Festa del Capodanno Cinese a Napoli: il programma completo

La Festa di Primavera è conosciuta in occidente come Capodanno Cinese ed è una delle festività tradizionali cinesi più importanti. Fino allo scorso anno anche a Napoli si teneva una bella e coreografica festa a Piazza del Gesù ma quest’anno la festa del Capodanno Cinese si terrà liberamente in streaming in collegamento con Pechino e Wuhuan.

Anche quest’anno a Napoli, in particolare giovedì 11 febbraio alle ore 17.00, si festeggia il Capodanno Cinese, senza le belle e caratteristiche manifestazioni di piazza come per gli anni scorsi, ma con una serie di eventi in streaming direttamente in simultanea con la Cina e con la festa del Capodanno di Pechino. La Festa del Capodanno Cinese è un evento sempre molto seguito a Napoli e non solo dalla folta comunità cinese presente in città ma da tutta la popolazione.

E quest’anno è un anno importante perché il Capodanno cinese 2021 festeggia l’ingresso del nuovo anno, l’anno del “Bue” all’insegna della rinascita.

Festa in streaming dalla Cina in simultanea con il Capodanno di Pechino

Giovedì 11 febbraio 2020 dalle ore 16,50 inizierà la grande festa in streaming dalla Cina in simultanea con il Capodanno di Pechino che si potrà seguire liberamente su un sito dedicato al Capodanno Cinese a Napoli. Quest’anno la festa sarà importante perché si potranno seguire direttamente le esibizioni tradizionali dalla Cina e sarà indubbiamente uno spettacolo grandioso con collegamenti online dalle ore 16.50 dell’11/2/2021. Tantissimi artisti molto bravi che si succederanno in un programma variegato e pieno di richiami alla tradizione cinese.

Potremo ascoltare canzoni cinesi ma anche canzoni classiche napoletane che sono sempre molto apprezzate, e poi vedere danze e coreografie folkloristiche come la famosa danza dei tamburi.

Non mancheranno interventi di ospiti e presentatori che tradurranno i contenuti intrattenendo il pubblico cinese e italiano e poi ci saranno gli auguri da Pechino, Wuhuan e anche da Napoli.

Un evento sempre organizzato in sinergia dall’istituto “Confucio” e dall’Associazione “Ciao Cina” e con il patrocinio morale del Comune di Napoli che non farà rimpiangere quelli degli anni passati che si tenevano in piazza del Gesù a Napoli.

Programma del Capodanno Cinese in diretta streaming

Il programma delle manifestazioni in streaming è il seguente:

Gala del Festival di Primavera Cinese di Napoli – 那不勒斯中国春晚

16:50 – Apertura del Capodanno Cinese

16:59 – Countdown in contemporanea con la Cina

17:01 – Saluti bambini italiani e cinesi

17:02 – Danza dei tamburi

17:04 – Saluti istituzionali Sindaco di Napoli Luigi de Magistris

17:08 – Coro giovanile “Hong Se de Tong Hua”

17:13 – Saluti istituzionali – Pres. II municipalità Francesco Chirico

17:15 – Canzone “I te vurria vasà”

17:21 – Saluti istituzionali – Istituto Confucio Direttore Prof.ssa Paderni e Co-direttore Prof.ssa Feng Hui

17:25 – Danza del ventre

17:34 – Saluti istituzionali – Associazione Ciao Cina Presidente Jun Qin

17:38 – Canzone “Tu si na cosa grande”

17:46 – Saluti istituzionali – Museo e Real Bosco di Capodimonte – Direttore Sylvain Bellenger, Dipartimento curatori Maria Rosaria Sansone

17:50 – Canzone “Favole” (versione italiana di “Tong Hua”)

17:58 – Saluti istituzionali – Museo Archeologico Nazionale di Napoli MANN– Direttore Paolo Giulierini

18:02 – Canzone “‘O surdato ‘nnamurato”

18:10 – Canzone “Wo ai ni, Zhongguo”

18:16 – Saluti bambini italiani e cinesi

18:18 – Chiusura del Capodanno Cinese

