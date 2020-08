Villaggio del Gusto 2020 a Villammare ed a Acciaroli

Un vero percorso del gusto che abbraccia ben sei regioni italiane del Centro Sud, grazie ad una selezione attenta dei migliori prodotti tipici e a denominazione

Da giovedì 20 agosto a domenica 23 agosto 2020 sul Lungomare di Villammare ci sarà una nuova tappa in Campania del “Gusto Italia in tour” l’evento itinerante, nato per promuovere prodotti tipici ed artigianato di qualità.

A Villammare, frazione marina di Vibonati e Bandiera Blu 2020, si potrà trovare il Villaggio del Gusto che propone un percorso che abbraccia ben sei regioni italiane del Centro Sud, grazie ad una selezione attenta dei migliori prodotti tipici e a denominazione, congiuntamente ad artigianato artistico locale.

Un’iniziativa organizzata dall’Associazione Italia Eventi e da Tanagro Legno Idea, patrocinata dai comuni ospitanti e che ad agosto di quest’anno è già stata portata, con successo, in altre località della Campania quali Minori, in Costa d’Amalfi, e poi Camerota e Sapri, dove c’è stata una grande attenzione di cittadini e turisti e villeggianti per le produzioni di qualità.

Sul lungomare di Villammare, nel Golfo di Policastro, gli stand del villaggio del gusto saranno aperti tutti i giorni, da giovedì a domenica, dalle ore 18 alle ore 24.

Prodotti di qualità del sud Italia anche ad Acciaroli

Una iniziativa nata per aiutare i produttori e gli artigiani dopo l’emergenza e farli incontrare direttamente con i consumatori organizzando un vero mercato del gusto portando una selezione di prodotti e produttori nei luoghi delle vacanze.

Nel mercato del Gusto troveremo anche laboratori e Show Cooking e poi tanti ottimi prodotti di qualità tra cui pasta artigianale, miele, dolci siciliani, cioccolato, tipicità da tutto il Sud e prodotti a marchio DOP, ed anche peperoni cruschi lucani, conserve di mare, liquori artigianali, salumi, formaggi, sott’oli e frutta secca, senza tralasciare prodotti di bellezza naturali e gioiellini, ceramiche, borse e sandali rigorosamente artigianali.

Villaggio del Gusto: prezzi, orari e date

Quando: Villammare dal 20 al 23 agosto 2020 – Acciaroli dal 27 al 30 agosto 2020

Dove: Villammare e Acciaroli

Villammare e Acciaroli Prezzo biglietto: ingresso gratuito

ingresso gratuito Contatti e informazioni: Pagina Facebook – 375.5643840

