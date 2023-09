Ethnos, il Festival della Musica Etnica tra le straordinarie Ville del Miglio d’Oro

Ph Facebook Nomea

Ritorna Ethnos il grande festival della musica etnica che si tiene dal 1995 nell’area vesuviana e che è diventato uno dei maggiori festival di musica etnica in Italia. Una grande festa dell’incontro, della contaminazione e dell’accoglienza

Anche quest’anno le musiche del mondo in scena alle pendici del Vesuvio per il festival Ethnos. Dal 7 settembre all’1 ottobre 2023 in ben sei comuni della zona costiera vesuviana, ed in particolare tra Ercolano, Napoli, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Torre del Greco, si terrà Ethnos, il Festival della Musica Etnica ideato e diretto da Gigi Di Luca.

Per questa XXVIII edizione del festival internazionale della world music arriveranno nel vesuviano tanti grandi artisti della musica etnica, nuove realtà e musicisti provenienti da ben 12 diverse nazioni “per una grande festa dell’incontro, della contaminazione e dell’accoglienza”. Ad Ethnos anche quest’anno tanti workshop, appuntamenti tematici dedicati alla danza e al teatro e le finali del concorso Ethnos GenerAzioni, rivolto agli artisti under 35.

🎟 Concerti etnici nelle magnifiche Ville Vesuviane: Biglietti disponibili online su VivaTicket

Ethnos 2023 tra le belle ville del Miglio d’Oro

Ethnos 2023 si terrà anche quest’anno tra le belle ville del Miglio d’Oro e nei siti storici dell’area vesuviana portando i suoi suoni, culture, tradizioni e mondi in parte sconosciuti, conducendo gli spettatori in un viaggio nei vari continenti. Durante tutto il mese di settembre si alterneranno sul palco itinerante del festival artisti da Angola, Brasile, Costa d’Avorio, Francia, Grecia, India, Iran, Marocco, Mongolia, Senegal e Spagna, oltre che da varie regioni d’Italia.

Oltre ai tanti straordinari concerti da tutto il mondo ad Ethnos 2023 anche progetti speciali come il recital di Pamela Villoresi “Della Profetessa e di Spartaco” con Massimo De Matteo e le musiche dal vivo di Mimmo Maglionico, Roberto Trenca e Gabriele Borrelli, per la regia di Gigi Di Luca

Tutti gli accessi ai concerti hanno un costo simbolico di 5 euro, ad eccezione dello spettacolo “Songs of Hope” che ha un costo di 10 euro. Ai vari botteghini o online su VivaTicket

IL PROGRAMMA DELLA XXVIII EDIZIONE DI ETHNOS FESTIVAL

Giovedì 7 settembre – San Giorgio a Cremano, Villa Vannucchi – 21:00 Concerto di Ayom (Angola, Brasile, Grecia, Italia)

Venerdì 8 settembre – Torre Annunziata, Villa del Parnaso – 21:00 Concerto di Bia Ferreira (Brasile)

Sabato 9 settembre – Portici, Reggia di Portici 10:30 – 12:00 Workshop sul canto armonico della Mongolia – 19:00 Concerto di Epi (Mongolia) – 21:00 Concerto di Amrat Hussain Brothers Trio (India)

Domenica 10 settembre – Ercolano, Villa Campolieto – 18:00 Workshop sulle danze popolari – 20:00 Spettacolo di danza Il Canto delle Mani (Italia) – 21:00 Concerto di “La Banda del Sud” (Italia)

Martedì 12 settembre – Napoli, Chiesa di Santa Maria Donnalbina – 21:00 Concerto di Kayhan Kalhor, Kiya Tabassian e Behnam Samani in “Songs of Hope” (Iran)

Sabato 16 settembre – Torre del Greco, Palazzo Baronale – 19:00 Concerto di Ana Crismán – Arpa Flamenca (Spagna) – Torre del Greco, Molini Marzoli – 21:00 Concerto di Bab L’Bluz (Francia, Marocco)

Domenica 17 settembre – Ercolano, Villa Campolieto – 21:00 Pamela Villoresi in – “Della Profetessa e di Spartaco” (Italia) con Massimo De Matteo – Musiche dal vivo di Mimmo Maglionico, Roberto Trenca, Gabriele Borrelli Regia Gigi Di Luca

Venerdì 22 settembre – San Giorgio a Cremano, Villa Vannucchi – 21:00 Concerto di Chassol (Francia)

Sabato 23 settembre – San Giorgio a Cremano, Villa Bruno – 19:00 Concerto di Seckou Keita (Senegal)

Sabato 23 settembre – San Giorgio a Cremano – Villa Vannucchi – 21:00 Concerto di Dobet Gnahoré (Costa d’Avorio)

Sabato 30 settembre – San Giorgio a Cremano, Villa Bruno – 21:00 Ethnos GenerAzioni – Finale contest – categoria Musica

Domenica 1 ottobre – San Giorgio a Cremano, Villa Bruno – 19:00 Ethnos GenerAzioni – Finale contest – categoria Teatro/Danza

Maggiori informazioni – Ethnos, il Festival della Musica Etnica – Programma completo – Ethnos

Scopri le straordinarie ville vesuviane del “Miglio d’oro”

