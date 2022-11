Eventi vicino Napoli e in Campania nel weekend dal 25 al 27 novembre 2022

© Humphrey Muleba

Tante cose da fare vicino Napoli e in Campania anche nel prossimo weekend dal 25 al 27 novembre 2022 con tante proposte da non perdere. Tanti eventi e alla fine del post una piccola guida alle pizzerie e alle paninoteche da provare

Tanti eventi anche vicino Napoli e in tutta la Campania. Parchi e musei aperti, spettacoli dal vivo e visite guidate e tanto altro per un weekend con tanti eventi e cose da fare. Dopo gli eventi a Napoli città vi segnaliamo di seguito quelli nelle vicinanze e in Campania nel weekend dal 25 al 27 novembre 2022. Chiedete sempre conferma degli eventi perché alcuni potrebbero essere stati spostati o annullati.

Natale 2022 a Sorrento con Luminarie, Villaggio Natalizio, Concerti e Spettacoli: il programma

Grande festa a Sorrento con la sedicesima edizione di M’illumino d’Inverno, il programma degli eventi natalizi previsti per Natale 2022 organizzato dall’amministrazione comunale. Tre mesi di appuntamenti tra concerti, cinema, spettacoli, villaggi di Natale e tanto altro a Sorrento per il cartellone che va da metà novembre 2022 a inizio gennaio 2023. M’illumino d’Inverno

Primark apre in Campania a Caserta nei prossimi giorni al Campania

Aprirà a dicembre anche in Campania Primark la grande azienda irlandese dell’abbigliamento low-cost, e non solo, con oltre 360 negozi in tutto il mondo. Da Primark anche accessori, articoli per la casa, prodotti di bellezza e dolciumi e, in questo periodo un fornitissimo assortimento per i regali di Natale. Primark apre al Centro Commerciale Campania

“Cadeaux al Castello” tornano i mercatini natalizi al Castello di Limatola

Dal 25 Novembre fino all’11 Dicembre 2022 tornano i mercatini natalizi e le visite nello straordinario Castello di Limatola con la XIII Edizione di “Cadeaux al Castello” 2022. Non un semplice mercatino ma un grande evento natalizio con visite guidate, spettacoli itineranti e tanto altro “Cadeaux al Castello”

L’International Street Food ad Eboli con tanto buon cibo e birra artigianale

Il 25,26 e 27 Novembre ad Eboli si terrà l’International Street Food, una grande festa dello Street Food con cibi di strada internazionali, tanta Birra Artigianale di microbirrifici d’Italia e anche dolci tipici della tradizione. L’International Street Food

Aperitivo Artistico alla Reggia di Portici:

Sabato 26 novembre 2022 dopo il successo dei precedenti appuntamenti, arriverà nei meravigliosi ambienti della Reggia di Portici l’evento ‘Aperitivo Artistico’ di NOMEA per far vivere, agli ospiti, un’immersione sensoriale negli esclusivi spazi storici del sito.Aperitivo Artistico

A Benevento arriva BenTorrone la grande festa del buon Torrone e del Cioccolato Artigianale

Quattro giorni di festa nel centro di Benevento da giovedì 24 novembre a domenica 27 novembre 2022 con BenTorrone la grande festa del buon Torrone e del Cioccolato Artigianale che proporrà tante buone creazioni tipiche del Sannio ma anche dell’Irpinia. A Benevento BenTorrone

Mercatini di Natale nello splendido Castello dell’Ettore nel Borgo di Apice Vecchia

Nell’incantevole Borgo di Apice Vecchia, in provincia di Benevento, si terrà la IV edizione dei Mercatini di Natale nello splendido Castello dell’Ettore, nei weekend del 19-20-26-27 novembre e poi in quelli del 3-4-8-10-11 e 17-18 dicembre 2022. Mercatini di Natale al Castello dell’Ettore

Burattini nel verde: a Castellammare il festival internazionale del teatro di figura.

A Castellammare di Stabia da venerdì 25 a domenica 27 novembre si terrà Burattini nel verde, il festival internazionale del teatro di figura con tre giorni di spettacoli ed eventi gratuiti tutti dedicati all’arte dei burattini, guarattelle, pupazzi, ombre e pupi. Burattini nel verde

A Procida “Il Postino dietro le quinte” una bella mostra gratuita su Massimo Troisi

Fino a venerdì 6 gennaio 2023 a Procida nel Complesso monumentale di Palazzo d’Avalos una bella mostra con 66 opere d’arte contemporanea realizzate da 49 artisti affermati ma anche oggetti personali appartenuti al grande attore come la bicicletta del”Postino” “Il Postino dietro le quinte

A Mugnano un giro sulla pista di pattinaggio più grande del Centro/Sud d’Italia che prima era a Disneyland

Fino ad aprile 2023 presso il Centro Commerciale Mugnano ci sarà la pista di pattinaggio più grande del Centro/Sud d’Italia, presente già nel Parco giochi di Disneyland Paris. La pista di pattinaggio

Domeniche dell’Olio a Cerreto Sannita

Domenica 27 novembre e in tutte le quattro domeniche del mese di novembre 2022 a Cerreto Sannita, in provincia di Benevento si terrà l’evento Le Domeniche dell’Olio. Previste visite guidate ai frantoi locali stand per le degustazioni e tanto altro Domeniche dell’Olio

Visite al Teatro Antico di Ercolano con uno percorso sotterraneo

Ripartono le visite allo straordinario teatro antico di Ercolano con un affascinate percorso sotterraneo a oltre 20 metri di profondità. Visite accompagnate a soli 5 euro. Il teatro fu il primo monumento ad essere scoperto nel periodo borbonico prossima 19 novembre Teatro Antico di Ercolano

Puteoli Sacra By Night: le aperivisite di notte al Rione Terra

Oltre alle visite quotidiane ogni Venerdi’ e Sabato, dalle 18 alle 20 ci saranno delle aperivisite serali nel percorso di visita di Puteoli Sacra nel Rione Terra Puteoli Sacra By Night

Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana

Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi

Da questa estate il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno visitabili grazie a due partner privati. Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

Classifica 50 Top Pizza 2022: anche quest’anno le migliori pizzerie d’Italia sono a Napoli e in Campania

Anche la nuova edizione del 2022 di 50 Top pizza, la guida on line delle migliori pizzerie in Italia curata da Luciano Pignataro, Barbara Guerra e Albert Sapere, premia le pizzerie di Napoli e della Campania Classifica 50 Top Pizza 2022

I grandi vini della Campania premiati al Vinitaly 2022

I grandi e ottimi vini campani protagonisti al VinItaly con oltre 220 aziende e tanti straordinari vini : Nel post scaricabile la grande guida-catalogo dei vini della Campania. I grandi vini della Campania

