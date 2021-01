Concerti dell’Associazione Alessandro Scarlatti: Online e a soli 3 euro

Disponibili online nei prossimi giorni a soli 3 euro gli ultimi 3 grandi concerti dell’Associazione Alessandro Scarlatti con esecuzioni registrate dal vivo con una breve guida all’ascolto e sottotitoli in inglese.

Sarà visibile sabato 30 e domenica 31 gennaio il prossimo concerto online dell’Associazione Alessandro Scarlatti con esecuzioni registrate dal vivo e trasmesse in differita attraverso la piattaforma del Teatro in Rete che avranno anche una breve guida all’ascolto e sottotitoli in inglese.

In particolare sabato 30 e domenica 31 ci saranno Ilya Gringolts al violino e Peter Laul al pianoforte che eseguiranno di Ludwig van Beethoven il quarto concerto dell’Integrale delle Sonate per violino e pianoforte.

I concerti saranno disponibili alle 18:00 e alle 21:00 del 30 gennaio e alle 16:00 e alle 21:00 del 31 gennaio 2021. Ogni concerto avrà un biglietto del costo di 3 €.

Seguiranno poi i concerti di sabato 6 febbraio con il pianista Federico Colli e quello di sabato 13 febbraio con la Cappella Neapolitana diretta da Antonio Florio.

I concerti dell’Associazione Alessandro Scarlatti – Programma

Sabato 30 gennaio 2021 – ore 18.00

Ilya Gringolts, violino – Peter Laul, pianoforte

Ludwig van Beethoven – Integrale delle Sonate per violino e pianoforte, quarto concerto

Sonata in re maggiore op. 12 n. 1

Sonata in la minore op. 23

Sonata in sol maggiore op. 30 n. 3

Guida all’ascolto di Stefano Valanzuolo

Sabato 6 febbraio 2021 – ore 18.00

Federico Colli, pianoforte

Domenico Scarlatti: Sonate K19, K430, K32, K87, K40, K431, K1, K95 Wolfgang Amadeus Mozart: Fantasia in do minore K 475

Ludwig van Beethoven: Sonata quasi una fantasia in do diesis minore op. 27 n. 2 “Al chiaro di luna”

Sabato 13 febbraio 2021 – ore 18.00

Cappella Neapolitana – Antonio Florio, direttore

Alessandro Scarlatti: Agar et Ismaele esiliati, oratorio a 5 voci

Guida all’ascolto di Dinko Fabris

Concerti in streaming dell’Associazione Alessandro Scarlatti: maggiori informazioni

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata