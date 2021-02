Artecard per San Valentino: 50 ingressi in un anno nei grandi musei, tanti sconti e speciali visite guidate

Santa Chiara - Zaira Magliozzi

Anche per San Valentino la Scabec propone una speciale promo a soli 38 euro per Artecard, la speciale carta per visitare i musei più belli della Campania. Disponibili 50 ingressi in un anno, sconti fino al 50% in altri musei e, per San Valentino, anche delle speciali visite guidate “virtuali” in Campania dedicate al tema dell’amore

La Scabec, la società di promozione turistica della Regione Campania, festeggia San Valentino con una speciale promo Artecard, la speciale carta proposta al prezzo speciale di 38 euro che permette di entrare 2 volte in un anno nei grandi musei della Campania e di avere l’ingresso ridotto tanti alti siti della regione.

E per San Valentino, non potendo effettuare eventi speciali in presenza, la Scabec promuove l’Artecard edizione “San Valentino” che, oltre allo sconto sul prezzo d’acquisto, consente anche di partecipare gratuitamente a una visita guidata “virtuale” in Campania dedicata al tema dell’amore.

La speciale Artecard per San Valentino

Dalle dalle 00.01 di venerdì 12 alle 23.59 di domenica 14 febbraio 2021 presso lo store online di Scabec e presso alcuni punti vendita sarà possibile acquistare la consueta Artecard 365 al prezzo speciale di 38 euro per gli adulti (anziché 43) e 28 euro per gli under 25 (invece di 33).

Con la card saranno possibili, 50 ingressi gratuiti, ovvero 2 ingressi all’anno, in 25 straordinari musei e luoghi d’arte della Campania, tra cui Pompei, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la Reggia di Caserta, il Museo di Capodimonte, i Templi di Paestum, la Certosa di Padula e molti altri.

Poi anche 20 ingressi con sconti fino al 50% in altri siti e musei della Campania come, ad esempio, le Catacombe di San Gennaro, la Galleria Borbonica, il Museo Diocesano di Napoli, il Pio Monte della Misericordia e poi tanto altro tra sconti e iniziative. Su questo link il dettaglio delle iniziative e i riventitori.

C’era una volta in Campania: visite speciali per San Valentino

Gli acquirenti che acquisteranno sul sito di Scabec l’Artecard edizione “San Valentino” riceveranno via email un link per potersi prenotare a una delle due visite che si terranno in remoto domenica 14 febbraio rispettivamente alle 20 e alle 21.

Chi comprerà la card presso i punti vendita fisici potrà contattare i social di campania>artecard o chiedere maggiori informazioni su come partecipare dove effettua l’acquisto.

Le visite guidate virtuali saranno tenute da una guida professionista e si chiameranno “C’era una volta in Campania”. Saranno un viaggio immaginario nella regione che abbraccerà diverse epoche storiche, partendo dai luoghi, attraverso volti e manufatti che celano storie incantevoli, sognanti, talvolta misteriose e brutali, allacciati al filo rosso di Amore.

Nel corso di questa passeggiata 2.0 i visitatori potranno ascoltare aneddoti storici come quelli dei due amanti ritrovati a Pompei visti dal frame del film di Vincenzo Rossellini, un assassinio d’amore intorno a Sant’Eligio, il ritratto di Galeazzo di San Vitaliano di Parmigianino e l’Antea a Capodimonte. Scabec metterà inizialmente a disposizione solo 50 posti per ciascun turno.

Maggiori informazioni – Artecard San Valentino

