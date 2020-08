Renzo Arbore e L’Orchestra Italiana: 4 concerti gratuiti in Campania

Piano di Sorrento, Benevento, Santa Maria di Castellabate e Lioni sono le città della Campania che ospiteranno i quattro concerti gratuiti da non perdere di Renzo Arbore e L’Orchestra Italiana

Quattro concerti gratuiti di Renzo Arbore e L’Orchestra Italiana si terranno in 4 città della Campania per OPENart, la rassegna organizzata e promossa dalla Regione Campania che ospita eventi e manifestazioni per valorizzare altri siti della regione.

Renzo Arbore, il grande showman napoletano di adozione, da anni porta avanti un progetto di valorizzazione della canzone classica napoletana e da tempo gira il mondo con la sua Orchestra Italiana, dagli Stati Uniti alla Cina, dal Messico al Canada con concerti sempre acclamati ovunque.

Negli show ci saranno molti bravi musicisti tra cui Gianni Conte, Barbara Buonaiuto, Mariano Caiano, Giovanni Imparato, il bravo direttore Massimo Volpe e tutti gli orchestrali.

I concerti si terranno nei seguenti giorni e prevedono la prenotazione obbligatoria

martedì 4 agosto a Piano di Sorrento (NA) alle ore 21.30 in Piazza della Repubblica. Prenotazione obbligatoria presso il Comune di Piano di Sorrento dal lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 12 (per info è possibile telefonare allo 081/5344413).

alle ore 21.30 in Piazza della Repubblica. Prenotazione obbligatoria presso il Comune di Piano di Sorrento dal lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 12 (per info è possibile telefonare allo 081/5344413). mercoledì 26 agosto a Benevento

sabato 29 agosto a Santa Maria di Castellabate (SA)

Martedì 1 settembre a Lioni (AV).

Maggiori Informazioni – OPENart –

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata