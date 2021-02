Le migliori cose da fare a Napoli nel weekend dal 12 al 14 febbraio 2021

Museo di Capodimonte - @gr_a_v_i_ty

Il weekend a Napoli è sempre interessante e lentamente riaprono i musei e luoghi di cultura ma solo fino al venerdì. Ma qualcosa si muove anche nel weekend e vi segnaliamo le cose più interessanti da fare in città, in sicurezza, o da seguire da casa. A Napoli la cultura non si ferma, ecco gli appuntamenti nel weekend dal 12 al14 febbraio 2021

A Napoli la cultura non si ferma e riaprono i musei e luoghi di cultura ma solo dal lunedì al venerdì. Ma qualcosa si muove anche per il weekend e, in sicurezza ripartono le passeggiate guidate per poche persone e poi altre cose interessanti. Spazio anche a eventi online o in televisione da non perdere. E se proprio ci va una buona pizza, un bel panino o un pranzo al ristorante potete farlo a ora di pranzo. Ma ricordate che la sera tanti locali a Napoli propongono il delivery così diamo una mano anche a loro a superare questo periodo difficile per tutti. Di seguito troverete quattro sezioni: prima gli eventi fino al venerdì poi quelli del sabato e domenica poi quelli on line e poi gli indirizzi per il delivery.

Gli eventi fino al Venerdi tra cui tanti musei e luoghi di cultura aperti

I musei e i luoghi di cultura a Napoli e in Campania visitabili dal lunedì al venerdì

Durante la settimana, dal lunedì al venerdì, tanti musei e luoghi di cultura riaprono alle visite con i loro straordinari capolavori. Molti offrono prezzi speciali. I musei aperti fino al venerdì a Napoli

Tante Mostre a Febbraio 2021 a Napoli da non perdere dal lunedì al venerdì

Aperti in sicurezza i Musei e i luoghi di cultura a Napoli a Febbraio 2021 con tante grandi mostre in città e nelle vicinanze. Mostre da non perdere nei grandi musei cittadini ma anche in particolari e suggestivi luoghi cittadini. Tante Mostre a Febbraio 2021

Solo il venerdì sera visite speciali serali al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Visite speciali per ammirare di sera gli spettacolari tramonti e le bellezze conservate nel Museo di Pietrarsa sempre con un biglietto speciale di 3 euro per tutti i visitatori e 10 euro per le famiglie Visite speciali serali a Pietrarsa

Ogni venerdì visite guidate al Teatro di San Carlo di Napoli

Ripartono in sicurezza le visite guidate all’interno dello straordinario Teatro di San Carlo di Napoli che ci faranno conoscere tutte le bellezze di questo splendido luogo. Al momento le visite all’interno del teatro si terranno ogni venerdì e l’itinerario che si percorrerà sarà un vero e proprio viaggio nel tempo tra le meraviglie del Lirico più antico d’Europa. Visite guidate nel San Carlo

Laboratorio di Disegno al Museo e Real Bosco di Capodimonte

Riprendono Giovedì 11 febbraio e venerdì 12 febbraio 2021 gli appassionanti appuntamenti al Museo e Real Bosco di Capodimonte con il laboratorio di disegno a cura di Caroline Peyron. Il laboratorio si chiamerà “Objets inanimés, avez-vous donc une âme? Oggetti inanimati, avete un’anima?”. Il laboratorio di disegno sarà aperto a tutti, adulti e ragazzi, persone che sanno disegnare e chi non ha mai provato. E’ gratuito si paga il biglietto d’ingresso al museo. Laboratorio di Disegno a Capodimonte

Riapre al Pubblico Città della Scienza solo il giovedì e venerdi: il programma

Ha riaperto al pubblico Città della Scienza, il grande Scienze Center partenopeo, ma solo nei giorni di giovedì e venerdì dalle ore 10:00 alle 16:00 con chiusura al pubblico nel weekend e negli altri giorni. Città della Scienza ogni settimana propone un nuovo programma: Il programma della settimana

La Festa del Capodanno Cinese a Napoli

Anche quest’anno a Napoli, in particolare giovedì 11 febbraio alle ore 17.00, si festeggia il Capodanno Cinese, senza le belle e caratteristiche manifestazioni di piazza come per gli anni scorsi, ma con una serie di eventi in streaming direttamente in simultanea con la Cina e con la festa del Capodanno di Pechino. La Festa del Capodanno Cinese

Gli eventi che si terranno nel weekend tra sabato 13 e domenica 14 febbraio 2021

Passeggiata d’Ammore a Napoli per San Valentino

Domenica 14 febbraio 2020, giorno di San Valentino, si terrà a Napoli una bella passeggiata d’Ammore, con la A maiuscola, come quello senza fine, quello celebrato dai poeti dell’antichità e nei canti napoletani, l’amore che non conosce confini né limiti di tempo. E per San Valentino le coppie pagano un solo biglietto. Passeggiata d’Ammore a Napoli

Pedamentina romantica: la passeggiata per gli innamorati di Napoli

Un posto stupendo di Napoli, che ci regalerà emozioni e panorami stupendi, un tour guidato che si terrà sabato 13 febbraio 2021 lungo le scale che partono da San Martino e che scendono dolcemente verso “giù Napoli”. Pedamentina romantica è una bellissima passeggiata, in discesa, alla Pedamentina, uno dei 200 percorsi di scale della Napoli città obliqua. Pedamentina romantica

San Gregorio Armeno in Amore: la festa di San Valentino a Napoli

Da lunedì 1 a domenica 14 Febbraio 2021 le botteghe di San Gregorio Armenio si animeranno con una nuova iniziativa dal titolo San Gregorio Armeno in Amore un evento organizzato dall’Associazione Le Botteghe di San Gregorio Armeno. In ogni bottega che aderisce all’iniziativa gli artigiani e i maestri presepiali realizzeranno tante statuine dedicate all’amore in ogni sua forma: statuine simboliche, di varie dimensioni, che vogliono festeggiare l’amore senza alcuna discriminazione. San Gregorio Armeno in Amore:

Passeggiata straordinaria a Napoli al Paradisiello tra angeli, croci e giardini

Sabato 13 febbraio 2021 si terrà a Napoli una bella passeggiata guidata nelle zone della Veterinaria fino ad arrivare al Paradisiello, un luogo particolare della città tra bellezze e amenità che ci ricorda un pezzo di Paradiso in terra. Un piccolo paradiso terrestre stretto tra scale, orti e giardini, tra palazzi nobiliari, edifici rurali, paesaggi e presenze inaspettate che si inerpicano su per la collina Visita guidata al Paradisiello.

Tour guidato tra le bellezze del Rione Sanità con colazione da Poppella

Una bella passeggiata guidata nel Rione Sanità organizzata per il giorno 13 febbraio 2021 dall’Associazione Culturale ArteMiss alla scoperta della storia e delle tradizioni del borgo dei Vergini e dalla Sanità! Ed è pure previsto un assaggio dei famosi fiocchi di Neve di Poppella. Tour guidato tra le bellezze del Rione Sanità

Trekking sul mare d’inverno a San Valentino tra le bellezze di Capo Miseno

Domenica 14 febbraio, il giorno di San Valentino ci sarà una bella passeggiata nella zona di Capo Miseno nei Campi Flegrei, una zona splendida e ricca di tesori ambientali e archeologici, che d’inverno diventa ancora più bella. Una passeggiata che ci porterà dolcemente dal mare fino al Capo Miseno, uno dei luoghi più panoramici e suggestivi dei Campi Flegrei Trekking sul mare d’inverno a Capo Miseno

Visita all’Ospedale delle Bambole

Uno dei luoghi più originali e particolari di Napoli. Un “ospedale” dove bambole e giocattoli ritornano in vita grazie alle pazienti tecniche di restauro della famiglia Grassi. L’Ospedale delle Bambole è unico nel suo genere, al suo interno si potranno scoprire le tecniche di restauro artigianali per i giocattoli e le bambole vintage e ammirare magnifici pezzi da collezione sapientemente restaurati. Biglietti 6€ a persona acquistabili online al seguente indirizzo: Biglietti Ospedale delle Bambole.

Passeggiata a Napoli nella Vigna di San Martino con Aperitivo

Dopo il successo della settimana anche Sabato 13 febbraio 2021 si terrà una bella passeggiata nella natura che permetterà di conoscere uno dei vigneti urbani più grandi d’Europa: la vigna di San Martino a Napoli. Una piacevole passeggiata per grandi e piccoli, un trekking urbano in un luogo inaspettato sotto una delle più belle Certose al mondo, la Certosa di San Martino a Napoli Passeggiata nella Vigna di San Martino

Tour guidato al Centro Storico con visita a Cappella Sansevero

Un tour per riscoprire il meglio della nostra città. Si parte da Piazza del Gesù, passando per Spaccanapoli e poi Piazza San Domenico per scoprire i tesori del centro storico di Napoli. Un tour che ci condurrà in un crescendo visitando le più belle chiese di Napoli fino alla visita di Cappella Sansevero ed il magnifico Cristo Velato. Tour guidato + biglietto di ingresso a Cappella Sansevero 39€ a persona: acquista i biglietti online.

Una passeggiata tra i mercatini di Campagna Amica a cercare ottimi prodotti a Km 0

Ogni sabato e domenica, e talvolta il mercoledì, in varie piazze della città troveremo gli stand gialli di Coldiretti con tanti ottimi prodotti alimentari a Km 0. Ecco il calendario dei mercatini di febbraio 2021 di Campagna Amica.

Gli eventi e gli spettacoli online da non perdere nel weekend

Al via gli spettacoli in diretta streaming al Teatro Diana a Napoli

Ripartono, al momento in diretta streaming, gli spettacoli al Teatro Diana di Napoli. La storica sala del Vomero propone un primo appuntamento con lo spettacolo “Čechovianamente” Lo spettacolo si è visto in diretta streaming il 7 febbraio collegandosi ma sarà comunque trasmesso anche sulle pagine social del teatro Diana nei giorni 10,13,14,16,17,18 e 19 febbraio 2021 un giorno alle ore 18 e il successivo alle 21. Al via gli spettacoli al Teatro Diana a Napoli

Mina Settembre, cosa succede nella sesta e ultima puntata di domenica 14 febbraio 2021

Sempre un grande successo per la serie televisiva girata a Napoli di Mina Settembre tratta dai libri di Maurizio de Giovanni. La prossima puntata, la sesta, è l’ultima di questa stagione e andrà in onda a San Valentino: Mina scoprirà un segreto che riguarda suo padre e poi dovrà decidere tra Domenico o Claudio. Mina Settembre, cosa succede nella sesta e ultima puntata

Online i concerti dell’Associazione Alessandro Scarlatti

Sarà visibile sabato 13 e domenica 14 gennaio il prossimo concerto online dell’Associazione Alessandro Scarlatti con esecuzioni registrate dal vivo e trasmesse in differita attraverso la piattaforma del Teatro in Rete che avranno anche una breve guida all’ascolto e sottotitoli in inglese a soli 3 euro. In particolare Sabato 13 febbraio 2021 – ore 18.00 Cappella Neapolitana – Antonio Florio, direttore musiche di Alessandro Scarlatti: Agar et Ismaele esiliati, oratorio a 5 voci. i concerti dell’Associazione Alessandro Scarlatti

Pompei la città viva: uno straordinario tour a Pompei in podcast

Sei storie in podcast gratuite prodotte dal Parco Archeologico di Pompei, e raccontate da 26 personaggi della cultura tra cui Massimo Osanna, Valeria Parrella, Pappi Corsicato, Catharine Edwards, Maurizio De Giovanni, Andrea Marcolongo, Cesare De Seta e molti altr. Racconti straordinari che ci faranno conoscere la grande storia di Pompei. Già disponibili le prime cinque da ascoltare quando volete. Pompei la città viva

Il “Pirata” di Vincenzo Bellini visibile in streaming dal Teatro di San Carlo

Dal 5 e fino al 28 febbraio disponibile il “Pirata” di Vincenzo Bellini in forma di concerto, per la nuova stagione del Teatro di San Carlo. Previsti tanti interessanti spettacoli con un cartellone tutto concepito per il web che prevede 2, 29 euro a spettacolo o 4,99 euro per un abbonamento per i tre spettacoli del mese acquistabili su Mymovies. Spettacoli del San Carlo in streaming

Online la mostra sui 50 anni della Regione Campania

Una bella mostra fotografica dal titolo “I nostri primi 50 anni” racconta la storia della Regione Campania dal 1970, anno di istituzione piena delle Regioni a statuto ordinario, fino al 2020. Uno straordinario libro fotografico, realizzato dalla Regione Campania con l’ANSA per raccontare questo primo mezzo secolo della nostra regione. La mostra è visibile tramite il link sul nostro post. Online la mostra sulla Regione Campania

Il Delivery in città: ordinate a casa un buon panino o un’ottima pizza

Ristoranti e pizzerie aperti a ora di pranzo ma la sera è possibile solo l’asporto. E tanti locali a Napoli propongono il delivery così diamo una mano anche a loro a superare questo periodo difficile per tutti.

Vivere la Città

Il Gran Caffè Gambrinus ha riaperto a Napoli

Ha riaperto lunedì 8 febbraio alle 7 del mattino lo storico caffè Gambrinus di piazza Trieste e Trento a Napoli, dopo 3 mesi di chiusura. Un segnale di ottimismo sperando che ora le cose vadano meglio anche se al momento la chiusura sarà alle ore 18. Continua la vendita online dei prodotti un semplice ordine sul sito ufficiale. Ha riaperto il Gambrinus

Il menù di Carnevale a Napoli: Lasagna, Chiacchiere e Sanguinaccio

La lasagna a Napoli è un piatto tradizionale del Carnevale. C’è chi la mangia il giovedì grasso e chi la mangia il martedì grasso, l’ultimo giorno di Carnevale ma se proprio vi piace potete anche mangiarla in entrambi i giorni. E poi, va bene che la lasagna è un piatto unico, ma se volete rispettare la tradizione del Carnevale grasso napoletano potete anche aggiungere qualche dolce tipico del periodo. Il menù di Carnevale

Sogni, uno straordinario murales di Jorit a Napoli, nel quartiere Barra

Se vi trovate a passare da Barra andate a vedere il nuovo murale che Agoch Jorit ha realizzato al Rione Cavour. Anche stavolta Jorit ci ha stupito regalandoci un bellissimo murale dal titolo “sogni” con i visi dolcissimi di tre bambini che dormono e sognano. Sogni, uno straordinario murales di Jorit

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata