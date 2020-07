Uno straordinario evento tra location splendide come chiese, piazzette, giardini ai palazzi storici i luoghi favolosi come Praiano, Maiori, Amalfi, Atrani, Cetara, Minori, Tramonti

Dal 1 luglio al 2 ottobre 2020 si terrà un interessante Festival della Letteratura in Costiera Amalfitana. Un evento particolare che si svolgerà tra location splendide come chiese, piazzette, giardini ai palazzi storici, gallerie d’arte, musei civici, ville panoramiche e sentieri collinari di luoghi favolosi come Praiano, Maiori, Amalfi, Atrani, Cetara, Minori, Tramonti, e del Fuenti, di Salerno, dell’Agro.

Una bella Festa del Libro in Mediterraneo che si chiama ..incostieraamalfitana.it, che è giunta quest’anno alla 14a edizione, e che ci consentirà di girare tra quei ricchi giacimenti culturali, artistici, paesaggistici, archeologici, enogastronomici e di folclore che impreziosiscono la Costiera Amalfitana.

Un grande festival che presenta circa 50 serate con scrittori, novità letterarie, cinema, musica, teatro, arte e cucina che animeranno l’estate in location mozzafiato, in riva al mare.

Martedì 14 Luglio, ore 20.30 – MAIORI – Palazzo Mezzacapo, Salone degli Affreschi – …ricordando Federico Fellini (a 100 anni dalla nascita) – Federico Fellini in Costiera Amalfitana in collaborazione conAssociazione Maiori Film Festival – Federico Fellini a fumetti in collaborazione con Associazione Papersera – Premio Speciale Roberto Rossellini@Maiori “Martino” regia di Luigi Di Domenico

Mercoledì 15 Luglio, ore 20.30 – ATRANI – Piazza Umberto I – Caro Amore ti scrivo… in collaborazione conAssociazione culturale ACIPeA Atripalda, Forum dei Giovani Atrani, Azienda Agricola Cuonc Cuonc Minori – Canto d'Amore… Otto poeti e poetesse declamano versi propri dedicati al tema dell'Amore con Lucia Gaeta, Carmelina Di Paolo, Francesca Falco, Alfonso Gargano, Claudia Lo Blundo, Lucia Ruocco, Rosaria Zizzo, Alfonso Bottone – Premio " Caro amore ti scrivo …" migliore whatsapp inviato nel giorno di San Valentino 2020 Giuria Rosaria Zizzo (presidente), Stefania De Caro, Amalia Mancini, Salvatore Corniola Selezione Premio costadamalfilibri sezione "Antologie" – Homo Scrivens "Lilliput. La letteratura è un gioco" a cura di Giancarlo Marino e Aldo Putignano (Homo Scrivens)

Giovedì 16 Luglio, ore 20.30 – PRAIANO – Sagrato Chiesa San Gennaro – Incontri d'Autore Gabriele Cavaliere "Le ricette della Costa d'Amalfi…storie d'amore e di sapore" (Officine Zephiro) – Premi MarediCosta – Gabriele Cavaliere, Francesco Collano, Allegra De Falco, Alessia Di Palma, Emanuela Esposito Amato, Giuseppe Esposito, Gennaro Maria Guaccio, Armando Montella, Maria Rosaria Pugliese, Angelo Sparano, Pasquale Torrente, Riccardo Troiano

Venerdì 17 Luglio, ore 20.30 – MINORI – Piazzetta Maggiore Garofalo – Incontri d'Autore "La Banconota di un milione di sterline" di Mark Twain – liberamente tradotto da Luca Filipponi , presidente del Menotti Art Festival Spoleto, ed edito da Graus – Premio nazionale di Poesia e Narrativa " Megaris " a Luca Filipponi – Francesco Collano "Il Battente ed altri racconti" (Terra del Sole)

Lunedì 20 Luglio, ore 20.30 – MINORI – Largo Solaio dei Pastai – Incontri d'Autore – Fulvio Di Lieto "Lara delle Camene" (Phasar) – Riccardo Troiano "Ancora qui" (Terra del Sole)

Martedì 28 Luglio, ore 20.30 – MINORI – Largo Solaio dei Pastai – Incontri d'Autore – Luciana Borsatti "L'Iran al tempo di Trump" (Castelvecchi) – Premio " Scriptura " artistico letterario internazionale a Luciana Borsatti – Claudia Conte "Soffi vitali. Quando il cuore ricomincia a battere" (Intermedia) -Premio UNPLI " Autore emergente " a Claudia Conte

Giovedì 30 Luglio, ore 20.30 – ATRANI – Piazza Umberto I – Omaggio ad Alfonso Gatto Premio Otowell alla Cultura – "La terra dipinta"regia di Attilio Bonadies – La "musicalità" di Gatto con Mino Remoli – Incontri d'Autore – Vito Bruschini "La strage. Il romanzo di piazza Fontana" (Newton Compton)

Venerdì 31 Luglio, ore 20.30 – TRAMONTI – Campinola, Giardino Segreto dell'Anima – Consegna Premio Poesia nazionale Giardino Segreto dell'Anima – Giuria Sonia Giovannetti (presidente), Franco Campegiani, Stefania Di Lino, Ugo Laneri – in collaborazione con Azienda Agricola Cuonc Cuonc Minori – Salotti letterari – Stefania Romito "Il buio dell'alba" (Libromania)

Sabato 1 Agosto, ore 21.00 – MINORI – Piazzetta Maggiore Garofalo – Incontri d'Autore – Alfonso Bottone "Maria storie di ragionevole follia" (Terra del Sole) – interventi Stefania Romito e Sonia Giovannetti scrittrici – Mino Remoli e Stefano Torsiello la musicalità delle parole

Mercoledì 26 Agosto, ore 20.00 – MAIORI – Giardini Palazzo Mezzacapo – Libri in Villa… a cura diGruppo di Lettura Biblioteca Comunale Maiori – Brunella Caputo "Dell'Acqua e dell'Amore" (Homo Scrivens) – Maria Concetta Dragonetto "Della Terra e dell'Amore" (Homo Scrivens)

Giovedì 27 Agosto, ore 20.00 – MINORI – Largo Solaio dei Pastai – La Notte del Libro…in riva al Mare – Incontri d'Autore – Raffaele Ruocco "Guarire strada facendo. Camminare: una nuova ginnastica dell'umore" (Gagliano) – Giovanna Russoniello "La cantina del principe" (Terra del Sole)

Martedì 29 Settembre, ore 19.30 – SALERNO – Yachting Club – Salotti letterari – Finalisti Premio " costadamalfilibri " – Premio Dolce e caffè "DonneinCultura" – Elena Ostrica pittrice e poetessa, Pina Sozio poetessa, Giuseppina Gallozzi pianista

Mercoledì 30 Settembre, ore 19.30 – SALERNO – Chiesa Santa Maria de' Lama – Salotti letterari – Finalisti Premio " costadamalfilibri " – Premio Dolce e caffè "DonneinCultura"
Nadia Farina pittrice e scrittrice, Laura Marmai scultrice, Gilda Ricci promotrice culturale

Nadia Farina pittrice e scrittrice, Laura Marmai scultrice, Gilda Ricci promotrice culturale

Giovedì 1 Ottobre, ore 19.30 – SALERNO – Foyer Teatro Nuovo – Salotti letterari – Finalisti Premio " costadamalfilibri " – Premio Dolce e caffè "DonneinCultura" – Laura Bruno pittrice, Teresa Di Florio attrice, Concetta Carleo pittrice

Finalisti Premio “ ” – pittrice, attrice, pittrice Venerdì 2 Ottobre, ore 19.30 – CETARA – Sala Polifunzionale “M. Benincasa” – Serata premiazione – Consegna Premio costadamalfilibri – sezioni“Romanzo/Saggio”, “Giallo/Noir”, “Antologia” – in collaborazione con Touring Club Salerno, Daedalus maioliche d’Arte, Pro Loco Salerno Città Visibile, Associazione “Porto delle Nebbie”, Associazione “Joseph Beuys e oltre…”, Yachting Club Salerno, Ida Mainenti artista

