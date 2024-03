A Taurasi “La Disfida del Soffritto di Maiale” tra tanto buon vino e ottimo soffritto

Si svolgerà a Taurasi la bella città del vino in Irpinia la 14° Edizione de La Disfida del Soffritto di Maiale in cui si sfideranno ben 15 comuni della zona con anche tanto buon vino in un evento organizzato da Slow Food

Si terrà Domenica 10 Marzo 2024 a Taurasi (AV), nel cuore della verde Irpinia, la 14° Edizione de “La Disfida del Soffritto di Maiale”|. Una sfida che vede numerose comunità irpine che si contenderanno la vittoria finale, con ottimo soffritto e tanto straordinario vino irpino che ci aspetta.

Evento importante e atteso, organizzato da Slow Food Condotta Irpinia Colline dell’ Ufita e Taurasi APS in collaborazione con il Comune di Taurasi, che ci propone una singolare sfida tra varie comunità irpine sul miglior soffritto di maiale.

15 comuni Irpini per la Disfida del Soffritto di Maiale

Il 10 marzo 2024 a Taurasi ci saranno le rappresentanze di 15 comuni irpini che parteciperanno alla Disfida del Soffritto di Maiale, per questa quattordicesima edizione di questa splendida manifestazione itinerante organizzata da Slow Food.

Ogni comune proporrà la sua ricetta, la sua versione e soprattutto proverà a “convincere” i partecipanti per reclamare a gran voce il loro voto per la giuria popolare dove solo chi parteciperà avrà diritto a votare.

Quest’anno la disfida è ospitata dal comune di Taurasi, e lo patrocina, e nella bella città del vino si sfideranno i comuni di Aiello del Sabato, Ariano Irpino, Frigento, Gesualdo, Grottaminarda, Lapio, Luogosano, Mirabella Eclano, Rocca San Felice, Scampitella, Sturno, Taurasi, Teora, Trevico e Vallesaccarda.

La grande disfida del Soffritto inizia a Taurasi alle 10 di domenica 10 marzo 2024

Dalle 10 di mattina e fino a pomeriggio inoltrato, nello splendido centro storico del comune di Taurasi, si svolgerà questa sfida a colpi di gusto dove i membri della giuria popolare, che sarà composta da tutti coloro che acquisteranno un ticket, avranno diritto a votare per la comunità che preferiscono.

Non mancherà anche una giuria tecnica, composta da esperti nel settore, per avere due vincitori in due categorie diverse, anche se vinceranno tutte le attività che avranno il coraggio di mettersi in gioco.

Un evento unico nel suo genere che si svolgerà quest’anno nella splendida cornice del Centro Storico di Taurasi.

Il ticket di 20 euro (15 per soci slow food) prevede

5 assaggi di Colazione contadina

5 assaggi di Soffritto di Maiale

1 bicchiere di Aglianico di Taurasi

Organizzazione Slow Food Condotta Irpinia Colline Dell’Ufita e Taurasi Aps – Per ulteriori e dettagliate informazioni, sono disponibili i recapiti telefonici 338/5234241 – 338/8545096. – Programma di dettaglio sulla locandina – Maggiori informazioni –

