Le conversazioni, il festival letterario di Capri con incontri nella piazzetta a picco sui Faraglioni

Si terrà sull’isola di Capri con i primi incontri dal 19 al 24 agosto 2020, cui seguiranno altri appuntamenti a Roma, Napoli e New York, il festival letterario internazionale le Conversazioni che celebra quest’anno la 15º edizione.

Fondato da Antonio Monda e Davide Azzolini il Festival “Le Conversazioni” in questo anniversario importante propone una nuova formula per celebrare gli scrittori, i libri e le Conversazioni e per ricominciare dalla parola, dalla lettura e dalla condivisione.

La novità di quest’anno sono Writers On Writers e Pillole i nuovi progetti digitali che vanno ad arricchire l’edizione 2020 e che affiancheranno il calendario degli Incontri di Capri che si terranno dal 19 al 24 agosto, nella straordinaria Piazzetta Tragara a picco sui Faraglioni, ed a cui seguiranno altri appuntamenti a Roma, Napoli e New York.

Writers On Writers sono una serie di 52 video nel quale gli ospiti di “Le Conversazioni”, che hanno partecipato alle scorse edizioni da Capri a Roma e New York, leggono un brano di un autore che amano. I video, verranno pubblicati ogni venerdì, sul sito de La Repubblica e sui social del Festival e accompagneranno il pubblico ogni settimana per un anno, fino a maggio 2021. È possibile rivederli online in qualunque momento.

Pillole è il titolo del secondo format digitale proposto in occasione della quindicesima edizione. Due volte a settimana sui canali social del festival, le Conversazioni rende omaggio a un autore o un'autrice della letteratura. In ogni puntata Antonio Monda sceglie la lettura di un brano e quindi un incipit di grandi romanzieri, saggisti, poeti e drammaturghi.

Gli Incontri di Capri del Festival internazionale Le Conversazioni

Oltre alla ricca programmazione digitale ci saranno gli attesi appuntamenti degli incontri di Capri che si si terranno in alcuni luoghi più belli dell’isola azzurra dal 19 al 24 agosto 2020 con alcuni tra i più prestigiosi protagonisti della letteratura italiana.

Mercoledì 19 agosto Helena Janeczek in dialogo con Antonio Monda aprirà la settimana di appuntamenti capresi – Anacapri Villa San Michele

in dialogo con Antonio Monda aprirà la settimana di appuntamenti capresi – Da giovedì 20 a lunedì 24, gli incontri proseguiranno al tramonto nella Piazzetta Tragara a picco sui Faraglioni con Melania Mazzucco (20 agosto), Luigi Guarnieri (21 agosto), Valerio Magrelli (22 agosto), Alessandro Piperno (23 agosto) e Antonio Scurati (24 agosto).

Successivamente il Festival “le Conversazioni” proseguirà con il programma di incontri a Roma, Napoli e New York il cui calendario sarà comunicato attraverso il sito e i canali social del Festival.

Le Conversazioni 2020 è prodotto da Dazzle Communication, Spigoli e CPW Conversations, con il patrocinio del MiBACT Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Maggiori informazioni "le Conversazioni"

