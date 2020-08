Festival Benevento Città Spettacolo 2020: eventi e spettacoli in tutta la città

Appuntamenti nel centro della città con Vincenzo Salemme, Renzo Arbore e l’Orchestra italiana, Francesco Gabbani, Mariano Rigillo, Nello Mascia e tanti altri tra eventi gratuiti e a pagamento

Si terrà dal 24 al 30 agosto la 41° edizione del Festival “Benevento Città Spettacolo” che, anche in questo anno particolare, presenta un importante cartellone con eventi di Teatro, Musica, Libri, Cinema, Danza e Mostre che si terranno in vari luoghi del centro cittadino.

Organizzato dal Comune di Benevento il Festival seguirà il tema “Lontano da nessuno” e avrà la direzione artistica di Renato Giordano.

Previsti spettacoli importanti come quello di Vincenzo Salemme al Teatro Romano o quello con Renzo Arbore e l’Orchestra italiana e poi ancora concerti con Francesco Gabbani e teatro con Mariano Rigillo e Nello Mascia e tanto altro ancora.

Benevento Città Spettacolo: il programma

Per la 41° edizione del festival previsti tantissimi eventi gratuiti e a pagamento in un fitto programma che troverete in allegato alla fine del post. Previste anche una mostra di Antonio Matronunzio (Sala graffiti – Palazzo Paolo V) e una mostra sui disegni realizzati da bambini beneventani durante l’emergenza e tanto altro.

Di seguito alcuni degli appuntamenti principali:

24 AGOSTO: Napoletano? E famme ‘na pizza – Vincenzo Salemme – Piazza Castello, ore 21:30 Posto Unico €35,00

Piazza Castello, ore 21:30 Posto Unico €35,00 25 AGOSTO: Ezra in Gabbia – Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini Hortus Conclusus, ore 21:00 Posto Unico €10,00

Hortus Conclusus, ore 21:00 Posto Unico €10,00 25 AGOSTO : Lettere d’amore Giardini del Teatro De Simone, ore 21:00 Posto Unico €6,00

Giardini del Teatro De Simone, ore 21:00 Posto Unico €6,00 26 AGOSTO: Il Cavalier Calabrese – Roberto D’Alessandro Hortus Conclusus, ore 21:00 Posto Unico €10,00

Hortus Conclusus, ore 21:00 Posto Unico €10,00 27 AGOSTO: Sempre fiori mai un fioraio – Pino Strabioli Hortus Conclusus, ore 21:30 Posto Unico €10,00

Hortus Conclusus, ore 21:30 Posto Unico €10,00 27 AGOSTO:The four of us Giardini del Teatro De Simone, ore 21:00 Posto Unico €6,00

Giardini del Teatro De Simone, ore 21:00 Posto Unico €6,00 28 AGOSTO: Inedito Acustico – Francesco Gabbani Piazza Castello, ore 22:30 Posto Unico €10,00

Piazza Castello, ore 22:30 Posto Unico €10,00 28 AGOSTO: Exit (grazie dei fiori) -Giovanni Esposito e Susy del Giudice Giardini del Teatro De Simone, ore 21:00 Posto Unico €6,00

Giardini del Teatro De Simone, ore 21:00 Posto Unico €6,00 29 AGOSTO: The Red Lion– Nello Mascia, Andrea Renzi e Lorenzo Scalzo Hortus Conclusus, ore 21:00 Posto Unico €10,00

Hortus Conclusus, ore 21:00 Posto Unico €10,00 29 AGOSTO Omo sanza lettere – Edoardo Siravo Giardini del Teatro De Simone, ore 21:00 Posto Unico €6,00

Giardini del Teatro De Simone, ore 21:00 Posto Unico €6,00 29 AGOSTO La mia storia – Geolier Piazza Castello, ore 22:30 Posto Unico €12,00

Piazza Castello, ore 22:30 Posto Unico €12,00 30 AGOSTO Raccontare GHALI Piazza Castello, ore 22:30 Posto Unico €25,00

Tra i numerosi altri eventi segnaliamo:

lunedì 24 agosto – ore 19:30 – Piazza Torre – Sandro Veronesi, premio Strega 2020, presenta il suo ultimo libro ‘Il Colibrì’.

Martedì 25 agosto – ore 20 – Piazza Torre – Daniele Mencarelli, premio Strega Giovani,

Mercoledì 26 agosto – ore 22 – in piazza Castello – Premio Ugo Gregoretti, che si terrà alle 22. A seguire Renzo Arbore con l’Orchestra Italiana

Giovedì 27 agosto – ore 21 – piazza Roma – proiezione del film ‘Omicron’.

Programma Completo Benevento Città spettacolo 2020

