Mostra d’Oltremare: il parco apre tutti i giorni a 1 euro con tanti eventi

Anche quest’anno dal 27 giugno al 20 settembre 2020 per l’evento “Estate in Mostra” il grande parco della Mostra d’Oltremare di Napoli resterà aperto tutti i giorni fino alle 23. I cittadini napoletani potranno di nuovo usufruire degli ampi spazi verdi della Mostra e delle sue strutture al costo simbolico di 1 euro.

Ci saranno anche vari eventi e al momento sono in programma, tutti i venerdì, sabato e domenica alle ore 22:00, gli straordinari spettacoli di luci della Fontana Esedra e, sempre in tutti i weekend dal venerdì alla domenica, ci sarà anche il mercatino dedicato al piccolo antiquariato, al collezionismo, artigianato e modernariato.

Saranno anche organizzati su prenotazione dei bike tour per pedalare alla scoperta delle bellezze della Mostra d’Oltremare e poi, sempre su prenotazione ci si potrà allenare in collaborazione con Free Fitness Napoli. Non mancheranno a breve altri appuntamenti in questa lunga estate.

Aperto anche il ristorante che quest’anno amplia la sua offerta gastronomica con sette punti food take away.

Il grande parco della Mostra d’Oltremare di Napoli

L’ingresso al grande parco sarà da viale Kennedy e da Viale Marconi e sarà sempre al costo di 1 euro, ma sarà gratuito per gli under 10 e over 65 anni.

L’area aperta al pubblico coprirà oltre 60 per cento dell’area monumentale della Mostra d’Oltremare che è molto piena di verde e di grandi spazi aperti. Da non perdere gli spettacoli serali nei weekend di acqua e luci alla fontana dell’Esedra.

Sui profili social della Mostra d’Oltremare gli aggiornamenti sugli eventi che di volta in volta saranno organizzati.

La Mostra d’Oltremare è un grande patrimonio per la città di Napoli fin dal 1940

La Mostra fu inaugurata il 17 maggio 1940: in un nostro articolo vi abbiamo mostrato il video originale dell’Istituto Luce relativo a quel giorno. E’ un video molto bello dove si si vede il Re e il suo seguito al momento dell’inaugurazione, con gli Ascari, le truppe di colore, i viali con le fontane aperte e tante persone che passeggiano. Il video storico dell’inaugurazione della Mostra d’Oltremare il 17 maggio 1940: