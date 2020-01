Capodanno Cinese a Napoli: il programma dei due giorni di eventi

Due giorni di festa a Napoli per il Capodanno Cinese, il Galà del Festival di Primavera cinese di Napoli, con tanti eventi in Piazza del Gesù e in Piazza del Plebiscito con anche un pomeriggio di ingresso gratuito al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Di seguito il programma completo dei due giorni di eventi

Si festeggerà anche a Napoli per due giorni, venerdì 24 e Sabato 25 gennaio 2020, la Festa di Primavera, conosciuta in occidente come Capodanno Cinese, una delle festività tradizionali cinesi più importanti. Basato sui cicli lunari, nel 2020 il Capodanno Cinese cadrà il 25 gennaio, giorno in cui inizierà l’Anno del Topo, animale simbolo di astuzia, gentilezza e capacità di superare le avversità.

Ed anche quest’anno la Città di Napoli festeggerà l’evento assieme agli amici della comunità cinese con due giorni di festa e di eventi cui tutti possono partecipare liberamente.

Venerdì 24 gennaio 2020 alle 17 (mezzanotte a Pechino) a Piazza del Gesù Nuovo si festeggerà l’avvento del Nuovo Anno. La manifestazione sarà ricca e colorata e sarà organizzata dall’associazione Ciao Cina, un bell’evento di arte e cultura cinese con il countdown della mezzanotte in contemporanea dalla Cina dalle ore 16.50 a Piazza del Gesù cui seguiranno tante performance artistiche, sempre nella piazza fino alle ore 20. Grazie alla collaborazione con il MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli , dalle ore 17.00 il biglietto d’ingresso al Museo sarà gratuito .

Programma completo dei due giorni di festa

Venerdì 24 Gennaio 2020 1月24号

16:50 – 17:00 – Presentazione e conto alla rovescia in diretta con la Cina – 晚会背景介 绍

17:00 – 17:10 – Danza di apertura “Xing Shi Nao Chun” – 开 场舞《醒狮闹春》

17:10 – 17:20 – Inno nazionale italiano e cinese – 意大利国歌、中国国歌演唱

17:20 – 17:25 – Saluti istituzionali e ringraziamenti

17:25 – 17:35 – Danza sulle note di “Fang Deng Xing” – 少儿舞蹈《放灯行》

17:35 – 17:45 – Canzone “Long Chuang Diao” – 歌曲《 龙船调》

17:45 – 17:55 – Duetto “La ci darem la mano” ripreso dall’opera “Don Giovanni” – 选自歌剧 《男女重唱》

17:55 – 18:05 – Canzone del coro dei bambini “Gongxi Gongxi” – 儿童大合唱《恭喜恭喜》

18:05 – 18:10 – Canzone e danza sulle note di “Hao Rizi” – 歌伴舞《好日子》

18:10 – 18:15 – Saluto del rappresentante cinese

18:15 – 18:25 – Opera “Ecco morta la fera” da “Diana schernita” di Coracchioli

18:25 – 18:35 – Terzetto “Soave sia il vento” da “Così fan tutte” – 三重唱,意大利歌 剧选段

18:35 – 18:50 – Duetto Buffo dei gatti

18:50 – 19:10 – Esibizione di Taiji – 太极功夫表演

19:10 – 19:20 – Canzone “Duo qing de tudi” – 歌曲《多情的土地》

19:20 – 19:25 – Danza sulle note di “Caruso” – 《舞蹈 》

19:25 – 19:40 – Saluto del rappresentante dello sponsor cinese

19:40 – 19:45 – Canzone “Napul’è” – 《歌曲》

19:45 – 19:55 – Danza “Sheng shi hua kai” – 舞蹈《盛世花开》

19:50 – 20:00 – Coro “Wo he wo de zuguo” – 大合唱:《我和我的祖国》

Sabato 25 Gennaio 2020 1月25号

11:00 – 11:15 – Apertura 开幕式

11:15 – 11:20 – Presentazione 报幕

11:20 – 11:30 – Danza del drago 舞 龙表演

11:30 – 11:35 – Presentazione 报幕

11:35 – 11:50 – Esibizione di Taiji e Wushu 太极 / 武 术表演

11:50 – 11:55 – Presentazione 报幕

11:55 – 12:05 – Danza dei bambini della scuola Yongen 永 嗯学校舞蹈表演 (待定)

12:05 – 12:10 – Presentazione 报幕

12:10 – 12:20 – Danza dei Kongzhu 空竹表演 余庚坤

12:20 – 12:25 – Presentazione 报幕

12:25 – 12:30 – Esibizione dei bambini della scuola Cina-Italia 中意学校 节目(待定)

12:30 – 12:35 – Il drago si rialza e danzando annuncia la fine dello spettacolo 舞 龙再起 表演 结束

12:35 – 13:30 – Attività workshop di arte e cultura cinese 开始 帐篷内中华文化艺术手工作坊:

Maggiori informazioni: Sito internet ufficiale con tutte le informazioni | Pagina evento Facebook