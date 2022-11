Cadeaux al Castello: tornano i mercatini natalizi al Castello di Limatola

Atmosfere natalizie che ci consentiranno di scoprire questo splendido castello impreziosito da uno scenario natalizio che lo avvolgerà completamente. Un evento straordinario per scoprire anche il piccolo paese sannita

Nel weekend del 18-19-20 Novembre e poi dal 25 Novembre fino all’11 Dicembre 2022 tornano i mercatini natalizi e le visite nello straordinario Castello di Limatola con la XIII Edizione di “Cadeaux al Castello” 2022. Non un semplice mercatino ma un grande evento natalizio con visite guidate, spettacoli itineranti e tanto altro all’interno del Castello medioevale di Limatola, in provincia di Benevento, ma che si raggiunge in trenta minuti da Caserta.

Un evento particolare che ci permette di scoprire questo splendido castello, che sarà impreziosito da uno scenario natalizio che lo avvolgerà completamente.

Cadeaux al Castello trasforma il piccolo borgo sannita

Limatola è un piccolo borgo sannita, che si animerà e trasformerà completamente con “Cadeaux al Castello” che aprirà il “ponte levatoio” fino al 11 dicembre 2022 con tante novità ed emozioni per grandi e piccini.

“Cadeaux al Castello” è un’esperienza completa che ci permette di vivere totalmente il castello normanno con particolari mercatini, che presentano raffinati prodotti artigianali, oggetti ed allestimenti natalizi oltre a una proposta alimentare varia e tipica. Non mancheranno anche eventi e avvenimenti con tanti artisti e momenti di spettacolo itineranti all’interno del castello.

Cadeaux al Castello un’atmosfera magica per bambini ma anche per i grandi

“Fiabe, favole e racconti fantastici..” Questo il tema dei Mercatini di Natale 2022 al Castello di Limatola che verrà trasformato in un luogo d’incanto, per farvi vivere la calda e magica atmosfera natalizia attraverso un percorso di casette con prodotti di ogni genere, luminarie e stelle scintillanti, musiche di ogni forma, dal gospel alla zampogna fino alla melodia natalizia.

La 13° Edizione di Cadeaux al Castello vuole essere, per gli adulti, una spinta a continuare a sognare e per i bambini una full immersion nel mondo immaginario a loro caro, quello delle fiabe, delle favole e dei racconti fantastici!

E poi a Cadeaux al Castello si troveranno sempre regali esclusivi, ed anche in ogni momento degli spettacoli presenti nelle piazzette. E poi nel paese dei balocchi di Limatola, non mancherà la ruota panoramica per vivere l’emozione unica nell’ammirare dall’alto le luci ed i colori del Castello.

Aperture di Cadeaux al Castello nel Borgo di Limatola

L’evento si terrà nel weekend del 18-19-20 Novembre 2022 e poi, ininterrottamente dal 25 Novembre fino all’11 Dicembre 2022 con i seguenti orari:

dal Lunedì al Giovedì dalle ore 10.00 alle 22.00

da Venerdì a Domenica la magia continua fino alle ore 23.30

Prezzi

adulti: Biglietto unico € 5

bambini Biglietto unico € 3

Tutti i Sabato e venerdì 9 Dicembre, ingresso romantico, dalle 20 alle 23.30 (adulti 10 € – bambini 5 €).

Sabato e domenica Turno mattina [09:00 -16:00] intero € 10,00 ridotto (bambini 3-10) € 5,00*

Sabato e domenica Turno pomeriggio [16:30 -23:30] intero € 15,00 ridotto (bambini 3-10) € 5,00*

Per i bambini al di sotto dei 3 anni è previsto l’ingresso omaggio

Ticket acquistabili online – Info: 0823 484143 Mail: info@castellodilimatola.it

Maggiori informazioni

© Napoli da Vivere 2022 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.