Sui Sentieri degli Dei 2020: il Festival dell’Alta Costiera Amalfitana

Ingressi gratuiti a tutti gli spettacoli per il grande festival dell’area dei Monti Lattari e dell’Alta Costiera Amalfitana che anche quest’anno presenta artisti importanti come Max Gazzè, Errico Ruggieri, Monica Sarnelli, Daniele Sepe, Marco Zurzolo e tanti altri

Il Festival Sui Sentieri degli Dei il Festival dell’Alta Costiera Amalfitana si terrà dal 25 luglio al 31 agosto 2020 con tanti eventi di musica, teatro e letture con importanti ospiti della cultura e dello spettacolo. Non mancherà anche un appuntamento all’alba di ferragosto in alta quota in luoghi stupendi tra scorci e percorsi impareggiabili, affacciati a picco sul mare su un panorama meraviglioso che va da Capri fino a Punta Licosa.

Anche al Festival dell’Alta Costiera Amalfitana l’ingresso sarà gratuito a tutti gli spettacoli e sarà consentito solo su prenotazione.

Per l’emergenza ridotto il programma a ventisette eventi che si svolgeranno in due luoghi principali: il settecentesco Palazzo Acampora e il suggestivo Parco della Colonia Montana a strapiombo sul mare, sede del Campus Universitario Principe di Napoli. Gli spettacoli iniziano alle 21 (salvo diversa indicazione) ed è obbligatoria la prenotazione

Sui Sentieri degli Dei – programma Luglio 2020

Sabato 25 luglio: Parco Colonia Montana ARIA, ACQUA, TERRA e FUOCO – UNPLUGGED IL GIARDINO DEI SEMPLICI E GINO AVETA Quarantacinque anni di carriera della longeva banda napoletana

Domenica 26 luglio: Parco Colonia Montana ACCADEMIA MANDOLINISTICA NAPOLETANA IN SERENATA LUNTANA

Lunedì 27 luglio: Parco Colonia Montana ACCORDI E DISACCORDI – UNPLUGGED GRAZIA DI MICHELE E ROSSANA CASALE Un racconto di amori e di storie

Giovedì 30 luglio Parco Colonia Montana CAPITAN CAPITONE – UNPLUGGED DANIELE SEPE E I FRATELLI DELLA COSTA Capitan Capitone e la sua ciurma in costiera per calcare le orme del generale Avitabile

Venerdì 31 luglio: Parco Colonia Montana GATTO E TOPO – UNPLUGGED FRANCESCO BACCINI E MARIO PORTFITO Incontro tra due culture che hanno in comune, il mare, la socialità e la tradizione musicale

Sui Sentieri degli Dei – programma Agosto 2020

Sabato 1 agosto Parco Colonia Montana PREMIO “SALVATORE DI GIACOMO” MAX GAZZE’ IN #SCENDOINPALCO TOUR 2020

domenica 2 agosto Parco Colonia Montana MONICA SARNELLI IN NAPOLI@COLORI • MARTEDÌ 4 Palazzo Acampora PREMIO HHT ONLUS BASTARDI DENTRO – UNPLUGGED MAURIZIO DE GIOVANNI E ALESSANDRO INCERTO MARCO ZURZOLO, SAX Serata dedicata alla fiction della RAI

giovedi 6 agosto h 19.30 Chiesa Madonna di Loreto TU SEI PIÙ PREZIOSO AI MIEI OCCHI DI LUISA AMATRUDA E LUCA FAGARI Presentazione libro Parco Colonia Montana BUNGARO IN MAREDENTROLIVE TOUR

venerdì 7 agosto Parco Colonia Montana SINFONICA…MENTE – UNPLUGGED MAURIZIO CASAGRANDE E ORCHESTRA SINFONICA DEI QUARTIERI SPAGNOLI DI NAPOLI

domenica 9 agosto Parco Colonia Montana AGEROLALEGGE… LETTURE alterNATIVE FAVOLEMIA. Favole in memoria di una quarantena di GIUSEPPE RISPOLI GIUSEPPE RISPOLI, VOCE RECITANTE E DAHL AH LEE, VIOLINISTA Spettacolo prodotto dall’Associazione culturale Alter di Agerola

lunedì 10 agosto Parco Colonia Montana PREMIO “SPECIALE FESTIVAL AGEROLA” A PAOLO ASCIERTO UOMINI E MITI – UNPLUGGED PAOLO ASCIERTO, GIANNI OCCHIELLO, ENZO PERONE CAPONE & BUNGTBANGT Agli uomini che hanno lavorato intensamente nel tanto sofferto periodo di pandemia

martedì 11 agosto Parco Colonia Montana NELLO DANIELE IN QUARTETTO ACUSTICO PROJECT…LIVE – “JE STO’ VICINO A TE”

mercoledì 12 agosto h 20.00 Osservatorio Astronomico Salvatore Di Giacomo LA NOTTE DEI DESIDERI a cura dell’Associazione AstroCampania • GIOVEDÌ 13 Parco Colonia Montana PREMIO “AGEROLA ALLA CARRIERA” TOSCA IN DIREZIONE MORABEZA

venerdì 14 agosto Paipo – Località “Crocifisso” ore 19.00 partenza con guida per il Monte TRE CALLI “QUELLI CHE ASPETTANO…tra canti e musica” Riti dionisiaci e danza delle baccanti sul Sentiero Tre Calli

sabato 15 agosto Monte TRE CALLI ore 5.00 L’ALBA MAGICA GRUPPO BANDISTICO “CITTA’ DI AGEROLA” IN CONCERTO Parco Colonia Montana LILLO&GREG CON LATTE E I SUOI DERIVATI – Alba magica dalle 19.00 del 14 agosto alle ore 05.00 del 15 agosto

lunedì 17 agosto Parco Colonia Montana MA NON ME LO DOVEVI DARE TU IL BRASILE? – UNPLUGGED GINO RIVIECCIO E YES BRASIL Scanzonati racconti napoletani a ritmo di bossa e samba all’insegna dell’ottimismo

martedì 18 agosto Parco Colonia Montana ENRICO RUGGERI IN UNA STORIA DA CANTARE

MERCOLEDÌ 19 Parco Colonia Montana PREMIO “ROBERTO BRACCO” NATA PER UNIRE (LA RADIO) – UNPLUGGED EUGENIO FINARDI E EZIO GUAITALMACCHI Il primo mezzo di comunicazione di massa che ha unito il nostro paese

giovedì 20 agosto Parco Colonia Montana I VIRTUOSI DI SAN MARTINO IN TOTO’, CHE TRAGEDIA!

venerdì 21 agosto h 19.30 Palazzo Acampora GIOCARE CON LE PAROLE con PINO IMPERATORE ED EDGARDO BELLINI Un viaggio divertente e interattivo nell’affascinante della Ludolinguistica

sabato 22 agosto Parco Colonia Montana PREMIO “FRANCESCO CILEA” CHIARA TAIGI IN SULLE ALI DEL CANTO…INCONTRO CON GLI DEI Direttore M° LEONARDO QUADRINI Conduce TONINO BERNARDELLI

domenica 23 agosto Parco Colonia Montana NINO BUONOCORE IN NINO BUONOCORE IN JAZZ

LUNEDÌ 24 h 18.00 Palazzo Acampora IL BOCCIATO. UN MATEMATICO PER CASO DI FERDINANDO CASOLARO Editore Aracne di Gioacchino Onorato Presentazione libro

maertedì 25 agosto h 18.00 Palazzo Acampora AGEROLALEGGE… LETTURE alterNATIVE MEZZOGIORNO IN PROGRESS? NON SIAMO MERIDIONALISTI a cura di Antonio Corvino e Francesco Saverio Coppola, ed. Rubbettino Presentazione libro a cura dell’Ass. Alter

giovedì 27 agosto h 18 00 Palazzo Acampora Q.B. STORIE DI AMORE E DI SAPORE DALLA COSTA D’AMAFI DI GABRIELE CAVALIERE. Editore Officine Zephiro Presentazione libro

venerdì 28 agosto h 18.00 Palazzo Acampora AGEROLALEGGE… LETTURE alterNATIVE CENTO UOMINI DI FERRO E PIÙ, IL RISVEGLIO DEL MEZZOGIORNO A cura di Francesco Saverio Coppola, ed. Associazione Internazionale “Guido Dorso” Presentazione libro a cura dell’Ass. Alter

lunedì 31 agosto Parco Colonia Montana PASSAGGIAMO IN FERRARI SUI SENTIERI DEGLI DEI a cura della Scuderia Ferrari Club Agerola

Dal 9 al 23 agosto Casa della Corte L’ITALIA CHE CI GUARDA Mostra fotografica di MARCELLO GINELLI Associazione Italiana dei Comuni Virtuosi ALBO PREMI FESTIVAL AGEROLA SUI SENTIERI DEGLI

Agerolalegge… LETTURE alterNATIVE – domenica 9 agosto ore 21.00 Parco Colonia Montana e martedì 25 e venerdì 28 agosto ore 18.00 Palazzo Acampora (30 posti a sedere)

Sui Sentieri degli Dei 2020: informazioni e prenotazioni

Dove: Parco Colonia Montana e Palazzo Acampora

Parco Colonia Montana e Palazzo Acampora

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria – 081 8791064

Facebook

