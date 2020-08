Ravello Festival 2020: i grandi concerti gratuiti in programma

Anche quest’anno il Ravello Festival 2020 ci sta proponendo appuntamenti di altissima qualità e, tra questi, ci sono anche tanti eventi gratuiti nelle piazze con grandi artisti e buona musica, soprattutto jazz

Tanti eventi gratuiti da non perdere per questa 68esima edizione del Ravello Festival, evento sempre di alta qualità ma con meno spettacoli per l’emergenza in corso.

Il Ravello Festival 2020 ha la direzione artistica del maestro Alessio Vlad e ci saranno molti appuntamenti tra cui il famoso Concerto all’Alba, che quest’anno si è tenuto l’11 agosto alle 5 del mattino nello splendido Belvedere di Villa Rufolo e anche un concerto diretto da Riccardo Muti, per la prima volta a Ravello che si terrà il 1 settembre all’Auditorium Oscar Niemeyer.

Ma quest’anno il oltre ai tradizionali concerti sul palco del Belvedere di Villa Rufolo a strapiombo sul mare o all’Auditorium Oscar Niemeyer, il festival presenta anche importanti concerti gratuiti nelle piazze, soprattutto di jazz.

E parliamo di eventi da non perdere con grandi artisti come Geoff Westley, Daniele Scannapieco, Enrico Pierannunzi, Armanda Desidery e tanti altri.

Ravello Festival – I Concerti gratuiti

Mercoledì 5 agosto – Musica in piazza, ore 21.30 – Deidda Quartet

Mercoledì 19 agosto – Musica in piazza, ore 21.30 – Daniele Scannapieco Quartet

Mercoledì 26 agosto – Musica in Piazza Duomo, ore 21.30 – Duke's dream – Enrico Pierannunzi, pianoforte – Rosario Giuliani, sax alto e soprano – Musiche di Duke Ellington

Venerdì 4 settembre – Duomo di Ravello – Stabat Mater – di Nicola Bonifacio Logroscino Talenti Vulcanici – Direttore Stefano Demicheli Silvia Frigato, soprano Carlo Vistoli, controtenore

Domenica 6 settembre – Giardini del Monsignore ore 19.30 – Geoff Westley, pianoforte

Mercoledì 9 settembre – Musica in piazza, ore 21.30 – Armanda Desidery Quartet

Maggiori informazioni Il programma potrebbe subire variazioni boxoffice@ravellofestival.com tel. 089 858422

