Sentieri Mediterranei: il grande festival della world music a Summonte (AV)

21° edizione per un festival tra le strade e vicoletti di Summonte e che hanno fatto grande questo festival

Venti anni di grandi artisti per Sentieri Mediterranei il grande appuntamento con la word music con la direzione artistica di Enzo Avitabile.

E ora ritorna dal 31 luglio al 5 settembre per l’edizione 2020 questo grande appuntamento con la musica etnica internazionale con un programma, come al solito ricco e interessante. Anche quest’anno Sentieri Mediterranei è una delle più ricche e interessanti manifestazioni di musica popolare presenti oggi in Italia.

“Sentieri Mediterranei” ha accolto centinaia di gruppi musicali provenienti da tutto il mondo, coinvolgendo oltre trecento tra musicisti, attori e artisti e richiamando migliaia di spettatori in ogni singola edizione.

E quest’anno il Comune di Summonte per la XXI edizione del Festival Sentieri Mediterranei ha organizzato un evento nel pieno rispetto di tutte le misure per l’emergenza in corso con una rassegna di musica e cultura che comunque animerà le piazze, i vicoli ed i cortili di uno dei Borghi più belli d’Italia.

Più di un mese di iniziative per conoscere e scoprire i tesori di Summonte circondati da un’atmosfera culturale e naturalistica.

Programma XXI edizione del Festival Sentieri Mediterranei

VENERDI’ 31 LUGLIO 2020

Ore 9.00 Escursione Summonte-Campo San Giovanni (Area Protetta del Parco Regionale del Partenio) a cura di Irpinia Trekking (ritrovo presso Info-point)

Dalle ore 17.00 Torre Angioina- Visite guidate e intrattenimento al Complesso Castellare e il Museo Civico di Interesse regionale, al borgo e alla Chiesa Madre San Nicola di Bari

ore 21.00 NOREDA GRAVES & HER BAND (USA) in concerto Piazza Alessio De Vito

DOMENICA 2 AGOSTO 2020

Ore 9.00 Escursione da Summonte al Santuario di Montevergine a cura di Irpinia Trekking (ritrovo presso Info-point)

Dalle ore 17.00 Torre Angioina – Visite guidate e intrattenimento al Complesso Castellare e il Museo Civico di Interesse regionale, al borgo e alla Chiesa Madre San Nicola di Bari

ore 21.00 FIORENZA CALOGERO (ITALIA) in concerto in “NapulAnnùra” – Location Arco San Nicola

SABATO 8 AGOSTO 2020

Dalle ore 17.00 Torre Angioina – Visite guidate e intrattenimento al Complesso Castellare e il Museo Civico di Interesse regionale, al borgo e alla Chiesa Madre San Nicola di Bari

Ore 21.00 – ore 22.00 Omar SOSA e Ernesttico (Ernesto Rodriguez Guzmàn) -“Bi-black” CUBA in concerto Location Arco San Nicola

VENERDI’ 14 AGOSTO 2020

Ore 9.00 Escursione da Summonte all’eremo di San Silvestro cura di Irpinia Trekking (ritrovo presso Info-point)

Dalle ore 17.00 Torre Angioina – Visite guidate e intrattenimento al Complesso Castellare e il Museo Civico di Interesse regionale, al borgo e alla Chiesa Madre San Nicola di Bari

ore 21.00 EMIAN PAGAN FOLK (Italia) in concerto – Location Percorso Ambientale Summonte-Campo San Giovanni

SABATO 22 AGOSTO 2020

Dalle ore 17.00 Torre Angioina – Visite guidate e intrattenimento al Complesso Castellare e il Museo Civico di Interesse regionale, al borgo e alla Chiesa Madre San Nicola di Bari

ore 21.00 MICOL Arpa Rock (Italia) in concerto Location Piazza Matarazzo

SABATO 29 AGOSTO 2020

Dalle ore 17.00 Torre Angioina – Visite guidate e intrattenimento al Complesso Castellare e il Museo Civico di Interesse regionale, al borgo e alla Chiesa Madre San Nicola di Bari

ore 21.00 Franca MASU (Italia) in concerto in “Sentimento” Location Arco San Nicola

SABATO 5 SETTEMBRE

Ore 9.00 Escursione da Summonte alla vetta del Monte Vallatrone cura di Irpinia Trekking (ritrovo presso Info-point)

Dalle ore 17.00 Torre Angioina – Visite guidate e intrattenimento al Complesso Castellare e il Museo Civico di Interesse regionale, al borgo e alla Chiesa Madre San Nicola di Bari

ore 21.00 TOSCA (Italia) in concerto “Direzione Morabeza” Location Piazza Alessio De Vito

Maggiori informazioni – Festival Sentieri Mediterranei

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata