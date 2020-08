Viaggiatori e Musicisti del Gran Tour settecentesco al Parco Archeologico delle Terme di Baia

Un evento particolare, che prevede sia visite guidate che performance musical-narrativa a cura di Progetto Sonora

Giovedì 27 agosto 2020, ma anche i primi due giovedì di settembre, il 3 e il 10 settembre 2020, a Bacoli nello straordinario Parco Archeologico delle Terme di Baia si terrà uno spettacolo da non perdere dal titolo Viaggiatori e Musicisti del Gran Tour settecentesco.

Un evento interessante che prevede sia visite guidate che performance musical-narrativa a cura di Progetto Sonora. Lo spettacolo si basa sull’interazione dei musicisti del Sonora Ensemble con un testo di Ottavio Costa (architetto, attore e regista vero esperto dei Campi Flegrei) sulla produzione letteraria e le corrispondenze di illustri viaggiatori ed amanti dei Campi Flegrei, dai tempi dei romani a Goethe, Dumas, Lord Hamilton.

Nei tre giovedì in cui si terrà l’evento sono stati previsti due turni di spettacoli con il 1° turno dalle ore 18:00 fino alle 19:00 e poi il 2°turno dalle ore 19:15 fino alle 20:15.

L’evento è stato promosso dalla Regione Campania con Scabec, nell’ambito di Campania by Night, con Sonora Ensemble e in collaborazione con il Parco Archeologico Campi Flegrei e il Comune Di Bacoli.

Viaggiatori e Musicisti del Gran Tour settecentesco: come partecipare

Per partecipare all’evento bisogna acquisire il biglietto online sul sito ufficiale scegliendo il giorno e l’ora dello spettacolo. I prezzi sono i seguenti:

INTERO: € 5

RIDOTTO: € 2,5 (under 30; over 65; possessori di Campania Artecard)

GRATUITO (prevendita obbligatoria): under 18, disabili.

All’ingresso sarà rilevata la temperatura corporea impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore ai 37.5°. E’ obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento. Sono previste altre misure di sicurezza come distanziamento dei posti e altre indicate sull’apposita segnaletica.

I disabili potranno accedere da un ingresso carrabile a loro dedicato e saranno accompagnati dal varco di ingresso all’area dove avrà luogo lo spettacolo musical-narrativo di Progetto Sonora. È necessario che all’atto dell’acquisto del biglietto omaggio rilascino recapito telefonico e inviino email di partecipazione almeno 24 ore prima della data della visita a info@azzurroservice.net.

