Fresko Film a Portici: il cinema all’aperto con proiezioni a 3,50 €

Il cinema all’aperto a Portici vicino Napoli tutti i giorni con 60 serate di grandi film fino a Settembre

Anche quest’anno dal 4 luglio al 6 settembre 2020 a Portici ritorna il buon cinema all’aperto con la rassegna Fresko Film che è alla sua 26° edizione. Una bella rassegna di cinema all’aperto che si tiene anche quest’anno in Viale Leonardo da Vinci, presso IC Da Vinci- Comes ed è sempre organizzata dal Cinema Teatro Roma.

Su tre mesi ci saranno ben 27 film per oltre 60 serate all’aperto con inizio alle ore 21. Il costo del biglietto è di 3,50 euro ma sono anche possibili dei convenienti mini abbonamenti, con una tessera che prevede 5 ingressi al costo di 15 euro. L’ingresso sarà gratuito per le persone affette da disabilità e per i neonati in passeggino.

Ritorna Fresko Film – prossime proiezioni

4-5-6 luglio 2020 – Sono solo fantasmi

7-8-9 luglio 2020 – Piccole donne

10-11 luglio 2020 – La dea fortuna

12-13-14 luglio 2020 – Joker

15-16 luglio 2020 – Dolittle

17- 18 luglio 2020 – Gli anni più belli

19-20- 21 luglio 2020 – 18 regali

22-23 luglio 2020 – Pinocchio

24-25 luglio 2020 – L’Immortale

26-27-28 luglio 2020 – 7 ore per farti innamorare

29-30 luglio 2020 – Birds of prey

31 luglio – 1 agosto 2020 – Figli

2-3 agosto 2020 – C’era una volta…Hollywood

4 agosto 2020 – Chiusura settimanale

5-6 agosto 2020 – Hammamet

7-8 agosto 2020 – Le ragazze di Wall Street

9-10 agosto 2020 – Il ladro di giorni

11 agosto 2020 – Chiusura settimanale

12-13 agosto 2020 – Gli uomini d’oro

14-15 agosto 2020 – Tolo Tolo

16-17 agosto 2020 – Un figlio di nome Erasmus

18 agosto 2020 – Chiusura settimanale

19-20 agosto 2020 – Un giorno di pioggia a New York

21-22 agosto 2020 – Le cose che non ti ho detto

23-24 agosto 2020 – Matthias & Maxime

25 agosto 2020 – Chiusura settimanale

26-27 agosto 2020 – I Miserabili

28-29 agosto 2020 – Cena con delitto – Knives Out

30-31 agosto 2020 – Se mi vuoi bene

1-2-3 settembre 2020 – Me contro te il Film: la vendetta del Signor S

4-5-6 settembre 2020 – Favolacce

Frescko Film: prezzi, orari e date