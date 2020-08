Il programma degli eventi estivi a Minori in Costiera Amalfitana

Un ricco programma di eventi è stato messo a punto per l’estate di Minori in Costiera Amalfitana nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. A questi bisogna anche aggiungere il ritorno di Scenari Spettacoli una manifestazione che mancava nella cittadina della costiera amalfitana da ben otto anni

Un ricco programma di eventi per l’estate 2020 viene proposto dall’amministrazione comunale di Minori nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti. Tutte gli eventi sono gratuiti e prevedono infatti presenze contenute e spazi definiti, così da rispettare le normative vigenti ma poter comunque allietare le serate dei cittadini e dei numerosi turisti.

Proposti appuntamenti di qualità e di dimensioni limitate, con presentazioni letterarie, manifestazioni musicali e una rassegna sul cinema italiano, con proiezioni ed incontri.

In programma anche un concerto all’alba sul pontile della Banda Musicale e poi il tradizionale mercatino dell’antiquariato. Di seguito il programma estivo del Comune di Minori.

Estate 2020 a Minori – Programma

Da Venerdì 7 a Domenica 9 Agosto – Lungomare California – Mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato, a cura dell’associazione “Ranch Star”

Domenica 9 Agosto, alle 6.00 – Molo "Capitanerie di Porto – Guardia Costiera" – "Preludiando sul mare" – VII edizione, concerto del Premiato Concerto Bandistico "Città di Minori"

Domenica 9 Agosto, alle 21.30 – Piazza Cantilena – "Letto ad una piazza" Gigi Marzullo con Vladimir Luxuria. Interventi musicali di Roberto Ruocco

Lunedì 10 Agosto, alle 21.30 – Piazza Cantilena – Presentazione del libro di Gigi Marzullo "Non ho capito la domanda. 365 dubbi e rovelli per tutto l'anno" (Rai Libri) con Agnese Pini, Pierluigi Pardo e Domenico De Masi. "Da Napoli a Broadway" con Roberto Ruocco

Martedì 11 Agosto, alle 21.30 – Largo Solaio de' Pastai – XXVI edizione della Rassegna "Largo Solaio de' Pastai" – "G&S Project" duo Sax e Contrabbasso

Mercoledì 12 Agosto, alle 21.30 – Largo Solaio de' Pastai – Gabriele Cavaliere e Alfonso Bottone presentano "Q.B. … storia d'amore e di sapore della Costa d'Amalfi"… immagini di libri di Gabriele Cavaliere, edito da Officine Zephiro

Giovedì 13 Agosto, ore 21.30 – Piazzetta Maggiore Garofalo – Accademia mandolinistica napoletana diretta dal M° Mauro Squillante in "Mandoliniamo"

Da Venerdì 14 a Domenica 16 Agosto – Lungomare California – Mercatino dell'antiquariato e dell'artigianato, a cura delle associazioni "Ranch Star" e "La Soffitta in piazza"

Lunedì 17 Agosto, alle 21.30 – Piazza Cantilena – "…mi chiamano Mimì" – un omaggio, in prosa e musica, a Mia Martini – a 25 anni dalla sua scomparsa scritto, interpretato e diretto da Sarah Falanga

Martedì 18 Agosto, alle 21.30 – Piazzetta Maggiore Garofalo – La voce della tradizione, concerto del gruppo di ricerca di canti popolari tradizionali appartenenti alla tradizione popolare contadina campana

Mercoledì 19 Agosto, alle 21.30 – Piazzetta Maggiore Garofalo – Incontri d'Autore: Massimo Bignardi "Terrazze al sole. Il paesaggio e la vita italiana nella pittura dei viaggiatori del XX secolo" (Liguori). Interventi di: Ferdinando Ambrosino, artista (pittore e scultore); Angelo Criscuoli, art advisor e curatore di eventi artistico-culturali "Napule è…" con la partecipazione di Ylenia Lamagna. Al pianoforte Roberto Ruocco

Giovedì 20 Agosto, alle 21.30 – Largo Solaio de' Pastai – XXVI edizione della Rassegna "Largo Solaio de' Pastai" – "Silvio Rossomando" Sax solo

Da Venerdì 21 a Domenica 23 Agosto – Lungomare California – Mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato, a cura dell’associazione “La Soffitta in piazza”

Lunedì 24 Agosto, alle 21.30 – Piazzetta Maggiore Garofalo – Incontri d'Autore: Gian Franco Ricci – Albergotti "Quetzal. Un'epopea messicana" (Exòrma ed.)

Martedì 25 Agosto, alle 21.30 – Largo Solaio de' Pastai – XXVI edizione della Rassegna "Largo Solaio de' Pastai" – "Sonora Sax Quartet " quartetto di sax

Giovedì 27 Agosto, alle 21.00 – Piazzetta Maggiore Garofalo – La Notte del Libro…in riva al Mare – Incontri d'Autore: Raffaele Ruocco "Guarire strada facendo. Camminare: una nuova ginnastica dell'umore" (Gagliano) e Giovanna Russoniello "La cantina del principe" (Terra del Sole)

Da Venerdì 28 a Domenica 30 Agosto – Lungomare California – Mercatino dell'antiquariato e dell'artigianato, a cura delle associazioni "Ranch Star" e "La Soffitta in piazza"

Dal 28 agosto al 6 settembre – "Giornate de"Orgoglio spiaggista 2020 – X^ Edizione"

“Giornate de”Orgoglio spiaggista 2020 – X^ Edizione” Domenica 30 agosto, alle 21,00 – Piazza Cantilena – Gran Galà “Charme in Passerella a Minori”, ideato da Carolina Di Martino e condotto dalla giornalista Brigitte Esposito. Riprese web/TV a cura di www.360gradiwebtv.it

Lunedì 31 agosto, alle 21,00 – Piazza Cantilena – Manifestazione "Non solo bella-Talenti in passerella" 13^ edizione

Venerdì 4 settembre, alle 21,30 – Piazzetta Maggiore Garofalo – "Note Minori", Concerto Spettacolo a cura del Premio Internazionale CostierArte con Tania Di Giorgio Soprano – Aksinja Gioia Xhoja Pianista Concertista – Simona Bruno Violinista e Violista e con la partecipazione straordinaria di Marilyn S. Joy

Domenica 6 settembre, alle 21,30 – Piazzetta Maggiore Garofalo – Mario Stefano Pietrodarchi – PIETROD…ARCHIensemble – "da Roma a Buenos Aires" – Musiche di: E. Morricone, N. Rota, A. Piazzolla, L. Bacalov

Piazzetta Maggiore Garofalo – Mario Stefano Pietrodarchi – PIETROD…ARCHIensemble – “da Roma a Buenos Aires” – Musiche di: E. Morricone, N. Rota, A. Piazzolla, L. Bacalov Da Venerdì 11 a Domenica 13 settembre – GUSTA MINORI – Le vie dell’arte e del palato XXIV edizione

Da segnalare anche che durante l’estate sarà attiva la Biblioteca in spiaggia che darà una mano a chi ama leggere un buon libro sotto l’ombrellone.

Maggiori informazioni – ProLoco Minori

A Minori tornano gli spettacoli in piazza con “Scenari Spettacoli”

Per l’estate di Minori da segnalare anche tre “primi” appuntamenti a Minori per “Scenari Spettacoli” tutti diretti da Ferdinando Formisano, per una rassegna che mancava nella cittadina della costiera amalfitana da ben otto anni.

A questi tre appuntamenti seguirà probabilmente un’edizione autunnale con spettacoli incentrati sulle fiabe, le leggende e tradizioni varie della Costa D’Amalfi e della Regione Campania e poi un’altra serie di appuntamenti che presenteranno i canti tradizionali Natalizi.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito e si terranno, a partire dalle 21:30, nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, nella piazzetta Maggiore Garofalo a Minori.

“Scenari Spettacoli” a Minori – programma

4 agosto – Lalla Esposito in “‘E Primme Vase Tuoje ll’aggio avuto ie” omaggio a Viviani;

13 agosto – Accademia Mandolinistica Napoletana diretta da Mauro Squillante in “Mandoliniamo”;

18 agosto – “I canti della tradizione popolare” con Biagio De Prisco, Nino Dario, Salvatore De Vivo.

