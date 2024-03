Eventi vicino Napoli e in Campania nel Weekend dal 7 al 10 marzo 2024

© Napoli da Vivere

Tante cose da fare vicino Napoli e in Campania anche nel prossimo weekend con tante proposte da non perdere tra feste, sagre, eventi, concerti e tanto altro, Il weekend di Carnevale

Tanti eventi anche vicino Napoli e in tutta la Campania nel prossimo weekend. Parchi e musei aperti, spettacoli dal vivo e visite guidate e tanto altro per un weekend con tanti eventi e cose da fare. Dopo gli eventi a Napoli città vi segnaliamo di seguito quelli nelle vicinanze e in Campania dal 7 al 10 marzo 2024. Chiedete sempre conferma degli eventi perché alcuni potrebbero essere stati spostati o annullati.

Gli altri eventi nel Weekend dal 7 al 10 marzo 2024

Gli eventi da non perdere in Campania nel Weekend dal 7 al 10 marzo 2024

A Taurasi “La Disfida del Soffritto di Maiale” tra tanto buon vino e ottimo soffritto

Domenica 10 Marzo a Taurasi (AV), nel cuore della verde Irpinia, la 14° Edizione de “La Disfida del Soffritto di Maiale”|. 15 comuni irpini si contenderanno la vittoria finale, con ottimo soffritto e tanto straordinario vino irpino che ci aspetta. La Disfida del Soffritto di Maiale

8 marzo 2024 festa della Donna: ingresso gratuito per le donne nei Musei statali

Venerdì 8 marzo 2024, giorno della festa della donna, l’ingresso per le donne in musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici e altri luoghi della cultura statali sarà gratuito. festa della Donna

A Pontecagnano la grande festa dell’International Street Food Festival

Si fermerà a Pontecagnano Faiano, vicino Salerno, nei giorni 8-9-10 Marzo 2024 la grande carovana gastronomica dell’International Street Food Festival. una bella e grande festa fra i tesori della cucina di strada della Campania, dell’Italia e del mondo con tre giorni dedicati al buon cibo e alle birre artigianali. nternational Street Food

Dopo un secolo apre una nuova ala della Reggia di Caserta con una mostra su Vanvitelli

Dal 1° marzo al 15 luglio 2024 la mostra fotografica “Visioni” nei grandi spazi di 3000 mq della nuova Gran Galleria della Reggia di Caserta aperta dopo un secolo. Nuova ala della Reggia

Porcus Festival a Puglianiello: ritorna ‘A Fest du Puorc’ nel beneventano

Anche quest’anno a Puglianello, in provincia di Benevento, ritorna dall’8 al 10 marzo 2024 la grande festa del buon maiale della zona che anche quest’anno si chiamerà “Porcus Festival” al posto del vecchio e caratteristico nome ‘A Fest du Puorc’. Porcus Festival

Al Parco Archeologico di Ercolano ritornano le visite ai cantieri di restauro

Dal 16 febbraio fino al 22 marzo 2024, tutti i venerdì, nel Parco Archeologico di Ercolano l’iniziativa Close Up Cantieri che permetterà ai visitatori di entrare nelle domus e nei luoghi in cui sono in corso dei restauri. Close Up Cantieri

Aperture straordinarie del Parco Archeologico dell’Appia e della Villa Romana di Cellole

Fino al 30 aprile 2024 aperture straordinarie di due siti di grande interesse storico e archeologico di solito non accessibili: il Parco Archeologico dell’Appia di Mondragone che la Villa Romana San Limato a Cellole Visite straordinarie

Grande Jazz internazionale a Caserta per la rassegna “Jazz Music Foyer”

A Caserta dal 9 gennaio al 10 aprile 2024 una bella rassegna di concerti jazz dal titolo “Jazz Music Foyer” con appuntamenti mensili di carattere internazionale basati sulla figura femminile nel Jazz. – “Jazz Music Foyer”

“Cinema Park’ appuntamenti di mattina per bambini e famiglie nei The Space Cinema

Spettacoli la domenica mattina e nei giorni festivi anche a 3,90€ nei cinema della catena The Space dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie. Il programma “Cinema Park’

A Bacoli ritrovati i resti di una antica villa romana monumentale di epoca imperiale

Ritrovati in questi giorni a Bacoli i resti di una monumentale villa romana di epoca imperiale affacciata sul mare di Miseno, una meraviglia del I sec d.C.. “sepolta” dall’ex Lido Piranha con colate di cemento villa romana

A Pompei visite straordinarie ai cantieri dei nuovi scavi nella Regio IX

Fino al 30 aprile 2024, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 11 su prenotazione, si terranno delle visite straordinarie ai cantieri dei nuovi scavi della Regio IX. Visite guidate Pompei

Il maxistore Action apre vicino Napoli: migliaia di prodotti a meno di 1 euro. L’unico al Sud

Apre il Maxi Store Action con migliaia di prodotti a meno di 1 euro e con il prezzo medio di tutti i prodotti inferiore a 2 euro. 6.000 prodotti per 14 categorie merceologiche a prezzi bassi. maxistore Action

Cinque concerti Gigi D’Alessio a Caserta: come acquistare i biglietti

Annunciati cinque grandi concerti di Gigi D’Alessio a Caserta, 5 speciali serate di grande festa il 6, 7, 8, 14 e 15 settembre a Piazza Carlo di Borbone davanti la Reggia. come acquistare i biglietti

50 Top Pizza World 2023: la classifica delle prime pizzerie al mondo parla Campano

La buona pizza napoletana si mangia oramai non solo a Napoli ma in tutta Italia e in tutto il mondo. Ecco le migliori 50 pizzerie dove trovate una ottima pizza napoletana in tutto il mondo e naturalmente ai primi posti pizzerie della Campania con al primo posto ex aequo le italiane 10 Diego Vitagliano di Diego Vitagliano, a Napoli e I Masanielli di Francesco Martucci, a Caserta, e poi tante altre ottime pizzerie in tutto il mondo. 50 Top Pizza World 2023

A Capri riapre la bellissima via Krupp dopo 9 anni

Dopo 9 anni di chiusura per motivi di sicurezza ha riaperto in questi giorni a Capri la bellissima via Krupp, il sentiero scavato nella roccia per un chilometro che porta dai Giardini di Augusto, vicini alla celebre “Piazzetta” di Capri fino a Marina Piccola tra panorami stupendi e tanto verde e macchia mediterranea.riapre la bellissima via Krupp

L’Isola di Vivara, a Procida, riapre al pubblico con visite guidate

Lo splendido isolotto di Vivara a Procida, riapre al pubblico dal martedì alla domenica e solo con visite guidate Visite guidate a Vivara

Terme Romane a Baia: scoperta una stanza con vista mozzafiato sul mare e sul lago Fusaro

Scoperta eccezionale alle Terme Romane di Baia durante degli interventi di manutenzione e pulizia di una zona coperta di folta vegetazione. Trovata una stanza monumentale, larga 10 metri, con una lussuosa decorazione in marmo e che dispone di una veduta sia su Baia che sul lago. La stanza panoramica e stanza monumentale

Puteoli Sacra: le visite da non perdere al Rione Terra

Tante visite quotidiane per Puteoli Sacra per conoscere e visitare il Rione Terra, il Tempio-Duomo di Pozzuoli e il Museo Diocesano con visite guidate . Puteoli Sacra

Riapre al pubblico il sentiero n° 6 del Parco Nazionale del Vesuvio “Lungo la Strada Matrone,”

Riaprono i cancelli del Sentiero n. 6 del Parco Nazionale del Vesuvio denominato “Lungo la Strada Matrone,” presso il Posto Fisso di Trecase, porta d’accesso al Cratere del Vesuvio dal versante dei Comuni di Trecase e Boscotrecase. Un altro degli 11 straordinari sentieri, per la visita Riapre il sentiero n. 6 del Vesuvio

Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana

Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi

Da questa estate il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno visitabili grazie a due partner privati. Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

I grandi vini della Campania premiati al Vinitaly

I grandi e ottimi vini campani protagonisti al VinItaly con oltre 220 aziende e tanti straordinari vini : Nel post scaricabile la grande guida-catalogo dei vini della Campania. I grandi vini della Campania

Le mostre e i luoghi di cultura da non perdere vicino a Napoli

