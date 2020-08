Cinema all’Aperto a Napoli: i film dal 24 al 30 agosto 2020

I titoli dei film proiettati sotto le stelle nella settimana da lunedì 24 a domenica 30 agosto 2020, con anche proiezioni gratuite o a pochi euro: ecco il programma nei cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze

Sempre tanti cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze che continuano le proiezioni anche ad agosto, per passare qualche ora al fresco in compagnia di un bel film in una location all’aperto. Di seguito troverete l’elenco dei film visibili in queste serate della settimana che va da lunedì 24 a domenica 30 agosto 2020. Per maggiori informazioni cliccate sul singolo link del post dove troverete tutte le notizie su quell’arena.

Cinema all’aperto ai Quartieri Spagnoli in un Complesso del 500

Prezzo 5 euro – Quasi due mesi di proiezioni di sera ma anche di incontri con attori, attrici, registi,ecc. in un complesso del ‘500 ai Quartieri Spagnoli a Napoli

Lunedì 24 Agosto – VELENO(Italia, 2017, 102’) Sarà presente il regista Diego Olivares.

Dal 26 al 30 Agosto 2020 – Festival del cine español – Tutti i film sono sottotitolati in italiano

Mercoledì 26 agosto, alle ore 21,30 “DOLOR Y GLORIA”

Giovedì 27 agosto, alle ore 21,30 “CANCION SIN NOMBRE”

Venerdì 28 agosto, alle ore 21,30 "70 BINLADENS"

Sabato 29 agosto, alle 21,30 "PIAZZOLLA"

Domenica 30 agosto, alle ore 21,30 "O QUE ARDE"

Maggiori informazioni – Cinema all’aperto ai Quartieri

Film nel centro storico nel Cortile dell’Annunziata

Prezzo Gratis – Fino all’11 settembre cinema e altri spettacoli gratuiti in tutta la città nel Cortile del Complesso della Real Casa dell’Annunziata con prenotazione obbligatoria.

Sabato 29- cinema – Selfie – di Agostino Ferrente

Maggiori informazioni – Film nel Cortile dell’Annunziata

Film all’aperto nella ex-Base Nato di Bagnoli

Prezzo 5 euro – Ogni settimana dal mercoledì alla domenica l’Arena Modernissima propone due grandi arene cinematografiche all’aperto da 200 posti ognuna. I film iniziano alle 21,00.

Mercoledì 26 agosto – sala 1 – NEVIA– sala 2 – FAVOLACCE

Giovedì 27 agosto – sala 1 – LA VACANZA – sala 2 – BURNING

Venerdì 28 agosto – sala 1 – ROSA PIETRA STELLA – sala 2 – ODIO L’ESTATE

Sabato 29 Agosto – sala 1 – TORNARE – sala 2– DOPPIO SOSPETTO

Domenica 30 Agosto – sala 1 – L’INGANNO PERFETTO – sala 2– JUDY

Maggiori informazioni – Cinema all’aperto nella ex-Base Nato

“Arena Puteolana” Il cinema sotto le stelle al Rione Terra a Pozzuoli

Prezzo 4 euro – Cinema all’aperto nel Rione Terra a Pozzuoli con ben 200 i posti negli ampi spazi panoramici nel Largo sedile di porto

24 Agosto, Lunedì – RITRATTO DELLA GIOVANE IN FIAMME

25 Agosto, MArtedì – IL TRADITORE

26 Agosto, Mercoledì – APOCALYPSE NOW

27 Agosto, Giovedì – GLI ANNI PIU BELLI

28 Agosto, Venerdì – GIANNI LANNI – CONCERTO SPETTACOLO

29 Agosto, Sabato – RICHARD JAWELL

30 Agosto, Domenica – LA VACANZA

Maggiori Informazioni – “Arena Puteolana”

Fresko Film il cinema all’aperto a Portici

Prezzo 3,50 euro – Fino al 6 settembre 2020 a Portici ritorna il buon cinema all’aperto con Fresko Film

Lunedi 24 Agosto – MATTHIAS & MAXIME

Martedì 25 Agosto – chiusura

mercoledì 26 Agosto – I MISERABILI

giovedì 27 Agosto – I MISERABILI

venerdì 28 Agosto – CENA CON DELITTO – KNIVES OUT

sabato 29 Agosto – CENA CON DELITTO – KNIVES OUT

domenica 30 Agosto – SE MI VUOI BENE

Maggiori informazioni Fresko Film. Ritorna Fresko Film

Cinema sulla spiaggia al Nabilah con Aperitivi al tramonto e Cene in riva al mare

Proiezioni Sonore si svolge il giovedì sera sulla spiaggia del Nabilah sotto le stelle, aperitivi e cene in riva al mare.

Giovedì 27 Agosto NOTTING HILL! segue serata musicale Tutto il meglio, cioè il peggio, degli anni 90

Maggiori informazioni – Proiezioni Sonore al Nabilah

Drive-in, il cinema all’aperto in auto a Pozzuoli: il programma delle proiezioni

Prezzo 6,00-6,50 euro. Al Drive In di Pozzuoli, un grande cinema all’aperto per vedere i film nella nostra auto. Proiezioni tutti i giorni escluso il Martedì.

giovedì 27 Agosto – GRETEL E HANSEL

venerdì 28 Agosto – GRETEL E HANSEL

sabato 29 Agosto – GRETEL E HANSEL

domenica 30 Agosto – GRETEL E HANSEL

Maggiori informazioni – Drive-in a Pozzuoli

Cinema sotto le stelle gratuito nel centro di Caserta

Gratis. Fino al 12 settembre 2020 si terrà in piazza Vanvitelli a Caserta la 2° edizione della rassegna Vanvitelli sotto le stelle che propone ogni sabato tanti film di qualità.

Sabato 29 agosto – Rosa pietra stella’ – regia di Marcello Sannino che sarà in piazza con parte del cast.

Maggiori informazioni – Cinema sotto le stelle gratuito a Caserta

