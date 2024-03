Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 7 al 10 marzo 2024

© Napoli da Vivere

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città

Sagre e feste in Campania dal 7 al 10 marzo 2024, in tanti luoghi splendidi della nostra regione per stare di nuovo insieme ed assaporare i prodotti della nostra terra. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi in anticipo. Buon fine settimana a tutti.

A Taurasi “La Disfida del Soffritto di Maiale” tra tanto buon vino e ottimo soffritto

Domenica 10 Marzo a Taurasi (AV), nel cuore della verde Irpinia, la 14° Edizione de “La Disfida del Soffritto di Maiale”|. 15 comuni irpini si contenderanno la vittoria finale, con ottimo soffritto e tanto straordinario vino irpino che ci aspetta. La Disfida del Soffritto di Maiale

A Pontecagnano la grande festa dell’International Street Food Festival

Si fermerà a Pontecagnano Faiano, vicino Salerno, nei giorni 8-9-10 Marzo 2024 la grande carovana gastronomica dell’International Street Food Festival. una bella e grande festa fra i tesori della cucina di strada della Campania, dell’Italia e del mondo con tre giorni dedicati al buon cibo e alle birre artigianali.International Street Food Festival

La “Mostra mercato dell’antiquariato” a Napoli all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina si tiene a Napoli una interessante Mostra mercato dell’Antiquariato negli ampi spazi all’interno e ai lati dell’Ippodromo di Agnano. Un appuntamento domenicale, pressochè fisso, organizzato dall’Associazione Il Mercante in Fiera nata da quella che era la Fiera Antiquaria Napoletana che si svolgeva per anni fra la Villa Comunale e Via Caracciolo, sul lungomare di Napoli. Oggi, la domenica mattina, dalle ore 07:00 alle ore 14:00, tutti i collezionisti, gli artigiani, gli amanti del genere e gli espositori di merce propria più in generale, potranno trovare oggetti antichi e dal fascino particolare ma anche esibire prodotti vintage, antiquariato e modernariato. Il mercato del vintage che si svolge ad Agnano è una bella occasione per trovare oggetti di una volta, dagli oggetti di antiquariato a quelli di modernariato e poi artigianato, usato, collezionismo, curiosità di ogni epoca e paese. “Mostra mercato dell’antiquariato”

Porcus Festival a Puglianiello: ritorna ‘A Fest du Puorc’ nel beneventano

Anche quest’anno a Puglianello, in provincia di Benevento, ritorna dall’8 al 10 marzo 2024 la grande festa del buon maiale della zona che anche quest’anno si chiamerà “Porcus Festival” al posto del vecchio e caratteristico nome ‘A Fest du Puorc’. Porcus Festival

A Napoli i Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica: date e piazze di marzo

Anche per tutto il mese di marzo 2024 in alcune piazze di Napoli i mercatini agroalimentari di Campagna Amica della Coldiretti con tanti ottimi prodotti della nostra terra a Km 0 Mercatini Agroalimentari di Coldiretti

