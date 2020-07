Il Parco in Maschera: spettacoli e concerti nei luoghi più belli dei Campi Flegrei

Un’estate con tantissimi spettacoli e concerti nei Campi Flegrei tra eventi gratuiti e altri con il pagamento del solo biglietto d’ingresso di 4 euro

Grandi serate per l’estate 2020 del Parco Archeologico dei Campi Flegrei che, dal 31 luglio fino al 27 settembre 2020 presenta la rassegna Il parco in maschera. In programma, nei luoghi più belli dei Campi Flegrei, performance di musica, teatro, danza, reading letterari e incontri filosofici che animeranno i luoghi del patrimonio archeologico flegreo.

Una rassegna che vuole valorizzare il contesto storico, artistico e culturale del Parco attraverso le attività di spettacolo e cultura. E, al tramonto o in orario serale gli spettacoli saranno presentati nei luoghi più belli del Parco quali il Museo archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia, l’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, il Parco archeologico delle Terme di Baia e quello di Cuma, il Tempio di Apollo sul Lago di Averno e la Necropoli di Cappella a Monte di Procida.

La rassegna Il parco in maschera sarà aperta da Tony Puglise il 31 luglio con Tiempo e special guest Tony Esposito, cui seguirà il concerto di Peppe Barra.

Parco Archeologico dei Campi Flegrei – Il parco in maschera

31 luglio – Castello di Baia – Tiempo con Luca Pugliese special guest Tony Esposito . A seguire il concerto di Peppe Barra. Ticket di ingresso al museo max 4 euro – ore 20

– a cura di e con Carmine Borrino – Ticket di ingresso al museo max 4 euro – ore 20,30 5 agosto – Necropoli di Cappella a Monte di Procida – danza con Memento (coreografia di Antonio Colandrea) e Cielo… nea gynaika (coreografie di Emma Cianchi, Antonio Colandrea, Elena D’Aguanno, Macia del Prete, Nicolas Grimaldi, Claudio Malangone) a cura dell’associazione Art Garage – gratuito – ore 19

– , incontro dedicato , con il poeta e il filosofo gratuito – ore 19 7 agosto – Parco archeologico di Cuma – danza con Memento (coreografia di Antonio Colandrea) e Cielo… nea gynaika (coreografie di Emma Cianchi, Antonio Colandrea, Elena D’Aguanno, Macia del Prete, Nicolas Grimaldi, Claudio Malangone) a cura dell’associazione Art Garage – Ticket di ingresso al museo max 4 euro – ore 18

sul Lago d’Averno – progetto interattivo e itinerante in tre atti – Gratuito – ore 17 5 settembre – Anfiteatro Flavio di Pozzuoli – Ipazia. Atlete Invenzione – spettacolo a cura dell’ associazione Art Garage (coreografie di Laura Matano) – Ticket di ingresso al museo max 4 euro – ore 18

12 settembre – Terme di Baia – Gaia Flegrea – spettacolo di narrazione, canto, percussioni, musica elettronica live scritto da Sista Bramini con musica di Giovanna Natalini. – Ticket di ingresso al museo max 4 euro . – ore 20,30

La Piscina Mirabilis di Bacoli si aprirà al pubblico per consentire Una Mirabile Esperienza (7-8-9 agosto), una Notte da Grand Tour (12-13-26 agosto) e una Stramirabilis in Famiglia (12-13-19-20-26-27 settembre), a cura dell’ATS StraMirabilis (Associazione Misenum, Cooperativa sociale “Tre Foglie”, Coop 4Art Consorzio di Cooperative sociali).

Il Tempio di Serapide/Macellum di Pozzuoli si accenderà per un Overtures di luci e suoni al Macellum nelle serate del 7 e 8 agosto e del 25 e 26 settembre, a cura dell’ATI Macellum (Terra dei Miti, ApoRema, Graficamente, Amartea).

La prenotazione di tutti gli spettacoli è obbligatoria e acquisto online sul sito del Parco Archeologico dei Campi Flegrei

Biglietto di ingresso al sito: 4€ intero – 2€ ridotto dai 18 ai 25 anni – gratuito per i minori di 18 anni

