8 marzo 2024 festa della Donna: ingresso gratuito per le donne nei Musei statali

Ingresso gratuito per tutte le donne venerdì 8 marzo in tutti i musei e luoghi di cultura statali. L’elenco dei principali siti a Napoli dove le donne entrano gratis, in alcuni dei quali ci saranno anche eventi organizzati per l’occasione

Venerdì 8 marzo 2024, giorno della festa della donna, l’ingresso per le donne in musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici e altri luoghi della cultura statali sarà gratuito.

Per l’occasione anche a Napoli sono state organizzati eventi e manifestazioni per sensibilizzare e riflettere sull’importanza culturale della Giornata. A breve un elenco degli appuntamenti che è in costante aggiornamento.

Dove si potrà entrare gratuitamente a Napoli

Gli ingressi gratuiti per le donne venerdì 8 marzo saranno per tutti i monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali statali. Vi ricordiamo i luoghi principali di cultura a Napoli città.

Naturalmente saranno aperti gratuitamente per le donne anche gli altri luoghi di cultura in Campania e in tutta Italia. In particolare in provincia di Napoli ci sono anche

Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei – 80045 Pompei (NA) –

– Parco archeologico di Pompei – Scavi di Oplontis – Via dei Sepolcri – 80058 Torre Annunziata (NA)

Parco archeologico di Ercolano – Area archeologica – corso Resina – 80056 Ercolano (NA) – In questo periodo le visite al Teatro Antico oggi sottoterra

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Anfiteatro Flavio, Puteoli – corso Terracciano – Pozzuoli (NA)

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Museo archeologico dei Campi Flegrei Castello di Baia-Bacoli (NA)

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico di Cuma – Strada Provinciale Cuma-Licola – Pozzuoli (NA)

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico delle Terme di Baia – via Sella di Baia – Bacoli (NA)

Maggiori informazioni – Ministero della Cultura

