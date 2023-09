Sagra della Castagna IGP e del Fungo Porcino a Roccamonfina in tutti i weekend di ottobre 2023

Torna su due grandi piazze e per cinque weekend la grande sagra d’autunno a Roccamonfina, la sagra della Castagna IGP e del Fungo Porcino

Si terrà dal 30 settembre al 29 ottobre 2023 a Roccamonfina (CE) la grande Sagra della Castagna e del Fungo Porcino, una delle sagre più attese della Campania.

Sempre a ingresso gratuito, si terrà nei cinque weekend di ottobre 2023 e prevede degustazioni, show cooking, mercatini, mostre, spettacoli musicali e visite guidate gratuite. A Roccamonfina ritorna la sagra più amata dell’autunno, che l’anno scorso fu sospesa per i troppi visitatori e che quest’anno raddoppia lo spazio per la grande festa.

Spazio raddoppiato per la grande sagra di Roccamonfina

Spazio raddoppiato quest’anno per la maxisagra di Roccamonfina che, per la prima volta, si svolgerà su due piazze collegate e nelle bellissime strade del centro storico, appena restaurate. (non più in un’unica piazza)

Ben 40.000 mq per la maxi sagra della castagna IGP e del fungo porcino 2023 a Roccamonfina un’area dedicata tra le più vaste in Europa, raddoppiata rispetto a quella dell’anno scorso e suddivisa in varie aree specifiche:

Area Food: P.zza Nicola Amore

Villaggio Caldarrostai: Area mercato

Villaggio Italia Coldiretti: Via Napoli

Vulcano DiVino: Area Parco/CastelloColletta (in tutti i weekend)

Area Espositiva/Artigianato: Via Decio

Area Spettacoli/Concerti: P.zza Buco

Cinque weekend con tanti appuntamenti da non perdere

Durante il periodo della sagra sono previste attività come Escursioni e Trekking per esplorare i sentieri panoramici e la natura mozzafiato che offre la bella zona e poi tutti i Sabato e Domenica si terranno Eventi Serali con grandi artisti tutti gratuiti. Tra i tanti eventi anche show cooking, mercatini, visite guidate, escursioni, spettacoli e tanto altro. In particolare gli spettacoli e i concerti gratuiti sono i seguenti e inizieranno tutti alle ore 19.

Sabato 30 Settembre – Concerto dei Cugini di Campagna.

Domenica 1 Ottobre – Concerto degli Almamegretta e musica popolare con I Vico.

Sabato 7 Ottobre – Concerto di Tony Tammaro.

Domenica 8 Ottobre – Spettacolo di cabaret con gli Arteteca e concerto di Gianni Mobilya.

Sabato 14 Ottobre – Concerto di Ciccio Merolla e live music con I Bevitori Longevi.

Domenica 15 Ottobre – Spettacolo di cabaret con Simone Schettino e live music della New Legal Band.

Sabato 21 Ottobre – Mac Pop Live Music.

Domenica 22 Ottobre – Vip Party con Gigio Rosa & Gigi Soriani. Pizzica live & Bottari.

Sabato 28 Ottobre – Popolare Songo Suoni e ritmi del SUD e poi La Barca di Teseo.

Domenica 29 Ottobre – Bucalone one man show

Raggiungere Roccamonfina è facilissimo: Da Napoli autostrada Roma – Napoli, uscita Caianello!

Maggiori informazioni – Sagra della Castagna igp e del Fungo Porcino di Roccamonfina

