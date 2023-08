Festival del teatro antico sull’Acropoli dell’Antica Elea-Velia, dove visse il filosofo Parmenide

A Marina di Ascea, all’Acropoli dell’antica Elea-Velia il luogo dove vissero i filosofi Parmenide e Zenone le straordinarie rappresentazioni serali di VeliaTeatro, la rassegna dedicata all’espressione tragica e comica del teatro antico

Dal 5 agosto al 27 settembre 2023 si terrà la XXVI edizione del VeliaTeatro Festival la rassegna dedicata all’espressione tragica e comica del teatro antico, torna anche quest’anno ad Ascea (SA). Il VeliaTeatro festival ripota il teatro e filosofia nel luogo che ha visto nascere il pensiero classico occidentale

Previsti 8 spettacoli per questa edizione 2023: 5 nell’Arena Zenone (il suggestivo spazio realizzato da Paolo Portoghesi per Fondazione Alario per Elea Velia); 3 nel Teatro del Parco Archeologico di Velia (inseriti nel Programma 2023 di Campania By Night). Tra gli ospiti di questa 26^ edizione Emanuele Stolfi, Andrea Tidona, Giovanni Greco, Stefano Massini, Paolo Faraone, Antonio Calenda.

Prevista anche l’inaugurazione della mostra “25 Anni di immagini per Veliateatro Festival” che aprirà sabato 5 agosto la manifestazione. Veliateatro Festival è dedicato al repertorio tragico e comico del mondo classico e al teatro filosofico, e invita il pubblico, attraverso le parole dei classici, a una riflessione profonda sul nostro presente.

Veliateatro Festival 2023 – programma

VOCI DALL’ORESTEA – 5 Agosto – ore 21,15 – Arena Zenone

AGAMENNONE – 7 Agosto ore 21,15 – Teatro Antico dell’Acropoli di Velia

ANTIGONE DI SOFOCLE – 11 Agosto ore 21,15 – Arena Zenone

ANTIGONE DI SOFOCLE – 12 Agosto ore 21,:15 – Teatro Antico dell’Acropoli di Velia

MASSINI RACCONTA – 13 Agosto ore 21,15 – Arena Zenone

LISIA – O DELLA GIUSTA PAROLA” – 17 Agosto – ore 21,15 – Arena Zenone

“INDAGINE SULL’ORESTEA DI ESCHILO” – 24 Agosto ore 21,15 – Arena Zenone

“ACARNESI” di Aristofane – 25 Agosto ore 21,15 – Arena Zenone

“APOLOGIA DI SOCRATE – 27 Settembre

Il costo del biglietto intero è di 20€; il costo del biglietto per i bambini sotto i 12 anni è di € 10. acquistabili su postoriservato.it e anche la sera stessa presso il botteghino dalle ore 20:00, previa disponibilità. Navette per l’Acropoli in partenza dal parcheggio del piazzale A. Maiuri, Ascea (SA) dalle ore 20:00; ultima navetta ore 20:50

Arena Zenone – Fondazione Alario – Viale Parmenide, frazione Marina di Ascea (SA) INFO 334 3266442 Informazioni Velia Teatro

