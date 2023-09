Asprinum Festival a Cesa: festa del vino Asprino nel casertano

©Photo by Kelsey Knight on Unsplash

Anche quest’anno a Cesa torna la festa del buon vino Asprinio tra musica, intrattenimento, arte, cultura, teatro, giochi, e naturalmente anche visite alle cantine e alle famose alberate d’Asprino. Da non perdere gli spettacoli gratuiti con Ciccio Merolla, LDA e Peppe Iodice e tanti altri artisti

Continua a Cesa, vicino ad Aversa, il lungo weekend della grande festa dell’Asprinum Festival che si terrà anche dal 22 al 24 settembre 2023. Una grande festa per una coltura unica al mondo, quella del vino asprino dove le viti sono coltivate, da centinaia di anni in verticale e non in orizzontale, disposte in alberate con altezze dai 10 ai 12 metri, “maritate al pioppo”, e formano imponenti barriere verdi. Tra due pioppi vengono tese le corde di ferro zincato, intorno ai quali si allungano le viti e si attorcigliano i tralci di asprino un vino eccezionale raccolto con particolari “scale” da abili viticoltori.

A Cesa, il paese delle Grotte e delle Alberate Aversane, quest’anno si è già tenuta la prima parte dell’Asprinum Festival, la bella festa organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune di Cesa che quest’anno è coincisa con l’edizione “e juorno” che ha proposto l’inaugurazione di un murales, un convegno sull’Alberata, giochi in strada e tour alla scoperta delle Grotte Tufacee e delle corti di Cesa.

La festa continua con tre serate tra buon cibo, ottimo vino e grandi spettacoli gratuiti

Dal 22 al 24 settembre 2023 l’Asprinum Festival presenterà tanti eventi serali con l’apertura, alle 19, di stand gastronomici ed espositivi sempre nella zona della villa Aldo Moro e in via Marconi. In queste tre serate anche spettacoli di animazione e una mostra itinerante dedicata all’architetto Luigi Vanvitelli.

Poi i grandi spettacoli e concerti gratuiti in piazza De Michele con il 22 settembre Ciccio Merolla con il suo Malatia Tour che sarà seguito dallo spettacolo di Peppe Iodice con Peppyssimo in Tour 2023. Il 23 settembre ci sarà un grande concerto di LDA mentre domenica 24 la festa si chiuderà con un doppio appuntamento: si inizia con il concerto di musica popolare dei Moifa, poi lo show rap a cura di Lefar.

Maggiori informazioni – Pro Loco Cesa Asprinum Festival Edizione

