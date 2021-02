San Valentino 2021 a Napoli: gli appuntamenti da non perdere

@alessiamarsh

Domenica 14 febbraio è la festa di San Valentino, un San Valentino particolare non solo a Napoli, ma, con la massima prudenza e rispetto delle normative vigenti, ci si può muovere assieme alla persona cara per passare una giornata diversa.

Lentamente la città tenta di riprendere i suoi ritmi ma bisogna sempre agire con la massima prudenza e rispettando rigorosamente le normative vigenti.

E per San Valentino vi proponiamo alcuni eventi che ci faranno passare un po di tempo all’aria aperta, in sicurezza, per farci scoprire e vivere Napoli, la città dell’amore

San Valentino d’amore in bicicletta

Biketour Napoli organizza un tour con bici “baciate”. Domenica 14 febbraio 2020 si partirà dalla sede di Napoli Pedala in Mostra d’Oltremare e si arriverà a Pozzuoli percorrendo la panoramicissima Via Napoli che costeggia il mare con le Isole del Golfo in splendida visione e con lo sguardo rivolto a Procida capitale 2022 della cultura. A Pozzuoli, si andrà nell’area pedonale del Rione Terra, nel centro storico di Pozzuoli con soste al Tempio di Serapide ed alla Darsena storica dei pescatori, intrecciando i luoghi con le storie d’amore della città. Il prezzo è comprensivo di noleggio bici, accompagnamento, aperitivo che si terrà al ritorno. L’andatura della pedalata sarà molto tranquilla ed alla portata di tutti, con numerose pause.

Passeggiata d’Ammore a Napoli per San Valentino

Domenica 14 febbraio 2020, giorno di San Valentino, si terrà a Napoli una bella passeggiata d’Ammore, con la A maiuscola, come quello senza fine, quello celebrato dai poeti dell’antichità e nei canti napoletani, l’amore che non conosce confini né limiti di tempo.

Trekking sul mare d’inverno a San Valentino tra le bellezze di Capo Miseno

Domenica 14 febbraio, il giorno di San Valentino, l’associazione Trentaremi ci propone una bella passeggiata nella zona di Capo Miseno nei Campi Flegrei, una zona splendida e ricca di tesori ambientali e archeologici, che d’inverno diventa ancora più bella. Dalla Grotta della Dragonara,si sale con calma sulla cima di Capo Miseno, dove si potrà ammirare un panorama mozzafiato sul faro, sulla spiaggia di Miliscola, sul Monte di Procida e sulle isole di Ischia, Procida e Capri.

Pedamentina romantica: la passeggiata per gli innamorati di Napoli

Sabato 13 settembre alle 15.00 una bella passeggiata in sicurezza per questo particolare San Valentino dell’Associazione Econote Pedamentina romantica. Una bellissima passeggiata romantica, in discesa, alla Pedamentina, un posto stupendo di Napoli, che ci regalerà emozioni e panorami stupendi. lungo le scale che partono da San Martino. Il percorso della Pedamentina parte dal panoramicissimo piazzale del Museo di San Martino al Vomero e arriva al Corso Vittorio Emanuele fra racconti di miti e leggende. Un percorso che ci farà scoprire luoghi e panorami stupendi e storie particolari raccontate da una guida abilitata al costo è di 10€ a persona.

San Gregorio Armeno in Amore: la festa di San Valentino a Napoli

Da lunedì 1 a domenica 14 Febbraio 2021 le botteghe di San Gregorio Armenio si animeranno con una nuova iniziativa dal titolo San Gregorio Armeno in Amore un evento organizzato dall’Associazione Le Botteghe di San Gregorio Armeno. In ogni bottega che aderisce all’iniziativa gli artigiani e i maestri presepiali realizzeranno tante statuine dedicate all’amore in ogni sua forma: statuine simboliche, di varie dimensioni, che vogliono festeggiare l’amore senza alcuna discriminazione

Un regalo speciale: Artecard per San Valentino con 50 ingressi in un anno nei grandi musei, tanti sconti e speciali visite guidate

Anche per San Valentino la Scabec propone una speciale promo per Artecard a soli 38 euro, la speciale carta per visitare i musei più belli della Campania. Disponibili 50 ingressi in un anno, sconti fino al 50% in altri musei e, per San Valentino, anche delle speciali visite guidate “virtuali” in Campania dedicate al tema dell’amore. La speciale carta proposta è al prezzo speciale di 38 euro dalle dalle 00.01 di venerdì 12 alle 23.59 di domenica 14 febbraio 2021 presso lo store online di Scabec e presso alcuni punti vendita, Artecard per San Valentino

