro, Musica, Libri, Cinema, Danza e Mostre che si terranno in vari luoghi del centro cittadino. Ci saranno anche Vincenzo Salemme, Renzo Arbore e l’Orchestra italiana, Francesco Gabbani, Mariano Rigillo, Nello Mascia e tanti altri tra eventi gratuiti e a pagamento Benevento Città Spettacolo

Sponz Fest 2020: il festival itinerante in Alta Irpinia di Vinicio Capossela

Eventi gratuiti e a pagamento – Lo Sponz Fest 2020, il grande festival itinerante dell’Alta Irpinia di Vinicio Capossela si terrà dal 25 al 30 agosto 2020 a Calitri, nei comuni limitrofi dell’Alta Irpinia, della Valle del Sele e verso il mare, dalle sorgenti dell’Ofanto fino alla foce del Sele. Lo Sponz Fest 2020

Anche grandi concerti gratuiti al Ravello Festival 2020

Anche quest’anno il Ravello Festival 2020 ci sta proponendo appuntamenti di altissima qualità e, tra questi, ci sono anche tanti eventi gratuiti nelle piazze con grandi artisti e buona musica, soprattutto jazz. Prossimo 26/8 concerti gratuiti al Ravello Festival 2020

Summer concert 2020 concerti d’autore gratuiti nei Chiostri e nei Musei

Fino al 20 settembre 2020 si terranno 43 concerti di musica classica di qualità vicino Caserta tra Caiazzo, Carinola e Teano per la rassegna SUMMER CONCERT, Itinerari musicali in Terra di Lavoro che presenta musica classica d’autore nelle chiese e nei musei della “Terra di Lavoro” Prossimi 28,29 e 30 agosto. Summer concert 2020

Renzo Arbore e L’Orchestra Italiana: 4 concerti gratuiti in Campania

Quattro concerti gratuiti di Renzo Arbore e L’Orchestra Italiana si terranno in 4 città della Campania per OPENart, la rassegna organizzata e promossa dalla Regione Campania che ospita eventi e manifestazioni per valorizzare altri siti della regione: prossimo sabato 29 agosto a Santa Maria di Castellabate (SA). Renzo Arbore 4 concerti gratuiti

Festival della Letteratura in Costiera Amalfitana

Dal 1 luglio al 2 ottobre 2020 si terrà un interessante Festival della Letteratura in Costiera Amalfitana Uno straordinario evento tra location splendide come chiese, piazzette, giardini ai palazzi storici i luoghi favolosi come Praiano, Maiori, Amalfi, Atrani, Cetara, Minori, Tramonti Prossimo incontro 26 Agosto a – MAIORI Festival della Letteratura

«Le conversazioni», il festival letterario di Capri con incontri nella piazzetta a picco sui Faraglioni

Si terrà sull’isola di Capri con i primi incontri dal 19 al 24 agosto 2020, cui seguiranno altri appuntamenti a Roma, Napoli e New York, il festival letterario internazionale “le Conversazioni” che celebra quest’anno la 15º edizione. «Le conversazioni», il festival letterario di Capri

Il programma degli eventi estivi a Minori in Costiera Amalfitana

Fino al 13 settembre un ricco programma di eventi è stato messo a punto per l’estate di Minori in Costiera Amalfitana nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. Gli eventi estivi a Minori

Sentieri Mediterranei: il festival della world music torna a Summonte

Ritorna dal 31 luglio al 5 settembre per l’edizione 2020 questo grande appuntamento con la musica etnica internazionale con un programma, come al solito ricco e interessante. Una delle più ricche e interessanti manifestazioni di musica popolare oggi in Italia. Nel weekend eventi 29 agosto Sentieri Mediterranei

Sui Sentieri degli Dei 2020: il Festival dell’Alta Costiera Amalfitana gratis

Anche Max Gazzè, Errico Ruggieri, Monica Sarnelli, Daniele Sepe, Marco Zurzolo e tanti altri al Festival Sui Sentieri degli Dei il Festival dell’Alta Costiera Amalfitana che si terrà fino al 31 agosto 2020. Sui Sentieri degli Dei 2020

Le spiagge più belle dell’Isola d’Ischia

La calda estate della Campania invoglia a passare belle giornate a mare e sulle belle spiagge della nostra terra. Napoli da Vivere dedica uno speciale alle spiagge più belle, o solo più conosciute, dell’isola verde, l’isola d’Ischia, luogo amato e frequentato da sempre da tanti turisti italiani e stranieri. Le spiagge più belle dell’Isola d’Ischia

Il Museo Archeologico Georges Vallet riapre gratis a Piano di Sorrento

Ha riaperto al pubblico, con ingresso gratuito, il Museo archeologico della penisola sorrentina Georges Vallet a Piano di Sorrento, che si trova all’interno della grande e bella Villa Fondi De Sangro con il suggestivo giardino a picco sul mare a Piano di Sorrento. Il Museo Archeologico Vallet

Un tuffo tra le spiagge più belle della costiera amalfitana

La costiera Amalfitana in Campania è uno dei luoghi più conosciuti al mondo ed è sicuramente tra i più belli. Posti come Positano, Ravello, Amalfi sono amati e apprezzati da tutti i turisti. Gli indirizzi e i nymeri di telefono per fare un tuffo tra le spiagge più belle, anche tra quelle libere. le spiagge più belle della Costiera Amalfitana.

Un’APP per prenotare le spiagge libere a Bacoli, Miliscola e Miseno

A Bacoli c’è un app per prenotare le spiagge libere. Con Prenotalido ci sarà un sicuro accesso alla spiaggia libera scegliendo anche il posto. Un’APP per prenotare le spiagge libere a Bacoli

Apre nei weekend la Casina Vanvitelliana del Fusaro

Costo 3 euro – La splendida palazzina borbonica per la caccia sul lago del Fusaro riapre nei fine settimana fino a fine luglio e ci sarà anche una mostra di pittura. Riapre nei weekend la Casina Vanvitelliana

Riapre lo straordinario Sentiero degli Dei tra Agerola e Positano in Costiera Amalfitana

Si riparte sui Monti Lattari con la riapertura del Sentiero degli Dei, lo straordinario percorso di trekking che da Bomerano di Agerola porta fino Positano. Riapre il Sentiero degli Dei

Riapre la Reggia di Carditello con tante iniziative

Tanti eventi e poi varie aperture per il Real Sito di Carditello con visite gratuite, e tanto altro sempre su prenotazione. Riapre la Reggia di Carditello

Riapre dopo anni la spiaggia del Fiordo di Furore in Costiera Amalfitana

Riaprirà dall’11 luglio la piccola spiaggia del Fiordo di Furore chiusa dal 2017 per un incendio che provocò danni al costone roccioso sovrastante. La riapertura dopo i lavori di bonifica e messa in sicurezza Riapre dopo anni la spiaggia del Fiordo di Furore

