Eventi vicino Napoli e in Campania nel weekend dal 28 settembre al 1 ottobre 2023

Tanti eventi anche vicino Napoli e in tutta la Campania. Parchi e musei aperti, spettacoli dal vivo e visite guidate e tanto altro per un weekend con tanti eventi e cose da fare. Dopo gli eventi a Napoli città vi segnaliamo di seguito quelli nelle vicinanze e in Campania nel weekend dal 28 settembre al 1 ottobre 2023. Chiedete sempre conferma degli eventi perché alcuni potrebbero essere stati spostati o annullati.

Gli eventi nel weekend dal 28 settembre al 1 ottobre 2023 a Napoli e in Campania

Gli eventi da non perdere in Campania nel weekend dal 28 settembre al 1 ottobre 2023

La festa della birra artigianale nel Palazzo Reale di Portici

Una grande e particolare festa della Birra Artigianale si terrà nei giorni 29, 30 settembre e 1 ottobre 2023 a Portici presso la stupenda Reggia Borbonica ed in particolare Galoppatoio reale e nelle aree adiacenti. Una grande festa della birra artigianale e del settore delle “fermentazioni” nella sua totalità Festa della birra a Portici.

Musei gratis a Napoli e in Campania

Domenica 1 ottobre 2023 è la prima domenica del mese e, come ogni prima domenica del mese, tutti i musei e le aree archeologiche statali saranno ad ingresso gratuito per la “Domenica al Museo”,

Aperture di sera negli scavi di Pompei e nei vari siti vesuviani

Dal 16 settembre al 22 dicembre 2023 apriranno di sera a turno, in alcuni giorni, gratis o a soli 6 euro tutti gli splendidi siti del Parco archeologico di Pompei. Nei vari i siti del Parco archeologico, e cioè Villa Arianna e Villa San Marco a Stabia, Villa di Poppea a Oplontis e Villa Regina a Boscoreale e l’area archeologica di Pompei, ogni mese sarà aperto un sito diverso, con aperture gratis o al costo di 6 € ‘Una sera d’Autunno’

L’Asprinum Festival a Cesa con gratis spettacoli di Ciccio Merolla, LDA e Peppe Iodice

Continua a Cesa, vicino ad Aversa, il lungo weekend della grande festa dell’Asprinum Festival che si terrà anche dal 29/30 settembre e 1 ottobre.. Una grande festa per una coltura unica al mondo, quella del vino asprino dove le viti sono coltivate, da centinaia di anni in verticale e non in orizzontale. Da non perdere gli spettacoli gratuiti con Ciccio Merolla, LDA e Peppe Iodice e tanti altri artisti. L’Asprinum Festival a Cesa

La grande sagra della Castagna IGP e del Fungo Porcino a Roccamonfina in tutti i weekend di ottobre

Due grandi piazze e cinque weekend per la grande sagra d’autunno a Roccamonfina, la sagra della Castagna IGP e del Fungo Porcino, che si terrà dal 30 settembre al 29 ottobre 2023 a Roccamonfina Sempre a ingresso gratuito, si terrà nei cinque weekend di ottobre 2023 e prevede degustazioni, show cooking, mercatini, mostre, spettacoli e musica con Cugini di Campagna, Almamegretta, Tony Tammaro, Arteteca, Ciccio Merolla, Simone Schettino e tanti altri. E quest’anno raddoppia lo spazio per la grande festa. Sagra della Castagna e del Fungo Porcino

La Festa del Cioccolato Artigianale ad Aversa (CE)

Dal 29 settembre al 1 ottobre 2023 arriva ad Aversa la Festa del Cioccolato, l’evento dedicato al cioccolato artigianale ad ingresso gratuito. La grande festa del cioccolato artigianale è organizzata dall’Associazione Feste del Cioccolato Nazionale e si terrà ad Aversa in Via Roma per la sua alla quinta edizione. La Festa del Cioccolato Artigianale

L’ebbrezza creativa di Wine&Thecity a La Reggia Designer Outlet: shopping, vino

Giovedì 28 settembre e Venerdì 29 settembre 2023, dalle 17:00 alle 20.00, l’ebbrezza creativa di Wine&Thecity torna a La Reggia Designer Outlet con Fall in Wine due giorni da non perdere con shopping, vino e cooking show con la stella Michelin Marianna Vitale. E poi tante degustazioni in boutique Fall in Wine

AperiArt al Museo di Pietrarsa: aperitivo sul mare al tramonto nelle Terrazze Pietrarsa

Sabato 30 settembre 2023 ultimo appuntamento di settembre con AperiArt al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, un evento serale da non perdere a due passi dal mare. In questo fantastico scenario i partecipanti potranno visitare liberamente gli spazi museali ed immergersi in un mix di cultura e musica gustando un drink nell’esclusiva area di ‘Terrazze Pietrarsa’. AperiArt al Museo di Pietrarsa

La Casina del re Lazzarone: spettacolo itinerante notturno alla Casina Vanvitelliana:

Sabato 30 settembre 2023, alle ore 19,30 e 21,00, si terrà “La Casina di Re Lazzarone”, uno spettacolo itinerante unico nel suo genere che ci porterà indietro nel tempo nella suggestiva Casina Vanvitelliana sul Lago Fusaro. Un evento straordinario ci farà immergere in una giornata di svago nella vita del Re Ferdinando, regalandoci risate e divertimento senza fine. La Casina del re Lazzarone

I Suoni degli Dei: concerti gratuiti a Praiano, in costiera amalfitana, sul Sentiero degli Dei

Ritornano sulla splendida costiera amalfitana, “I Suoni degli Dei”, una serie di concerti gratuiti, di mattina tra gli stupendi luoghi del Sentiero degli Dei che si terranno dal 23 settembre al 28 ottobre 2023 in posti stupendi della costiera amalfitana, di sabato o domenica mattina alle ore 11:00. I Suoni degli Dei

A Positano, dopo 25 anni, ritorna la festa del fagiolo a Montepertuso

Ritorna, dopo ben venticinque anni, la festa del fagiolo a Montepertuso, frazione alta di Positano. Sabato 30 Settembre 2023, dalle 18.30, dopo ben 25 anni, la festa del Fagiolo a Montepertuso, una frazione nella zona alta di Positano. Un bel percorso enogastronomico da non perdere festa del fagiolo a Montepertuso

La grande Sagra dei Funghi a Cusano Mutri tutti i giorni fino a metà ottobre

Da venerdì 22 settembre a domenica 15 ottobre 2023 si terrà la “Sagra dei Funghi di Cusano Mutri nella bella cittadina in provincia di Benevento. Nell’incantevole centro storico di Cusano la sagra si terrà tutte le sere fino a domenica 15 ottobre e, nei giorni di sabato e domenica ci saranno tutti gli stands gastronomici aperti dalla mattina Sagra dei Funghi a Cusano Mutri

Ethnos, il Festival della Musica Etnica tra le straordinarie Ville del Miglio d’Oro

Anche quest’anno le musiche del mondo in scena alle pendici del Vesuvio per il festival Ethnos. Dal 7 settembre all’1 ottobre 2023 in ben sei comuni della zona costiera vesuviana, ed in particolare tra Ercolano, Napoli, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Torre del Greco, si terrà Ethnos, il Festival della Musica Etnica

Visite al Teatro Antico di Ercolano con un percorso sotterraneo

Fino al 25 novembre 2023, ogni martedì, giovedì e sabato ripartono le visite allo straordinario teatro antico di Ercolano con un affascinate percorso sotterraneo a oltre 20 metri di profondità. Le visite sono accompagnate e costano solo 5 euro (+prevendita). La tappa più amata del Grand Tour. Visite al Teatro Antico di Ercolano

La Sagra del Cinghiale a Dugenta, in tutti i weekend fino a fine ottobre 2023

Si terrà di sera ogni venerdì, sabato e domenica fino al 31 ottobre 2023, con apertura straordinaria di domenica anche a pranzo, la Festa del Cinghiale a Dugenta, una grande festa che ripete sin dal 1980 con tante specialità a base di cinghiale e con musica e buon vino beneventano. Sagra del Cinghiale

VeliaTeatro, il festival di teatro antico sull’Acropoli dell’Antica Elea-Velia

Dal 5 agosto al 27 settembre 2023 si terrà ad Ascea (SA) il VeliaTeatro Festival la rassegna dedicata all’espressione tragica e comica del teatro antico che ripota il teatro e filosofia nel luogo che ha visto nascere il pensiero classico occidentale VeliaTeatro

A Piano di Sorrento tantissimi eventi gratuiti per l’estate 2023

A Piano di Sorrento fino al 27 settembre 2023 si terrà “Davanti al golfo di Surriento…” con tantissimi eventi culturali e artistici, spettacoli di musica, teatro e danza ma anche cinema, letteratura, concerti, cabaret. Davanti al golfo di Surriento

A Capri riapre la bellissima via Krupp dopo 9 anni

Dopo 9 anni di chiusura per motivi di sicurezza ha riaperto in questi giorni a Capri la bellissima via Krupp, il sentiero scavato nella roccia per un chilometro che porta dai Giardini di Augusto, vicini alla celebre “Piazzetta” di Capri fino a Marina Piccola tra panorami stupendi e tanto verde e macchia mediterranea.riapre la bellissima via Krupp

“Le 13 Porte”: passeggiate ed escursioni gratuite a Vico Equense

Passeggiate ed escursioni gratuite assieme a guide turistiche per conoscere Vico Equense e una parte della costiera sorrentina, a piedi da aprile a ottobre 2023. 13 itinerari speciali da non perdere. “Le 13 Porte”

L’Isola di Vivara, a Procida, riapre al pubblico con visite guidate

Lo splendido isolotto di Vivara a Procida, riapre al pubblico dal martedì alla domenica e solo con visite guidate Visite guidate a Vivara

A Pompei aperture straordinarie ogni giorno di Domus chiuse al pubblico

Dal 1 aprile 2023 nel Parco archeologico di Pompei apertura straordinaria delle antiche Domus temporaneamente chiuse. Un’apertura straordinaria ogni giorno della settimana di una casa (temporaneamente non aperta Domus aperte a Pompei

Terme Romane a Baia: scoperta una stanza con vista mozzafiato sul mare e sul lago Fusaro

Scoperta eccezionale alle Terme Romane di Baia durante degli interventi di manutenzione e pulizia di una zona coperta di folta vegetazione. Trovata una stanza monumentale, larga 10 metri, con una lussuosa decorazione in marmo e che dispone di una veduta sia su Baia che sul lago. La stanza panoramica e stanza monumentale

Puteoli Sacra By Night: le aperivisite di notte al Rione Terra

Oltre alle visite quotidiane, Puteoli Sacra offre l’opportunità di visitare il Rione Terra, il Tempio-Duomo di Pozzuoli e il Museo Diocesano con visite guidate o – in alcuni periodi dell’anno, con un piccolo supplemento – con una formula di aperivisita. Puteoli Sacra

Riparte la funivia del Monte Faito: in 8 minuti dal mare alla montagna

Sono riprese le corse della bellissima Funivia del Faito, che ci consentono in soli 8 minuti, di raggiungere gli splendidi boschi del Monte Faito dal mare di Castellammare di Stabia. funivia del Monte Faito

Riapre al pubblico il sentiero n° 6 del Parco Nazionale del Vesuvio “Lungo la Strada Matrone,”

Riaprono i cancelli del Sentiero n. 6 del Parco Nazionale del Vesuvio denominato “Lungo la Strada Matrone,” presso il Posto Fisso di Trecase, porta d’accesso al Cratere del Vesuvio dal versante dei Comuni di Trecase e Boscotrecase. Un altro degli 11 straordinari sentieri, per la visita Riapre il sentiero n. 6 del Vesuvio

Reggia di Portici: la mostra “Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano”

Alla Reggia di Portici fino al 31 dicembre 2023, la mostra “Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano” una testimonianza straordinaria di vita quotidiana al tempo dei Romani. Esposti mobili armadi, casse, tabernacoli, letti e tavolini in legno sopravvissuti all’eruzione Materia. Il legno che non bruciò

Riapre al pubblico, dopo 20 anni, la Casa dei Vetti di Pompei

Riapre al pubblico dopo 20 anni e dopo un accurato restauro, la Casa dei Vetti di Pompei, l’antica Domus che è uno dei gioielli del Parco Archeologico di Pompei, e che fu ritrovata tra il 1894 e il 1896. la Casa dei Vetti di Pompei

A Oplontis, dopo 2000 anni, ricollocate 15 statue originali nella grande Villa di Poppea

Un bel progetto di Museo diffuso permanente nella grande Villa di Poppea ad Oplontis. Sono state di recente ricollocate al loro posto, dopo 2000 anni 15 tra statue e reperti originali Villa di Poppea ad Oplontis

Aperta al pubblico la Torre di Mercurio: dall’alto lo straordinario Parco di Pompei .

Riaperta in questi ultimi giorni al pubblico la Torre di Mercurio nello straordinario Parco Archeologico di Pompei. La torre è una delle torri di guardia che, agli inizi del I secolo a.C., furono inserite nella cinta muraria per migliorare il controllo della città. la Torre di Mercurio

Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana

Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi

Da questa estate il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno visitabili grazie a due partner privati. Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

Classifica 50 Top Pizza 2022: anche quest’anno le migliori pizzerie d’Italia sono a Napoli e in Campania

Anche la nuova edizione del 2022 di 50 Top pizza, la guida on line delle migliori pizzerie in Italia curata da Luciano Pignataro, Barbara Guerra e Albert Sapere, premia le pizzerie di Napoli e della Campania Classifica 50 Top Pizza 2022

I grandi vini della Campania premiati al Vinitaly

I grandi e ottimi vini campani protagonisti al VinItaly con oltre 220 aziende e tanti straordinari vini : Nel post scaricabile la grande guida-catalogo dei vini della Campania. I grandi vini della Campania

Le mostre e i luoghi di cultura da non perdere vicino a Napoli

