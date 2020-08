Le Notti Azzurre a Cetara: Tanti eventi gratuiti in Costiera Amalfitana

Cetara al Tramonto - © Napoli da Vivere

Tornano le “Notti Azzurre” a Cetara sulla Costiera Amlfitana con tanti eventi sotto le stelle per un’estate con un ricco calendario di manifestazioni

E’ iniziato il ricco cartellone di eventi previsti in Costiera Amalfitana per le “Notti Azzurre” che si terranno a Cetara. Tanti eventi costruiti interamente sul territorio con la promozione delle sue eccellenze

Nel rispetto delle normative vigenti di sicurezza gli appuntamenti si terranno negli spazi aperti, nelle due grandi piazze del paese, Piazzale Grotta e Piazza San Francesco, secondo un piano sicurezza attualmente in vigore che prevede un numero di posti compatibili con il distanziamento sociale e la sanificazione.

“Notti Azzurre” a Cetara presenta un cartellone con tanti eventi che spaziano tra musica, teatro ed i talk d’autore ma anche con serate che valorizzano le tradizioni del territorio. Una programmazione di eventi ampia e diversificata che attirerà un vasto pubblico proponendo forme di socialità e di svago per i giovani, per i bambini e per le famiglie.

Notti Azzurre a Cetara – programma 2020

Talk, musica e comicità

Domenica 26 luglio, Piazza S. Francesco, ore 21.30 – Graziano Galatone e la sua G-Band

Domenica 2 agosto, Piazza S. Francesco, ore 22.00 – Donne in… canto con Antonella Morea

Venerdì 21 agosto, Piazzale Torre Vicereale, ore 21.30 – Rassegna AMI Cetara – Franco Arminio: “Resteranno i canti”

Sabato 22 agosto, Piazzale Torre Vicereale, ore 21.30 – Rassegna AMI Cetara – Stand up Comedy con Velia Lalli

Giovedì 27 agosto, Piazzale Torre Vicereale, ore 21.30 Lucio Pierri e Francesco Procopio in “Arriva sempre secondo! Mannaggia ‘a Cardarella!”

Sabato 29 agosto, Piazzale Torre Vicereale, ore 21.30 – Rassegna AMI Cetara – Fabio Celenza live

Teatri in Blu 2020

Venerdì 28 agosto e per tutti i venerdì di settembre, Piazzetta Grotta, ore 21.00

Forum Summer 2020 – Cineforum Kids, Piazzale Torre Vicereale ore 21.30

Giovedì 30 luglio: Tarzan

Giovedì 13 agosto: Peter Pan

Mercoledì 26 agosto: Oceania

Magic World, Spettacoli per bambini – Piazzale Torre Vicereale, ore 21.30

Mercoledì 22 luglio: Mago Pakito

Martedì 28 luglio: Tamponato Show

Giovedì 6 agosto: Le bolle di Pulce

Lunedì 10 agosto: Mago Pakito

Giovedì 20 agosto: Spettacolo per bambini

Lunedì 24 agosto: Sud Fiyah Mood Show col fuoco

Ravello Birra Cups

Mercoledì 12 agosto Piazzale Torre Vicereale, ore 21.30 – Gara canora – A seguire: Ragazzi in Gamba 2019

Lemon Tour

19 e 26 agosto ore 18.00 Un viaggio sensoriale fatto di racconti, passeggiate e degustazioni tra i limoneti tipici di Cetara. Appuntamento in Piazza Europa nei pressi della Chiesa di S. Maria di Costantinopoli. Per prenotazioni: 333/8313147

Musica all’aperto

Domenica 9 agosto, Piazza S. Francesco, ore 22.00 Musica con i Posteggiatori Abusivi (a cura della Pro Loco)

Aperitivi al tramonto

Martedì 11 agosto Piazzale Torre Vicereale, dalle 18.00 – Band & Sea con Skizzekea Band

Domenica 16 agosto, Porto, dalle 18.00 – Band & Sea, aperitive music live con Vanessa

Martedì 25 agosto, Piazzale Torre Vicereale, dalle 18.00 – Band & Sea con Skizzekea Band

Tutti gli eventi sono conformi al Protocollo di sicurezza di sicurezza previsto dalla Regione Campania. È obbligatorio l’uso della mascherina.

Informazioni e aggiornamenti – Comune di Cetara