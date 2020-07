Riaprono il parco della Villa Floridiana al Vomero e il Museo Pignatelli alla Riviera di Chiaia

Di nuovo aperti a Napoli Villa Pignatelli e il Museo delle carrozze e poi la Villa Floridiana dall’ingresso di via Cimarosa chiuso da sei mesi con i grandi viali che portano all’aiuola grande e al magnifico Belvedere

Dopo circa sei mesi riaprono l’ingresso principale e i grandi viali di accesso della Villa Floridiana al Vomero, da via Cimarosa. Il parco era stato riaperto in parte e in maniera ridotta il 2 giugno scorso, con accesso dal solo ingresso di via Aniello Falcone e limitatamente al grande spazio aperto davanti al museo.

Ora la Direzione regionale musei della Campania ha riaperto finalmente dal 3 luglio 2020 al pubblico un’altra parte del Parco della Villa Floridiana, messa in sicurezza in questi ultimi tempi e chiusa da dicembre in attesa di una completa ristrutturazione del grande parco.

Dopo sei mesi i cittadini potranno entrare al Parco dall’ingresso di via Cimarosa e raggiungere il belvedere e il grande prato davanti al Museo Duca di Martina che al momento rimane ancora chiuso.

Sempre venerdì 3 luglio 2020 ha riaperto a Napoli anche il Museo Pignatelli Cortes che si trova all’interno della splendida Villa Pignatelli alla Riviera di Chiaia che ospita anche l’originale ed unico Museo delle Carrozze.