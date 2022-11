Mercatini di Natale, Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 25 al 27 novembre 2022

Ph Facebook Castello dell’Ettore

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra con le varie sagre e le feste. Eventi che sono sempre una bella occasione anche per conoscere tanti particolari luoghi della Campania

Tante sagre e feste in Campania nel weekend dal 25 al 27 novembre 2022 in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti.

Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

Chocoland 2022 la festa del cioccolato in Piazza Municipio a Napoli

Da mercoledì 23 a domenica 27 Novembre 2022, in piazza del Municipio a Napoli si terrà l’edizione 2022 di Chocoland, La Terra dei Golosi, una delle più grandi fiere del cioccolato artigianale del Mezzogiorno. Per questa attesissima tredicesima edizione Chocoland, La Terra dei Golosi abbandona l’isola pedonale del Vomero per trasferirsi nella centralissima piazza Municipio dove, dal 23 al 27 novembre, dalle ore 10 fino a tarda sera, si troveranno almeno 30 caratteristiche casette piene di tante bontà fatte con puro cioccolato artigianale dei bravi Maestri Cioccolatai provenienti da tutta Italia. Chocoland, La Terra dei Golosi è la più grande rassegna fieristica del Sud Italia dedicata al golosissimo mondo del cioccolato. Maggiori Informazioni: Chocoland 2022 in Piazza Municipio a Napoli

BenTorrone la grande festa del buon Torrone e del Cioccolato Artigianale A Benevento

Quattro giorni di festa nel centro di Benevento da giovedì 24 novembre a domenica 27 novembre 2022 con BenTorrone la grande festa del buon Torrone e del Cioccolato Artigianale che proporrà tante buone creazioni tipiche del Sannio ma anche dell’Irpinia. Dalle 10 a mezzanotte sull’elegante Corso Giuseppe Garibaldi a Benevento ci saranno tante casette tipiche tutte dedicate ai tantissimi e buoni prodotti artigianali per questa grande Fiera del torrone e del cioccolato artigianale. Maggiori Informazioni BenTorrone festa del Torrone e del Cioccolato Artigianale

Iniziano in Campania anche i Mercatini di Natale

Mercatini di Natale nello splendido Castello dell’Ettore nel Borgo di Apice Vecchia – Nell’incantevole Borgo di Apice Vecchia, in provincia di Benevento, si terrà la IV edizione dei Mercatini di Natale nello splendido Castello dell’Ettore, nei weekend del 26-27 novembre e poi in quelli del 3-4-8-10-11 e 17-18 dicembre 2022. Mercatini di Natale al Castello dell’Ettore

Cadeaux al Castello" i mercatini natalizi al Castello di Limatola – dal 25 Novembre fino all'11 Dicembre 2022 tornano i mercatini natalizi e le visite nello straordinario Castello di Limatola con la XIII Edizione di "Cadeaux al Castello" 2022. Un grande evento natalizio e non un semplice mercatino con visite guidate, spettacoli itineranti e tanto altro all'interno del Castello medioevale di Limatola, in provincia di Benevento, ma che si raggiunge in trenta minuti da Caserta. Cadeaux al Castello" al Castello di Limatola

Christmas Village nella Mostra d'Oltremare a Napoli – Dall'1 al 18 dicembre 2022 negli ampi spazi della Mostra d'Oltremare di Napoli sarà allestito un grande Christmas Village, un vero e proprio villaggio nordico che si svilupperà su oltre 5.000 metri quadri, all'aperto con otre 100 casette in legno, aree d'intrattenimento, giochi, e un palco musicale davanti alle scale del teatro Mediterraneo e tanto altro. Christmas Village nella Mostra d'Oltremare

Natale 2022 a Sorrento con Luminarie, Villaggio Natalizio, Concerti e Spettacoli: un folto programma di eventi natalizi a Sorrento con la grande festa di M'illumino d'Inverno tra mercatini, luminarie, mostre, concerti, esposizioni e tanto altro organizzato dall'amministrazione comunale. Tre mesi di appuntamenti da metà novembre 2022 a inizio gennaio 2023. M'illumino d'Inverno Natale 2022 a Sorrento

Vi segnaliamo anche altre sagre e feste interessanti in Campania nel weekend

Sagra del Fagiolo bianco – Controne – Salerno – Nel weekend che va da sabato 26 a domenica 27 dicembre 2022 si svolgerà la 38^ Sagra del Fagiolo di Controne in provincia di Salerno, Una terra di olio e fagioli Controne che grazie alla sua particolare fertilità ha permesso la coltivazione di fagioli di qualità rinomate con buccia sottile e facilità di cottura . Alla sagra lo squisito fagiolo bianco : un fagiolo piccolo dai semi bianchissimi, di forma tondeggiante e leggermente ovoidale, senza macchie né occhi. Sagra del Fagiolo bianco

International Street Food – Eboli – Salerno . Nei giorni 25-26-27 Novembre 2022 in Piazza della Repubblica ad Eboli, vicino Salerno si terrà una nuova edizione dell'International Street Food, una grande festa dello Street Food con i migliori Street Food internazionali, tanta Birra Artigianale di microbirrifici d'Italia e dal mondo e anche dolci tipici della tradizione Italiana ed internazionale. International Street Food

Fiera del Baratto e dell'Usato – Mostra d'Oltremare – Napoli – a Napoli, il 26 e 27 Novembre 2022 nei grandi spazi della Mostra d'Oltremare la Fiera del Baratto e dell'Usato 2021 , un grande evento fieristico arrivato alla sua 50^ edizione . Alla Fiera del Baratto e dell'Usato centinaia di stand espositivi con tantissimi articoli in vari settori tra cui Abbigliamento, Antiquariato, Modernariato, Artigianato, Collezionismo, Videogame, Giocattoli, Idee Regalo (in vista del Natale) Fiera del Baratto e dell'Usato

Domeniche dell'Olio – Cerreto Sannita – Benevento – Domenica 26 novembre e in tutte le quattro domeniche del mese di novembre 2022° Cerreto Sannita, in provincia di Benevento si terrà l'evento Le Domeniche dell'Olio, una kermesse gastronomica all'insegna della valorizzazione di uno dei prodotti tipici locali: l'ottimo olio di Cerreto DOP. Nelle 4 domeniche dell'Olio a Cerreto Sannita, in Piazza San Martino, ci saranno tanti stand presso i quali, oltre a degustare ed acquistare l'ottimo olio DOP sarà anche possibile assistere alla molitura delle olive e provare non solo l'olio nuovo, ma i tanti prodotti tipici del territorio sannita. Previste visite guidate ai frantoi locali, dove si potrà assiste da vicino al processo della lavorazione dell'olio e dove si potrà acquistare il prodotto direttamente dai produttori. In questo periodo i ristoranti del paese prepareranno, per l'occasione, menù di prodotti tipici e in vari punti del paese saranno allestititi stand per le degustazioni, la ristorazione ed esposizione di olio e dei prodotti tipici locali. Ogni domenica anche spettacoli musicali ed esibizioni di artisti di strada, oltre ad animazioni per bambini. Possibili anche visite guidate alle collezioni del Museo della Ceramica, altra eccellenza di questa bella cittadina in provincia di Benevento. Domeniche dell'Olio a Cerreto Sannita

Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica – Napoli – date e piazze di Novembre. Anche a novembre 2022 in alcune piazze di Napoli si terranno i mercatini agroalimentari di Campagna Amica della Coldiretti con tanti ottimi prodotti della nostra terra a Km 0. I migliori prodotti della Campania a prezzi convenienti e sotto casa. In tutti i weekend i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica saranno in tante piazze della città in cui troveremo gli stand Gialli di Coldiretti, con tanti prodotti genuini dell'agroalimentare Campano. Tante buone produzioni della Campania a prezzi convenienti con frutta, verdura, vino, olio extravergine, formaggi, salumi, pasta artigianale al 100% di grano italiano, prodotti da forno, miele, spezie, conserve artigianali, piante e fiori e tanto altro. . Mercatini Agroalimentari di Coldiretti a Napoli: tutte le date di Novembre

