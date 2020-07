Concerti e spettacoli al Rione Terra a Pozzuoli per #Pozzuoliècasamia

Il Rione Terra fotografato da ©lubranoemilia

Anche per Agosto ci sarà una la rassegna estiva al Rione Terra di Pozzuoli e dopo il cinema all’aperto di luglio stavolta tanta musica ed anche teatro con Eugenio Bennato, Massimiliano Gallo, Monica Sarnelli, la Nuova Compagnia di Canto Popolare e tanti altri artisti a prezzi popolarissimi

Continueranno anche per Agosto 2020 le belle serate estive puteolane negli ampi spazi del Rione Terra. Un programma racchiuso nell’hashtag “#Pozzuoliècasamia” che racchiuderà tante spettacoli interessanti che caratterizzeranno le serate a Pozzuoli.

Tutti eventi che si terranno al Rione Terra negli ampi spazi che per luglio stanno ospitando il cinema all’aperto e che per agosto e poi fino al 15 settembre accoglieranno eventi di teatro, musica e tradizioni popolari.

Per accedere agli spettacoli ci sarà un costo simbolico di 2,50 euro a persona applicato per gestire al meglio gli ingressi e garantire che le prenotazioni non vadano disperse visto che per le misure di prevenzione i posti disponibili sono solo 200. Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.00 e per accedervi sarà obbligatoria la prenotazione al link ufficiale (link: https://arenaputeolana.18tickets.it/)

#Pozzuoliècasamia – programma eventi

Al momento note le prime date dei prossimi eventi:

1 agosto – Monica Sarnelli

9 agosto – La Maschera

14 agosto – Eugenio Bennato

23 agosto – Teatro con Massimiliano Gallo

28 agosto – Gianni Lanni con il Trio Scugnizzi

con il Trio Scugnizzi 31 agosto – Acustico Napoletano

5 settembte – Mario Castiglia

12 settembre – Nuova Compagnia di Canto Popolare

Maggiori informazioni #Pozzuoliècasamia – 351 2412711

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata