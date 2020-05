Riapre la Reggia di Carditello con visite gratuite, lezioni di yoga e passeggiate nel bosco

Riapre il Real Sito di Carditello con visite gratuite su prenotazione e percorsi benessere ma anche con lezioni dimostrative di yoga e pilates nel bosco di cerri e con passeggiate nel bosco di eucalipti, organizzate dalla Federazione italiana camminatori sportivi.

Dopo tre mesi di chiusura riapre in sicurezza la Reggia di Carditello. In programma per domenica 31 maggio 2020, ma anche per lunedì 1 e martedì 2 giugno 2020, delle visite guidate gratuite solo su prenotazione alle belle e ristrutturate sale interne ed al galoppatoio reale ma anche tanto altro.

La visite guidate al sito si terranno, dalle ore 10 alle 18, domenica 31 e poi anche lunedì e martedì solo su prenotazione e con obbligo di mascherina e di distanziamento per i visitatori, che potranno accedere al galoppatoio e alle sale interne.

Poi anche delle novità sempre su prenotazione e per poche persone; Nei vicini boschi, bonificati dalla Fondazione, ci saranno anche lezioni dimostrative di yoga e pilates nel bosco di cerri e passeggiate nel bosco di eucalipti, organizzate dalla Federazione italiana camminatori sportivi.

Di seguito il programma di dettaglio dei tre giorni di apertura:

Domenica 31 maggio : dalle ore 10 alle 18, visite gratuite su prenotazione con accesso al galoppatoio e alle sale interne; nel pomeriggio, risveglio muscolare (ore 16) e prima camminata (ore 16.30) nel bosco di eucalipti, lezione di yoga (ore 17) e lezione di pilates (ore 18) nel bosco di cerri, a cura della Federazione italiana camminatori sportivi.

: dalle ore 10 alle 18, visite gratuite su prenotazione con accesso al galoppatoio e alle sale interne; nel pomeriggio, risveglio muscolare (ore 16) e prima camminata (ore 16.30) nel bosco di eucalipti, lezione di yoga (ore 17) e lezione di pilates (ore 18) nel bosco di cerri, a cura della Federazione italiana camminatori sportivi. Lunedì 1 e martedì 2 giugno: dalle ore 10 alle 18, visite gratuite su prenotazione con accesso al galoppatoio e alle sale interne; in mattinata, risveglio muscolare (ore 10) e camminata (ore 10.30) nel bosco di eucalipti, lezione di yoga ( solo martedì 2 giugno, alle ore 11) e lezione di pilates (solo martedì 2 giugno, alle ore 12) nel bosco di cerri; nel pomeriggio, risveglio muscolare (ore 16) e camminata (ore 16.30) nel bosco di eucalipti, lezione di yoga (ore 17) e lezione di pilates (ore 18) nel bosco di cerri, a cura della Federazione italiana camminatori sportivi.

Per poter accedere al Real Sito di Carditello, è necessario prenotare le visite, entro le ore 18 di venerdì 29 maggio e fino ad esaurimento posti, scrivendo una mail a prenotazione@fondazionecarditello.org, indicando nome, data (da domenica 31 maggio a martedì 2 giugno), orario preferenziale (dalle ore 10 alle ore 18) ed aspettando una email di conferma dalla Fondazione.

Per poter partecipare al percorso benessere (passeggiate e lezioni di yoga e pilates nei boschi), è necessario prenotare, entro le ore 18 di venerdì 29 maggio e fino ad esaurimento posti, scrivendo una mail a federazioneitalianacamminatori@gmail.com, indicando nome, data (dal pomeriggio di domenica 31 maggio a martedì 2 giugno) ed aspettando una email di conferma dalla Federazione italiana camminatori sportivi.

Maggiori informazioni Real Sito di Carditello | Foto Facebook Real Sito di Carditello