Porcus Festival a Puglianiello: ritorna ‘A Fest du Puorc’ nel beneventano

Ph Facebook Nuovo Centro Studi Puglianiello

Una nuova edizione della grande festa del maiale a Puglianello, in provincia di Benevento

Anche quest’anno a Puglianello, in provincia di Benevento, ritorna nei giorni di venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 marzo 2024 la grande festa del buon maiale della zona che anche quest’anno si chiamerà “Porcus Festival” al posto del vecchio e caratteristico nome ‘A Fest du Puorc’.

Il nome nuovo non cambia le tradizioni autentiche del territorio sannita riproposte con la sagra, tradizioni che vedono il maiale un bene importante, la dispensa del domani, e che si festeggia da sempre tutti assieme e in allegria.

La festa è sempre organizzata dal Nuovo centro studi Puglianello si terrà a Via Acquara nel centro della cittadina di Puglianello dall’8 al 10 marzo 2023 Nei tre giorni di festa previsti stand gastronomici ma anche spettacoli musicali, balli di gruppo e musica popolare per una manifestazione che gode del patrocinio del Comune di Puglianello.

Porcus Festival la nuova versione della ‘A Fest du Puorc’.

Per anni la grande festa del maiale di Puglianiello è stata chiamata ‘A Fest du Puorc’, e rispecchiava l’anima popolare della festa ma il nome nuovo di “Porcus Festival” non ha cambiato lo spirito della tradizione gastronomica contadina dell’evento dove si troveranno sempre ottimi piatti a base di maiale preparato in vari modi. E quest’anno sono previste anche visite ad aziende agricole e allevamenti locali.

Nell’area della festa saranno disponibili tante bontà tra gli stand gastronomici, allestiti in tensostruttura riscaldata, dove si potrà gustare il buon cibo con tranquillità. La festa si terrà in una nuova e grande struttura con tanti posti disponibili nei tre giorni del 8,9 e 10 Marzo 2024 con apertura degli stand alle 19:00. Domenica 10 Marzo 2024 gli stand saranno aperti anche a pranzo a partire dalle 12:00. Intrattenimento musicale nelle tre serate della festa con musica live degli Acustic trio (giorno 8), serata di musica popolare (giorno 9) e La Posteggia il giorno 10

Maggiori Informazioni Porcus Festival Puglianiello

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.