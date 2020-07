Concerti, Cinema e Teatro nel cortile della Real Casa dell’Annunziata | Estate a Napoli 2020

Per il progetto #ARTerie appuntamenti gratuiti di musica, teatro cinema e danza nel Cortile dell’Annunziata con grandi concerti dal vivo di Tony Tammaro, di Ralph, di Livio Cori ma anche un appuntamento con il grande Jazz di Javer Girotto che si esibisce in Trio

Nel grande programma di eventi per l’estate a Napoli 2020 per il progetto #ARTerie ci saranno, tra i 100 spettacoli gratuiti in tutta la città, anche tanti eventi da non perdere nel centro di Napoli. In particolare dal 31 luglio e fino al 11 settembre 2020 molti di questi si svolgeranno nel Cortile del Complesso della Real Casa dell’Annunziata in Via Annunziata, 34,Napoli.

E quello proposto nel Cortile dell’Annunziata è veramente un cartellone interessante con tanti eventi gratuiti tra Teatro, concerti, e Cinema.

Da non perdere gli eventi musicali del 2 agosto con Tony Tammaro che presenta “La Sociologia sta sotto casa mia”, del 16 agosto con Ralph in concerto e del 21 agosto con Livio Cori il bravo rapper che ha anche recitato in Gomorra che sarà in concerto.

Altro concerto imperdibile con il grande Jazz del Javer Girotto Trio il 10 settembre col sassofonista, compositore e flautista argentino naturalizzato italiano.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti ma è necessaria, per le normative di sicurezza vigenti, la prenotazione obbligatoria per poter accedere agli eventi.

Gli spettacoli nel Cortile dell’Annunziata iniziano alle ore 21 e sono con il coordinamento di Jesce Sole. Tutti gli spettacoli sono gratuiti ma la prenotazione è obbligatoria a Jesce Sole 081 5520906 – 338 8176452 (whatsapp) o jescesole02@gmail.com dove si potranno anche richiedere tutte le informazioni sulle serate.

Estate a Napoli 2020 – #ARTerie – spettacoli al Cortile dell’Annunziata a Napoli

31/07 Cortile dell’Annunziata – Teatro – Quotidiane ispirazioni – Con Francesco di Leva e Adriano Pantaleo

2/08 Cortile dell’Annunziata – Musica – Tony Tammaro in “La Sociologia sta sotto casa mia”

6/08 Cortile dell’Annunziata – Teatro – Carlo Gallo in “Bollari. Memorie dallo Ionio”

7/08 Cortile dell’Annunziata – Cinema – Nevia – Regia Nunzia De Stefano

15/08 Cortile dell’Annunziata – Cinema – Il Manutentore – Regia Claudio D’Avascio

16/08 Cortile dell’Annunziata – Musica – Ralph in concerto

20/08 Cortile dell’Annunziata – Cinema – Oceania di Ron Clements e John Musker

21/08 Cortile dell’Annunziata – Musica – Livio Cori in concerto

28/08 Cortile dell’Annunziata – Danza -La conferenza degli uccelli di Jean Claude Carriere

29/08 Cortile dell’Annunziata – Cinema – Selfie – di Agostino Ferrente

5/09 Cortile dell’Annunziata – Teatro – “Quattro di dieci”

6/09 Cortile dell’Annunziata – Musica – Federico di Napoli in concerto

10/09 Cortile dell’Annunziata – Musica – Javer Girotto Trio

11/09 Cortile dell’Annunziata – Cinema – Il Ladro di Cardellini di Carlo Luglio Annunziata

Sempre nel centro di Napoli per Estate a Napoli 2020 ci saranno anche tanti eventi gratuiti nella Villa Comunale di Napoli dal 23 luglio al 9 agosto 2020

Maggiori informazioni e programma completo

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata