Paradisiello tra Angeli, Croci e Giardini: passeggiata straordinaria a Napoli

Un piccolo paradiso terrestre tra scale, orti e giardini, tra palazzi nobiliari, edifici rurali, paesaggi e presenze inaspettate che si inerpicano su per la collina: il Paradisiello.

Sabato 13 febbraio 2021 si terrà a Napoli una bella passeggiata guidata nelle zone della Veterinaria fino ad arrivare al Paradisiello, un luogo particolare della città tra bellezze e amenità che ci ricorda un pezzo di Paradiso in terra.

Accompagnati dalle guide dell’Associazione Locus-Iste potremo effettuare una bella passeggiata guidata da via Michele Tenore a Foria lungo via Veterinaria fino al vico Paradisiello.

Una vera e propria “ascensione” che avrà inizio dalla bella Chiesa francescana di Santa Maria degli Angeli alle Croci, costruita nel 1581 dai Frati Osservanti e rimodernata dal 1639 su disegno di Cosimo Fanzago.

Poi la passeggiata proseguirà verso quel piccolo paradiso terrestre stretto tra scale, orti e giardini che non sempre si riesce immediatamente a riconoscere: il Paradisiello.

La salita del Paradisiello, un luogo straordinario nel cuore della città

La salita del Paradisiello è davvero un luogo straordinario nel cuore della città. 150 scalini che separano la “rumorosa città” della Serao da atmosfere lente, paesaggi e presenze inaspettati. Palazzi nobiliari ed edifici rurali si inerpicano su per la collina che si avvolge su se stessa, come in un girone dantesco.

Ma il bello arriva alla fine della salita dove si potrà abbracciare con lo sguardo la città sottostante, scoprirne le imponenti emergenze architettoniche e la mai sopita vocazione agreste di questo luogo. I partecipanti saranno anche ospiti di Celesta e Svenja nel cui orto potranno acquistare al momento a km zero i prodotti della terra che vengono coltivati in ques’area.

Si consiglia di indossare scarpe basse e antiscivolo. In caso di condizioni meteo sfavorevoli la vista sarà rimandata.

Passeggiata al Paradisiello: prezzi, orari e date

Quando: Sabato 13 febbraio 2021 ore 10.15

Sabato 13 febbraio 2021 ore 10.15 Dove: Via Michele Tenore angolo Via Foria, nei pressi del Ristorante Corrado

Via Michele Tenore angolo Via Foria, nei pressi del Ristorante Corrado Contributo organizzativo : 10 euro + 2 euro per l’offerta alla chiesa

: 10 euro + 2 euro per l’offerta alla chiesa Raccomandazioni : Si consiglia di indossare scarpe basse e antiscivolo. In caso di condizioni meteo sfavorevoli la vista sarà rimandata. Sul sito ufficiale tutte le misure di sicurezza e prevenzione da rispettare per l’evento.

: Si consiglia di indossare scarpe basse e antiscivolo. In caso di condizioni meteo sfavorevoli la vista sarà rimandata. Sul sito ufficiale tutte le misure di sicurezza e prevenzione da rispettare per l’evento. Contatti e informazioni: Prenotazione obbligatoria entro le ore 19.00 del giorno che precede la visita a Locus Iste 3472374210

Prenotazione obbligatoria entro le ore 19.00 del giorno che precede la visita a Locus Iste 3472374210 Evento ufficiale

